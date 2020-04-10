Культурная жизнь России перешла в режим онлайн

В связи с пандемией коронавирусной инфекции с 16 марта в России приостановлена работа культурных учреждений. Население перешло в режим самоизоляции, а вслед за этим в онлайн перешли и все развлекательные культурные мероприятия.

За последние две недели культурные учреждения по всей стране начали активно работать с аудиторией в удаленном формате. Музеи, театры, консерватории и даже библиотеки начали готовить мероприятия, которые можно посмотреть в режиме реального времени в сети.

На фоне сложившейся ситуации портал «Культура.РФ» установил рекорд в восемь миллионов просмотров за минувший март. По сравнению с мартом 2019 года этот показатель вырос почти в два раза. Особой популярностью у посетителей ресурса пользуется видеоконтент. Так, число просмотров спектаклей на портале выросло в 20 раз, а количество просмотров онлайн-трансляций – в 17 раз. Также у пользователей востребованы разделы: книги, фильмы, лекции и концерты.

Рост аудитории наблюдается и в социальных сетях. К примеру, рост числа пользователей сети «ВКонтакте» вырос за месяц на 260%.

Значительный рост аудитории фиксируется у видеоплатформы Okko и образовательной платформы «Arzamas». Если первая проводит онлайн-концерты и спектакли, то вторая организует виртуальные экскурсии.

В «ЛитРес» рассказали, что читатели активно пользуются онлайн-библиотеками. Самыми читающими оказались жители Москвы, Санкт-Петербурга и Челябинска. Перешли в дистанционный формат работы и кинотеатры. Сеть «Москино» подготовила для онлайн-пользователей множество интересных проектов.

«Мы создаем контент и онлайн-события вокруг фильмов — подводки, видеоэссе, онлайн-лекции и Q&A. Хотя мы премьерим онлайн и собственный контент — например, открыли к онлайн-просмотру наш документальный фильм», - рассказала генеральный директор сети Светлана Максимченко.

В результате, несмотря на закрытие культурных учреждений большинство театров, музеев и других учреждений смогли найти подход к онлайн-аудитории и подобрать актуальную программу для тех, кто соблюдает режим самоизоляции.