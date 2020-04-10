2020-04-10T12:05:33+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус во Франции, последние новости на 10 апреля 2020: зафиксировано четыре новых случая заражения

Мы собрали последние новости о коронавирусе во Франции на 10 апреля 2020 года
ЭЛЬВИНА АПАРИНА
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В нескольких муниципалитетах выход из дома без маски грозит ощутимый штрафВ нескольких муниципалитетах выход из дома без маски грозит ощутимый штрафФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Франция входит в пятерку стран, наиболее пострадавших от коронавируса, здесь уровень смертности превышает 10 процентов. По состоянию на 10 апреля 2020 года, в стране зарегистрировано четыре новых случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Количество инфицированных в стране остается 83 116 человек. Погибших на 10 апреля нет. По данным Университета Хопкинса, с начала эпидемии COVID-19 во Франции умерли 12 228 человек, среди них 82% умерших были старше 70 лет. Всего с начала распространения COVID-19 заболели 118 785 человек.

Франции по-прежнему не хватает масок. Они необходимы им, потому что в нескольких муниципалитетах выход из дома без маски грозит ощутимый штраф.

Министерство финансов Франции в связи с распространением коронавируса удвоило антикризисный пакет помощи экономике из-за глобальной пандемии, сообщает «Regnum» со ссылкой на AgenceFrance-Presse.

Министр финансов Франции Бруно Ле Мэр сообщил, что бюджет на борьбу с кризисом увеличен до €100 млрд ($108,6 млрд).

- Эти цифры еще могут измениться. Мы делаем все возможное, чтобы спасти наши компании, - сказал Ле Мэр.

ИСТОЧНИК KP.RU

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