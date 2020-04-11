Собчак и Богомолов рассказали о своем гостевом браке: «Можно заходить к ней в спальню, только когда она проснется»

Ксения Собчак и Константин Богомолов во время самоизоляции ввели традицию пятничных посиделок в прямом эфире: каждую неделю они выходят на связь в Инстаграме. В этот раз телеведущая и режиссер решили пообщаться с певицей Натальей Ионовой и ее мужем, бизнесменом Александром Чистяковым. Друзья устроили игровой баттл, чтобы выяснить, кто из нихз лучше знает своих избранников. Собчак и Ионова делились секретами о своих мужьях, а мужчины в ответ рассказывали, что им нравится и не нравится в их избранницах.

Так, Константин Богомолов рассказал, как обычно проходит день Ксении, и в каком настроении она просыпается по утрам.

- Настроение - ненависть к миру. Я просыпаюсь раньше, встаю очень рано и очень тихо. Если скрипну, то все - это конец. Выскальзываю из комнаты, - сообщил режиссер. - Дальше сижу за компьютером, что-то пишу. И периодически смотрю в вотсап - в сети Ксения или нет. Но есть нюанс. Она может появиться в 10:20 в сети, но это не значит, что она проснулась. Могла заглянуть в телефон и отложить его. А когда она стабильно в сети, то можно заходить к ней в комнату.

Обычно Ксения и Константин устраиваются перед камерой с бутылочкой виски. Фото: кадр видео.

Ксения, в свою очередь, призналась, что ее бесит уменьшительно-ласкательное прозвище, которое ей придумал муж. Но со временем она привыкла и даже стала сама употреблять его.

- Мася! Это какой-то «Дом-2», - возмутилась бывшая ведущая скандального телепроекта.

Викторина на знание своего супруга закончилась победой Собчак и Богомолова – оказалось, они больше знакомы с интимными тайнами друг друга, чем их противники.

- Чем меньше вместе живешь, тем лучше друг друга знаешь. Это результат гостевого брака, - заключила Ксения.

Сейчас, во время режима самоизоляции телеведущая и режиссер живут вместе в доме Ксении. До этого супруги действительно практиковали гостевой брак: Константин много времени проводил в своей московской квартире, а Ксения – в таунхаусе на Рублевке. Супруги часто не ночевали вместе, встречаясь только на светских мероприятиях. Но сейчас из-за коронавируса у них наконец появилась возможность узнать друг друга получше и испытать свою семейную жизнь на прочность.

Телеведущая и режиссер провели прямой эфир с друзьями - певицей Натальей Ионовой и ее мужем Александром Чистяковым. Фото: кадр видео.

Во время предыдущего прямого эфира Собчак и Богомолова главной звездой трансляции стала мама телеведущей Людмила Нарусова. Она вихрем ворвалась в информационное пространство пары. Мама телеведущей сначала отчитала супругов за то, что они долго не могли вывести ее в эфир. А затем заметила у них на столе бутылку с крепким алкоголем и отругала за пьянство в режиме самоизоляции.

- Почему же вы такие тупые, что не можете меня к эфиру подсоединить! Это потому что вы - пьяные! - подытожила Нарусова. - Что это за бутылка стоит? Молодцы, дожили!

Мама Ксении рассказала, что ее тест на коронавирус оказался отрицательным – врачи нашли у нее только пневмонию. В своем простудном заболевании Нарусова также обвинила дочь, заметив, что та вечно гоняла ее в холодный бассейн.