2020-04-08T19:22:48+03:00
Здоровье

Желудочно-кишечное расстройство может быть симптомом заражения COVID-19

По оперативной информации из специального раздела препринтов Британского медицинского журнала (BMJ), среди критических пациентов с COVID-19 распространенность острого поражения кишечника составила 86,7%
Дорошенко Елена Мечиславовна, кандидат наук по специальности вирусология
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Причем у пациентов с тяжелыми симптомами поражения кишечника другие клинические показатели были также более тяжелыми [1]. По другому сообщению, коронавирус дольше сохраняется в фекальных массах, чем в носоглоточных смывах. Вирус был идентифицирован в смыве из зева в 67% случаев, в анализе кала в 83% случаев, средняя продолжительность выявляемых образцов вируса в материале из зева составляла 10 дней, а в каловых массах до 22 дней [2].

Большинство пациентов переносит корона вирусную инфекцию в легкой форме, и насморку, кашлю, а также температуре придают большее значение, чем расстройствам кишечника.

Причиной расстройства работы кишечника являются эндотоксины, образующиеся при воспалительном процессе, вызванном вирусной инфекцией. Для лечения интоксикации, которое необходимо для нормализации иммунитета, в обновленных методических рекомендациях Министерства Здравоохранения Российской Федерации для патогенетического лечения и в условиях интенсивной терапии новой коронавирусной инфекции (COVID-19) показан Полиметилсилоксана полигидрат (Энтеросгель) с достаточным количеством жидкости (2,5-3,5 литров в сутки). Прием Энтеросгеля способствует уменьшению воспаления, восстановлению слизистой кишечника, уменьшая симптомы расстройства. Детоксикация Энтеросгелем при вирусной инфекции снижает общую токсическую нагрузку на организм и ускоряет процесс выведения вирусов из организма.

Дорошенко Елена Мечиславовна, кандидат наук по специальности вирусология, научный сотрудник ФГБНУ " Институт экспериментальной медицины", автор монографии " Противовирусная оборона", ООО «Русайнс», Москва, 2019 г.

1. Sun J.-K. Acute gastrointestinal injury in critically ill patients with coronavirus disease 2019 in Wuhan, China // medRxiv. Cold Spring Harbor Laboratory Press, 2020. С. 2020.03.25.20043570.

2. Zhang N. и др. Virus shedding patterns in nasopharyngeal and fecal specimens of COVID-19 patients // medRxiv. Cold Spring Harbor Laboratory Press, 2020. С. 2020.03.28.20043059.

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