Екатерина Варнава сдала тест на коронавирус

Актриса старается соблюдать карантин: вместе со своим любимым человеком Константином и таксой Биркин Екатерина проводит массу времени в своей квартире. Но у артистов, занятых на телевидении, сейчас вдвойне непростое время: им необходимо работать как никогда, отвлекая телезрителей от грустных мыслей. У Варнавы самая страда: во-первых, она участвует в реанимированном шоу «Танцы со звездами» на «России 1», а во-вторых, на «Пятнице!» 9 апреля запускается игровой проект «Бой с герлс», который она ведет на пару с Александром Гудковым.

Екатерина Варнава на карантине со своим парнем Константином и любимой таксой Биркин.Фото: Instagram.com

Программа представляет собой дурашливое соревнование между командами мальчиков и девочек, в числе участников медийная молодежь: Елена Темникова, Ян Гэ, Мигель, Лукерья Ильяшенко, IOWA, милый друг Ольги Бузовой DAVA и другие. Конкурсные задания призваны раскрепостить участников.

- Для меня, как для человека, который лично знает многих артистов, было удивительно наблюдать, с какой легкостью люди выходят из зоны комфорта, - говорит Варнава. - А некоторые наоборот, сидят в таком панцире, что их хрен оттуда достанешь.

Съемки сейчас проходят в максимально защищенном режиме: зрителей в студии нет, помещения проходят регулярную санобработку.

- У меня страх за мою маму, потому что ей 75, - признается Екатерина в интервью журналу «Телепрограмма». - За себя не переживаю абсолютно. Еще переживаю за тех людей, которых я, не дай Бог, могу заразить. Ведь, как известно, можно не только заразиться, но и быть переносчиком. И сегодня я сдала тест на коронавирус и жду результаты».

Екатерину огорчает, что некоторые люди поддаются панике и «перестают мыслить логически». Из-за этого страдают не только они, но и окружающие:

- Это неправильно, когда приходит один человек и скупает несколько коробок антисептика и совершенно не думает о других. Это животный страх, он мне претит. Я считаю, что мы находимся в такой ситуации, когда можно подумать и о том, что после тебя в аптеку придет еще один человек, а потом – еще один человек.

Что касается шоу «Бой с герлс», Екатерина признается, что очень рада, что ведет его вместе с Александром Гудковым, с которым дружит много лет. Варнава не устает восхищаться творческим потенциалом друга и готова на любые его авантюры:

- Даже если это изначально какая-то абсолютная фигня, я все равно пойду и сделаю, потому что у нас абсолютное доверие по отношению друг к другу. Мне не страшно опозориться с Гудковым, мне не страшно обосраться с Гудковым.

Напомним, выходец из команды КВН «Федор Двинятин» Александр Гудков известен как сценарист и криэйтор «Вечернего Урганта», Comedy Woman, как автор убойных интернет-шоу («Плохие шутки», Comment Out и др.) и создатель вирусных клипов для Филиппа Киркорова («Цвет настроения синий», Ibiza) и других артистов.