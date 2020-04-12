"Это такое счастье - просто дышать!"

Юре Кондыреву 11 лет. Что такое быть здоровым, он не знает. Проблемы начались сразу после рождения. Врачи недоумевали - малыш совершенно не набирал вес. Наконец, в три месяца ему установили диагноз - муковисцидоз. Это страшное генетическое заболевание, которое терзает легкие человека. Они заполняются слизью, и не дают нормально дышать. Раньше больные муковисцидозом редко доживали до совершеннолетия. Сегодня при соответствующей терапии они могут жить нормальной жизнью до самой старости. Только для этого необходимо дорогостоящее лечение.

Со временем на первоначальный диагноз наложились новые проблемы: гидронефроз почки, кардиомиопатия. К трем годам Юра три раза побывал в реанимации. Синегнойная инфекция буквально на глазах разрушала его легкие. Еле справились.

При всем том он растет незлобивым, легким на подъем мальчишкой. Улыбается часто. Близость смерти дает почувствовать вкус жизни. И только иногда прорывается боль. Однажды после приступа он в сердцах сказал маме: "Какое же это счастье - просто дышать!"

Каждый день у Юры - битва с болезнью. Ингаляции, массажи, занятия кинезиотерапией несколько раз в день, прием огромной кучи лекарств расписан по часам.

Мама иногда переживает, какой он худой. Но это-то нормально для муковисцидозников. Вместе с легкими болезнь, как правило, нарушает работу желудочно-кишечного тракта. Но в последнее время добавилась новая беда. Больным с таким диагнозом жизненно важно постоянно откашливать вязкую мокроту, которая скапливается в легких и бронхах. Для этого нужна ингаляция с соответствующим препаратом. Врачи прописали Юре гипертонический раствор, но после него каждый раз у мальчика возникали бронхоспазмы и кровохарканье.

Подобрали новый современный препарат - Гианеб. Но он дорогой. А дела в семье не блестящие: маме пришлось уйти с работы. чтобы ухаживать за сыном, а зарплаты папы хватает только на "поддержание штанов".

Курс жизненно важного лекарства на год стоит 93 600 рублей.

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