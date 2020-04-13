Коронавирус в Казахстане, последние новости на 13 апреля 2020: число жертв вируса достигло 12 человек

По данным минздрава Казахстана, за последние сутки число зараженных новой коронавирусной инфекцией увеличилось на 17 человек: в Карагандинской области - 2 человека, в Акмолинской области-10 человек, в Нур-Султане -5 человек.

Общее количество инфицированных COVID-19 на 13 апреля 2020 года в стране достигло 973 человек. Число жертв коронавируса достигло 12 человек, еще 110 пациентов выздоровели и были выписаны из больниц.

СОТЫМ ПАЦИЕНТОМ, ВЫЛЕЧИВШИМСЯ ОТ COVID-19, СТАЛА 82-ЛЕТНЯЯ ЖИТЕЛЬНИЦА НУР-СУЛТАНА

Как рассказали в министерстве здравоохранения Казахстана, грамотное и своевременное начатое лечение помогает сохранить жизнь даже пациентам из группы риска. Так, например, в минувшее воскресенье из больницы выписали сотого пациента, излечившегося от коронавируса. Им стала 82-летняя жительница Нур-Султана, которая поступила в клинику еще 22 марта с подтвержденным коронавирусом, двухсторонней пневмонией, хронической обструктивной болезнью легких и повышенным давлением. Благодаря стараниям врачей состояние женщины стабилизировалось, и на 23 сутки ее выписали домой.

В НУР-СУЛТАНЕ ПРОВЕДУТ МАСШТАБНУЮ ДЕЗИНФЕКЦИЮ

В Нур-Султане уже в третий раз проведут масштабную дезинфекцию улиц, жилых домов и придомовых территорий. Об этом сообщает портал informburo.kz. Для дезинфекции привлекут городские службы и призывников – всего около 500 человек.

Кроме того, каждый день дезинфицируются места массового скопления людей - социальные объекты, рынки, блокпосты, улицы и магистрали столицы.