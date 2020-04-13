В гитлеровском концлагере под Веной пленных с туберкулезом закапывали заживо

Военное ведомство РФ на своем сайте опубликовало рассекреченные архивные документы о том, что творилось в одном из гитлеровских концлагерей под Веной. Об этом стоит напомнить тем, кто обвиняет Красную Армию «в зверствах на территории Европы» в 1945-м. Военнопленных не просто заставляли работать по 14 часов в сутки, босиком, в дождь и снег. При том их делили на касты — и при жизни, и после смерти.

- Если пленный останавливался отдохнуть, немецкая охрана в него бросала камнями, - рассказывает бывший старший лейтенант Черкасов, состоявший в рабочей команде 1320/А, - Недовольная чьей-то работой, охрана натравливала собак на пленных и била их прикладами. Особенно жестоки были в обращении с советскими офицерами. Были случаи, когда охранники пристреливали тех русских, кто без разрешения переходили из барака в барак. Кроме русских, в лагере были англичане, американцы, французы, сербы, поляки, румыны. Но только бараки для русских обнесены добавочным рядом колючей проволоки, и только они зимой не отапливались.

Пленным, за исключением американцев и британцев, в 1945-м выдавали в день по 80 граммов хлеба и похлебку из картофельных очистков. Хуже, чем русским, приходилось только евреям.

- Мы пухли с голоду, десятками погибали от истощения и болезней, избиения были бесконечными, - говорит капитан Курчесов, который был ранен и попал в плен в Венгрии в декабре 1944-го, - В лагерь прибыли 5 офицеров-евреев, взятых в плен под Секешфехерваром. Они скрыли свою национальность, но были выданы и тотчас же расстреляны.

Из-за недоедания, избиений, непосильного труда в лагере резко увеличилась заболеваемость туберкулезом в открытой форме. Вот что сообщали военврачи Соловьев и Вяцких, попавшие в плен под Вязьмой:

- Больные туберкулезом, не проходя должного лечения, вынуждены ежедневно проходить по 15 км на тяжелые работы и были обречены на гибель. Люди теряли сознание, в бессознательном состоянии, их закапывали в землю заживо.

Характерно отношение фашистов к пленным даже после смерти. За пределами Кайзерштайнбрух они организовали лагерное кладбище. Для англичан и американцев был отведен особый участок с оградой, над каждой был крест и дощечка, где обозначены имя и фамилия, даты рождения и смерти и национальность. Умерших русских сваливали в 100-метровые ямы в несколько рядов, засыпали землей и сверху втыкали табличку с указанием числа захороненных.

К моменту освобождения Красной армией этого концлагеря в нем оказалось около 4000 заключенных, из которых осталось в живых лишь 1000 русских...