Владимир Кузьмин: «Мне предложили стать министром культуры Казахстана»

Время самоизоляции диктует изменения. И вот уже интроверт Юрий Шевчук с большой чайной кружкой на столе дает ответы на вопросы фанатов, сидя перед камерой. А затем и Владимир Кузьмин, не самый главный блогер страны, выходит на связь с поклонниками и проводит квартирник в прямом эфире Youtube вместе с Екатериной Трофимовой — бывшей женой, с которой снова сошелся. Параллельно народный артист России отвечает и на вопросы подписчиков.

v.kuzmin_official Владимир Кузьмин с Екатериной Трофимовой бывшей женой, с которой снова сошелся.

ПРО НОВЫЕ ПЕСНИ

«Наш новый альбом «Я — твой рокенрол» (группа KUZMIN Absolute Band) поймут и оценят лет через 20. Для этого он и писался. Он очень качественный. Народ еще пока не готов к этому. А вообще, там есть детские песни. Дети, кстати, лучше всего воспринимают рок. И они привлекут родителей к моему альбому — будут подсаживать на нормальный музон. У нас в стране никто рок-н-ролл в принципе и не играет. Одни мы остались. Последние из могикан»

KUZMIN Absolute Band - Одноглазый (Джон Пират) (Lyric Video).

ПРО ЛЮБИМОЕ БЛЮДО

«Мое любимое блюдо — гречневая каша с молоком. Говорят, что очень вредно. А я люблю»

ПРО ЦИФРОВУЮ МУЗЫКУ

«Я считаю, что у нас отобрали музыку. Раньше можно было взять винил в руки, потрогать, понюхать. Были своеобразные запахи пластмассы. А теперь — нет».

ПРО МОТОЦИКЛЫ

«Мотоцикл? Есть. Было шесть штук, осталось три. «Иж» и «Урал» еще отец продал. А потом я продал BMW — слишком шустрый. А я люблю медленно ездить на мотоцикле.

v.kuzmin_official Певец любит медленно ездить на мотоцикле.

ПРО ПОЛИТИКУ

«В свое время мне предлагали стать министром культуры Казахстана. Говорят, и жену найдем, и все остальное обеспечим. Я отвечаю: «Да у меня есть жена!». А мне говорят: «мы тебе много жен найдем! Нормальных». «Да у меня и так нормальная, - говорю. - Зачем». Так я и не стал министром культуры. Вообще, я по натуре не министр. Нет, в юности был и председателем совета отряда, но у меня нет таланта занимать посты. Я — человек свободного плавания. Сидеть в офисе не могу».

ПРО ВЕГЕТАРИАНСТВО

«У каждого животного есть душа. Поэтому к ним надо соответственно относиться. Помните стихотворение Хармса «О том, как папа застрелил мне хорька»?

Папа сразу побежал,

Он винтовку заряжал,

Очень быстро заряжал,

Чтоб хорёк не убежал.

А хорёк бежит к реке.

От кустов невдалеке,

А за ним невдалеке

Мчится папа к той реке.

Папа сердится, кричит

И патронами бренчит,

И винтовочкой бренчит,

— Подожди меня! — кричит,

А хорёк, поднявши хвост,

Удирает через мост.

Мчится с визгом через мост,

К небесам поднявши хвост.

И так далее.

Очень поэтично.

Ужас. Садистский стишок. Животных нельзя убивать, а тем более есть. Не надо! Задумайтесь о вегетерианстве. Один из самых талантливых и богатых музыкантов мира Пол Маккартни не только не ест мяса, но и не носит кожаных сапогов, ремней. Машина его тоже без кожи в салоне. Подумайте об этом. Любовь заключается не в том, чтоб купить котика и гладить его. А в том, чтобы не есть их.