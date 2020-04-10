Конкурс «Инносоциум» вводит новую номинацию для молодых предпринимателей

Всероссийский студенческий конкурс социальных проектов «Инносоциум», организованный по инициативе Фонда Инносоциум – социальной платформы Фонда Росконгресс, – совместно с Агентством стратегических инициатив вводит новую номинацию: «Молодежное предпринимательство».

В рамках номинации будут рассмотрены проекты студентов со всей России, направленные на популяризацию и развитие молодежного предпринимательства, стимулирование активного вовлечения молодежи в экономическую деятельность, а также поиск технологических проектов молодых предпринимателей, в том числе способствующих решению проблем, возникших из-за пандемии коронавируса.

«Мы ищем технологические проекты молодых предпринимателей, способствующие решению актуальных проблем, в частности, возникших из-за пандемии коронавируса, – говорит гендиректор АСИ Светлана Чупшева. – Победители в этой номинации получат 500 000 рублей на развитие и продвижение своего проекта. Мы надеемся, что конкурс будет способствовать популяризации и развитию молодежного предпринимательства в стране и активизации экономической деятельности российской молодежи».

Участники конкурса «Инносоциум» в этом году будут бороться за победу в пяти номинациях: «Молодежное предпринимательство» (партнер номинации – Агентство стратегических инициатив), «Бережем старших» (партнер номинации – Совет по РФ), «Женское лидерство» (партнер номинации – компания MARS), «Культура: региональные инициативы» (партнер номинации – культурная платформа АРТ-ОКНО, Благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт») и «Развитие территорий» (партнер номинации – компания «ЕВРАЗ»).

Заявки принимаются от студентов всей страны до 30 апреля. Победителей из числа финалистов, которые будут отобраны членами экспертного совета, определит экспертное жюри. Церемония награждения впервые состоится в формате онлайн-мероприятия 25 мая 2020 года. Победители получат денежный приз на реализацию своих проектов, а также помощь от кураторов-партнеров. Кроме того, победители будут приглашены к участию на площадки экономических форумов (ПМЭФ, ВЭФ, Российский инвестиционный форум), оператором которых является Фонд Росконгресс, а также на четвертый Форум социальных инноваций.

«В этом году мы решили существенно расширить направления и увеличить число номинаций, тем самым увеличивая и шансы на победу. Благодарим наших партнеров, которые эту инициативу поддержали и оперативно включились в процесс. Мы приглашаем студентов всей страны участвовать и желаем успехов всем конкурсантам» – отметила заместитель директора Фонда Росконгресс, директор Фонда Инносоциум Елена Маринина.

Получить более подробную информацию, а также оставить заявку на участие можно на официальном сайте конкурса по адресу: innosocium.ru/participation/.

Официальная страница Фонда Инносоциум – социальной платформы Фонда Росконгресс: innosocium.org.

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