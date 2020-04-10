Коронавирус в Армении, последние новости на 10 апреля 2020: число зараженных выросло до 937 человек

Число заболевших коронавирусной инфекцией в Армении увеличилось до 16, общее число заболевших с начала эпидемии в стране составляет 937 человек.

Согласно данным «Национального центра по контролю и профилактике заболеваний», от коронавируса умерло 11 человек, излечились 149 пациентов.

Первый случай был выявлен в стране 1 марта. 29-летний мужчина вернулся из Тегерана и почувствовал себя плохо, анализы на коронавирус оказались положительными.

В Армении до 14 апреля действует режим чрезвычайного положения для борьбы с распространением коронавируса.

Меры довольно жесткие: полиция и Служба национальной безопасности Армении установили пропускные пункты для контроля над передвижением граждан и автомобилей. Общественный транспорт перестал ходить – можно передвигаться только на такси или личном автомобиле. Если человек вынужден ходить на работу, то должен иметь при себе удостоверение личности и справку от работодателя.

Также накануне Армения закрыла въезд в страну для всех иностранных граждан. Об этом появилась информация на

сайте Министерства иностранных дел страны. Данные ограничения не распространяются на дипломатов и сотрудников международных организаций, а также на членов их семей.