Министерство просвещения ответит на ваши вопросы в TikTok: прямая онлайн-трансляция

Российские школы и колледжи теперь работают в дистанционном режиме. Чтобы узнать, как проходят такие занятия, "Комсомольская правда" и социальная сеть TikTok проведут онлайн-трансляцию вместе с Министерством просвещения ответят на все вопросы, которые волнуют родителей школьников и педагогов.

Заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко в прямом эфире расскажет, с какими техническими проблемами сталкиваются сейчас школы и ученики, будут ли повторно переноситься сроки ЕГЭ и ОГЭ, и не придется ли детям учиться летом. Зрители узнают, что будет с уроками ИЗО, физкультуры и музыки, а также другими предметами, которые сложно перенести в дистанционный формат.

Кроме того, замминистра расскажет о том, как будут учиться студенты колледжей, которым необходимо получить практические навыки – "пощупать руками" будущую профессию.

Трансляция начнется 9 апреля в 16.00 по московскому времени.

Замминистра просвещения расскажет, что будет с учебным годом в России .

СПРАВКА "КП"

TikTok - лидирующее приложение для создания коротких видео. В России в 2019 году пользователи TikTok ежемесячно просматривали 16 миллиардов видео и создали почти 21 миллион видео.

TikTok предоставляет надежную информацию из официальных источников своим пользователям, ставя в приоритет поддержку аудитории. В России платформа стала информационным партнером Координационного совета при Правительстве Российской Федерации по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, для того чтобы обеспечить аудитории доступ к проверенной информации, рекомендациям по мерам безопасности и предотвращению распространения вируса, и бороться с мифами о COVID-19.

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