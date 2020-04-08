Дополнительные пособия семьям, имеющим право на материнский капитал: сколько составят и кому будут выплачивать

ПО 3 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ НА КАЖДОГО РЕБЕНКА

В среду, 8 апреля Владимир Путин предложил ввести дополнительные пособия семьям, имеющим право на материнский капитал. Выплачивать их должны родителям несовершеннолетних детей до 18 лет, потерявшим работу. Составят выплаты по 3 тысячи рублей в месяц. На эти деньги можно будет рассчитывать в ближайшие три месяца.

- Как уже говорил, особые меры поддержки нужны семьям с детьми, где родители временно безработные. В этом случае помимо пособия по безработице и выплат, которые у нас уже положены семьям с детьми, предлагаю также на ближайшие три месяца дополнительно выплачивать ещё по три тысячи рублей в месяц на каждого несовершеннолетнего ребенка, - заявил президент России во время совещания с главами регионов по борьбе с распространением коронавируса.

ПО 5 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ДЛЯ СЕМЕЙ

В конце марта, во время первого обращения к нации в связи с ситуацией вокруг COVID-19, глава государства поручил правительству ввести дополнительную выплату в 5 тысяч рублей семьям, которым положен маткапитал.

- Обеспечить выплату с 1 апреля в течение трех месяцев за счет федерального бюджета ежемесячных дополнительных выплат семьям, имеющим право на материнский капитал, в размере 5 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте до 3 лет включительно, - говорится в поручении Владимира Путина кабинету министров.

ДЕТЯМ ОТ 3 ДО 7 ЛЕТ ВЫПЛАТЫ НАЧНУТСЯ РАНЬШЕ

Еще один новый вид помощи от государства поступит россиянам с детьми на месяц раньше. Владимир Путин поручил правительству и властям регионов начать выплаты семьям с детьми от 3 до 7 лет включительно уже с 1 июня 2020 года.

Выплата в размере 50% от прожиточного минимума на ребенка (около 5,5 тысяч рублей), установленного в регионе, положена семьям, доходы которых не превышают размер минимального прожиточного минимума. Важно, что начисляться деньги начнут с января 2020 года, а сами выплаты же начнутся с 1 июня 2020 года.

Для оформления пособия потребуется подать заявление через портал Госуслуги. Можно это сделать лично в МФЦ или в органах соцзащиты.

На этот вид господдержки выделено 136,4 миллиарда рублей. Их направят порядку 2 миллионов детей из малообеспеченных семей.