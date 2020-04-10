Трудности перевода: с переходом на «удаленку» в Интернете разгулялись псевдорепетиторы

После объявления в марте нерабочей недели, которая плавно перетекла в нерабочий апрель с сохранением сотрудникам зарплаты, бизнесмены завопили: «А где взять денег? Мы же через пару месяцев просто разоримся!». Вынужденно перейдя в режим «удаленки» бизнес столкнулся со множеством законодательных противоречий. Предприниматели (каждый в своем сегменте) попали в ловушки.

Казалось бы, тем, чья работа связана с образованием, например, языковым школам, не сложно перейти на «удаленку». Многие ведь уже давно практикуют занятия с репетиторами по Интернету. Но, как оказалось, даже тут не все так просто.

Языковые школы работают на основании лицензий министерства образования. Чтобы лицензию получить, школа должна предоставить надзорным органам методические планы своих программ, оснастить аудитории. А на «удаленке» лицензии по сути превратились в филькины грамоты - стали никому не нужны.

- При переходе в онлайн добросовестные языковые школы сравнялись по своим правам с преподавателями – фрилансерами. Последние в лучшем случае зарегистрированы как ИП (индивидуальные предприниматели, - Ред.) и имеют диплом о профильном образовании, но при этом их никто не курирует и не несет ответственности за качественное выполнение ими работы, - рассказала «КП» руководитель аналитического ресурса SchoolRate (ресурс №1 в России по подбору языковых школ и лагерей) Наталья Образцова.

По ее словам, конкурировать школам теперь приходится и с псевдорепетиторами.

- Люди, которые потеряли работу, но владеют неким уровнем знаний иностранного языка (и не только его, это касается и других предметов), теперь решили зарабатывать репетиторством онлайн. При этом у них нет педагогической квалификации, - замечает Образцова.

И если языковые школы исправно платят государству налоги, то такие репетиторы весь заработок кладут себе в карман.

Языковым школам теперь приходится конкурировать с псевдорепетиторами.Фото: Shutterstock

- Зачем в таком случае нужны лицензии на видение образовательной деятельности в принципе, если они никак не защищают и не регулируют рынок в момент кризиса, а лишь налагают обязательства на компании? Вопрос: выгодно ли сотрудничать с государством и получать какие-то лицензии или проще оставаться группой индивидуальных предпринимателей и бежать «врассыпную» в периоды кризиса? - говорит Наталья Образцова.

По ее мнению, было бы справедливым, если бы организации, имеющие документы от министерства образования и де-юре являющиеся частью системы образования, могли бы сейчас получить субсидии от государства.

Путаница возникла и с договорами, которые школы заключили с клиентами. Ведь клиенты приобрели именно очные занятия и многие из них не готовы переходить за те же деньги в онлайн.

- Абсолютное большинство договоров – это предоплата. Деньги уже поступили на счета, уже облагаются налогом. Но сейчас клиенты решили воспользоваться правом получить возврат денежных средств за неоказание услуги, хотя организации физически не могут оказать эти услуги. При этом организации должна платить налоги, заплату персоналу, выплачивать аренду, которая составляет до 50% стоимости услуг, - объясняет Наталья Образцова.

- Кредиты только на зарплату - это очень маленькая помощь бизнесу. Ведь их придется отдавать. Из каких средств, если компания не сможет продолжать деятельность? Для сравнения, в Испании кредит можно взять не только на зарплату, но и оплату счетов и других потребностей в ликвидности, - рассказывает Юлия Никонова, совладелец сети языковых школ Windsor (школа имеет отделения в России и Испании). - Российское правительство пока дало отсрочку по долгам за налоги до 01 мая. Очень надеемся, что это отсрочка будет продлена. Она нужна не только на все время карантина, но и на несколько месяцев после его окончания.

По словам Юлии Никоновой, в Испании компании и индивидуальные предприниматели могут подать на ERTE (временное увольнение или сокращение часов работы сотрудников), в случае, если их деятельность была приостановлена из-за введения карантина или если падение продаж составило 75% и более.

- Если компания получает ERTE, то ей даются серьезные налоговые льготы, вплоть до полного освобождения от оплаты социального страхования, - замечает Никонова.