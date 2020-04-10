Избавь кишечник от запоров - укрепи иммунитет!

В результате кишечник начинает лениться, освобождается нерегулярно, что вызывает неприятные ощущения тяжести и дискомфорта. Стресс, прием лекарственных средств становятся причиной такой распространенной проблемы, как запор. Страдают от этого не только пожилые люди, время от времени запор может случиться у каждого. И проблему эту нельзя игнорировать, ведь это не только дискомфорт, но и возможность развития таких неприятный последствий, как зашлакованность кишечника, которая ведет к интоксикации всего организма, к снижению иммунитета, к развитию геморроя.

Как выбрать безопасное средство от запора

В норме кишечник должен опорожняться минимум трижды в неделю, в противном случае шлаки скапливаются в кишечнике, продукты распада поступают в печень и далее разносятся по всему организму. Появляются апатия, чувство усталости, головные боли, аллергия, угревая сыпь. Самочувствие ухудшается, а сопротивляемость организма болезням падает, развивается дисбактериоз. Поэтому, чтобы меньше болеть и укрепить свой организм, в первую очередь наладьте нормальную работу кишечника.

Как это сделать? Традиционные способы - это клизма и слабительные, но только у этих способов есть один большой недостаток - они небезопасны!

Клизма может «вымыть» из кишечника всю полезную микрофлору, что может навредить организму и усугубить дисбактериоз. Кроме того, при установке клизмы легко травмировать слизистую кишечника или занести инфекцию.

Слабительные, содержащие сенну, могут оказать очень плохую услугу. Сенна вызывает обезвоживание, кроме того, выводит большой объем жидкости вместе с витаминами и минералами, агрессивна к слизистой кишечника, вредна для сердечно-сосудистой системы, вызывает привыкание и последующую атонию кишечника. Не вредите своему кишечнику, если хотите, чтобы он самостоятельно справлялся со своей функцией очищения.

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Серьезный недостаток обоих способов - это явный дискомфорт. Позывы после приема слабительных с сенной болезненны, внезапны и неудержимы, эффект клизмы тот же. Сенну как средство избавления от запора нельзя использовать, если вы работаете или планируете какие-то дела вне дома.

Чтобы избавиться от запора, лучше применять безопасные, мягкие и полезные средства, содержащие натуральную клетчатку, например, «Фитомуцил Норм». Этот английский препарат избавит вас от запора мягко и деликатно - без болей и внезапных позывов, без вредного побочного действия. Он содержит два компонента: оболочку семян особого сорта подорожника Plantago Psyllium и мякоть плодов сливы домашней. Это натуральные источники пищевых волокон – клетчатки, которая способствует своевременному опорожнению кишечника и обогащению его полезной микрофлорой. В Фитомуциле клетчатки больше в четыре раза, чем даже во всеобще признанном лидере - отрубях. Фитомуцил не вызывает привыкания и разрешен к применению (даже в течение длительного времени) пожилым людям, беременным и кормящим женщинам, диабетикам.

Как работает «Фитомуцил Норм»

«Фитомуцил Норм» содержит растворимые и нерастворимые пищевые волокна. Первые размягчают содержимое кишечника, вторые стимулируют его стенки для сокращения, легко выводя все переваренные остатки без боли и диареи. За счет своего мягкого воздействия «Фитомуцил Норм» может применяться при запорах, осложненных геморроем и анальными трещинами, он способен помочь в случаях, когда запоры вызваны предшествующей операцией или приемом лекарств. Клетчатка, содержащаяся в препарате, не вызывает вздутия и метеоризма, что часто случается, когда вы пытаетесь решить проблему запора, употребляя в пищу сырые овощи, особенно капусту.

«Фитомуцил Норм» действует естественно и предсказуемо, поэтому его можно принимать в любое время. Растворите пакетик средства в воде, соке или йогурте - полезная помощь вашему кишечнику готова. Выпейте перед любым приемом пищи. Один пакетик в день поможет наладить работу ЖКТ, два пакетика в день помогут решить проблему постоянного запора. Только не забывайте пить в течение дня достаточно воды.

Закрепляем эффект

.Фото: Shutterstock

Решение проблемы запора - важный шаг к хорошему самочувствию, настроению и крепкому иммунитету. Чтобы запор больше не беспокоил, питайтесь сбалансированно, не забывайте про физическую активность, пейте больше воды, избегайте вредных привычек и стресса, наполняйте свою жизнь приятными и полезными заботами. Помните, что ваше здоровье в ваших руках, и сейчас важно его сохранить и укрепить!

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