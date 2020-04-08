Владимир Кузьмин: «Мне предложили стать министром культуры Казахстана»
Время самоизоляции диктует изменения. И вот уже интроверт Юрий Шевчук с большой чайной кружкой на столе дает ответы на вопросы фанатов, сидя перед камерой. А затем и Владимир Кузьмин, не самый главный блогер страны, выходит на связь с поклонниками и проводит квартирник в прямом эфире Youtube вместе с Екатериной Трофимовой — бывшей женой, с которой снова сошелся. Параллельно народный артист России отвечает и на вопросы подписчиков.
ПРО НОВЫЕ ПЕСНИ
«Наш новый альбом «Я — твой рокенрол» (группа KUZMIN Absolute Band) поймут и оценят лет через 20. Для этого он и писался. Он очень качественный. Народ еще пока не готов к этому. А вообще, там есть детские песни. Дети, кстати, лучше всего воспринимают рок. И они привлекут родителей к моему альбому — будут подсаживать на нормальный музон. У нас в стране никто рок-н-ролл в принципе и не играет. Одни мы остались. Последние из могикан»
KUZMIN Absolute Band - Одноглазый (Джон Пират) (Lyric Video).
ПРО ЛЮБИМОЕ БЛЮДО
«Мое любимое блюдо — гречневая каша с молоком. Говорят, что очень вредно. А я люблю»
ПРО ЦИФРОВУЮ МУЗЫКУ
«Я считаю, что у нас отобрали музыку. Раньше можно было взять винил в руки, потрогать, понюхать. Были своеобразные запахи пластмассы. А теперь — нет».
ПРО МОТОЦИКЛЫ
«Мотоцикл? Есть. Было шесть штук, осталось три. «Иж» и «Урал» еще отец продал. А потом я продал BMW — слишком шустрый. А я люблю медленно ездить на мотоцикле.
ПРО ПОЛИТИКУ
«В свое время мне предлагали стать министром культуры Казахстана. Говорят, и жену найдем, и все остальное обеспечим. Я отвечаю: «Да у меня есть жена!». А мне говорят: «мы тебе много жен найдем! Нормальных». «Да у меня и так нормальная, - говорю. - Зачем». Так я и не стал министром культуры. Вообще, я по натуре не министр. Нет, в юности был и председателем совета отряда, но у меня нет таланта занимать посты. Я — человек свободного плавания. Сидеть в офисе не могу».
ПРО ВЕГЕТАРИАНСТВО
«У каждого животного есть душа. Поэтому к ним надо соответственно относиться. Помните стихотворение Хармса «О том, как папа застрелил мне хорька»?
Папа сразу побежал,
Он винтовку заряжал,
Очень быстро заряжал,
Чтоб хорёк не убежал.
А хорёк бежит к реке.
От кустов невдалеке,
А за ним невдалеке
Мчится папа к той реке.
Папа сердится, кричит
И патронами бренчит,
И винтовочкой бренчит,
— Подожди меня! — кричит,
А хорёк, поднявши хвост,
Удирает через мост.
Мчится с визгом через мост,
К небесам поднявши хвост.
И так далее.
Очень поэтично.
Ужас. Садистский стишок. Животных нельзя убивать, а тем более есть. Не надо! Задумайтесь о вегетерианстве. Один из самых талантливых и богатых музыкантов мира Пол Маккартни не только не ест мяса, но и не носит кожаных сапогов, ремней. Машина его тоже без кожи в салоне. Подумайте об этом. Любовь заключается не в том, чтоб купить котика и гладить его. А в том, чтобы не есть их.
ИСТОЧНИК KP.RU