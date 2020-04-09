2020-04-09T12:55:49+03:00
Общество

Министерство просвещения ответит на ваши вопросы в TikTok: прямая онлайн-трансляция

Заместитель министра Дмитрий Глушко в прямом эфире расскажет, что будет с учебным годом и ЕГЭ. Смотрите онлайн-трансляцию на сайте kp.ru 9 апреля с 16:00 мск
Ксения КОНЮХОВА
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Заместитель министра Дмитрий Глушко в прямом эфире расскажет, что будет с учебным годом и ЕГЭ. Фото: Пресс-служба Минпросвещения РоссииЗаместитель министра Дмитрий Глушко в прямом эфире расскажет, что будет с учебным годом и ЕГЭ. Фото: Пресс-служба Минпросвещения России
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Российские школы и колледжи теперь работают в дистанционном режиме. Чтобы узнать, как проходят такие занятия, "Комсомольская правда" и социальная сеть TikTok проведут онлайн-трансляцию вместе с Министерством просвещения ответят на все вопросы, которые волнуют родителей школьников и педагогов.

Заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко в прямом эфире расскажет, с какими техническими проблемами сталкиваются сейчас школы и ученики, будут ли повторно переноситься сроки ЕГЭ и ОГЭ, и не придется ли детям учиться летом. Зрители узнают, что будет с уроками ИЗО, физкультуры и музыки, а также другими предметами, которые сложно перенести в дистанционный формат.

Кроме того, замминистра расскажет о том, как будут учиться студенты колледжей, которым необходимо получить практические навыки – "пощупать руками" будущую профессию.

Трансляция начнется 9 апреля в 16.00 по московскому времени.

Замминистра просвещения расскажет, что будет с учебным годом в России .

СПРАВКА "КП"

TikTok - лидирующее приложение для создания коротких видео. В России в 2019 году пользователи TikTok ежемесячно просматривали 16 миллиардов видео и создали почти 21 миллион видео.

TikTok предоставляет надежную информацию из официальных источников своим пользователям, ставя в приоритет поддержку аудитории. В России платформа стала информационным партнером Координационного совета при Правительстве Российской Федерации по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, для того чтобы обеспечить аудитории доступ к проверенной информации, рекомендациям по мерам безопасности и предотвращению распространения вируса, и бороться с мифами о COVID-19.

"Комсомольская правда" является одним из самых бурно развивающихся медиа-холдингов России.Секрет успеха прост - опора как на свои крепкие традиции, так и на самые свежие разработки в системе СМИ.

Аудитория сайта "Комсомольской правды" KP.RU — 88 миллионов уникальных посетителей. Более полугода сайт "Комсомолки" удерживает первенство в рейтингах посещаемости по Москве и России. Все это возможно благодаря оперативному реагированию на события в России и мире, слаженной работе редакции, а также использованию новейших информационных технологий.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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