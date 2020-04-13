2020-04-12T20:08:55+03:00
Общество

Поздравьте близких с Днем Победы почтовой открыткой, не выходя из дома!

Вашу персональную почтовую открытку доставят адресату к годовщине Великой Победы совершенно бесплатно
Марина АНИКЕЕВА
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Автор фото: Евгения ГУСЕВААвтор фото: Евгения ГУСЕВА
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Удивительную акцию к 9 Мая, ко Дню Победы, организовывает вот уже третий год подряд Почта Банк. Это дополнительная возможность дотянуться друг до друга, ощутить родство и близость, сверить пульс и мысль, порадоваться и испытать торжественную и глубокую печаль – как всегда бывает в этот день…

В чем же суть акции? Если вы хотите особенным образом поздравить родных и друзей со священным праздником Победы, а у кого-то, быть может, еще живы и сами фронтовики, то в специальном разделе на сайте Почта Банка до 20 апреля можно сформировать бесплатную поздравительную открытку, по своему вкусу выбрав один из двух поздравлений и двух вариантов оформления. Тут же укажете адрес и имя получателя, только удостоверьтесь лишний раз, что они верные. А о печати и доставке бумажной поздравительной открытки позаботится уже сам банк, причем сделает это тоже совершенно безвозмездно.

«С каждым годом наших ветеранов становится все меньше, но память об их подвиге живет вместе с нами, поэтому в этом году мы решили дать возможность молодому поколению нарисовать свою открытку, которую они подарили бы близким в память о Победе. В социальных сетях банка был проведен конкурс для детей от 6 до 10 лет — лучший рисунок стал еще одной открыткой банка, которую вы можете бесплатно отправить в любой регион России с помощью нашего сервиса», - поясняет вице-президент, директор по маркетингу и общественным связям Почта Банка Евгения Ленская. Один из вариантов дизайна - работа 8-летнего Максима Родионова из Петрозаводска, победителя конкурса детского рисунка к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, который недавно провел банк в соцсетях.

В прошлом году участниками акции стали более 2 500 человек. Люди отправили открытки своим близким, живущим во всех регионах России, включая самые крайние точки – в Архангельской и Калининградской областях, Дагестане и Чукотском автономном округе.

Так что не станем терять время, не упустим же свой шанс проявить чуткость и внимание к тем, кого любим...и с кем одинаково переживаем боль и радость.

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