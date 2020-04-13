2020-04-13T12:08:45+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Казахстане, последние новости на 13 апреля 2020: число жертв вируса достигло 12 человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Казахстане на 13 апреля 2020 года
Яна БАЗЕКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Количество погибших от коронавируса достигло уже 12 человекКоличество погибших от коронавируса достигло уже 12 человекФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

По данным минздрава Казахстана, за последние сутки число зараженных новой коронавирусной инфекцией увеличилось на 17 человек: в Карагандинской области - 2 человека, в Акмолинской области-10 человек, в Нур-Султане -5 человек.

Общее количество инфицированных COVID-19 на 13 апреля 2020 года в стране достигло 973 человек. Число жертв коронавируса достигло 12 человек, еще 110 пациентов выздоровели и были выписаны из больниц.

СОТЫМ ПАЦИЕНТОМ, ВЫЛЕЧИВШИМСЯ ОТ COVID-19, СТАЛА 82-ЛЕТНЯЯ ЖИТЕЛЬНИЦА НУР-СУЛТАНА

Как рассказали в министерстве здравоохранения Казахстана, грамотное и своевременное начатое лечение помогает сохранить жизнь даже пациентам из группы риска. Так, например, в минувшее воскресенье из больницы выписали сотого пациента, излечившегося от коронавируса. Им стала 82-летняя жительница Нур-Султана, которая поступила в клинику еще 22 марта с подтвержденным коронавирусом, двухсторонней пневмонией, хронической обструктивной болезнью легких и повышенным давлением. Благодаря стараниям врачей состояние женщины стабилизировалось, и на 23 сутки ее выписали домой.

В НУР-СУЛТАНЕ ПРОВЕДУТ МАСШТАБНУЮ ДЕЗИНФЕКЦИЮ

В Нур-Султане уже в третий раз проведут масштабную дезинфекцию улиц, жилых домов и придомовых территорий. Об этом сообщает портал informburo.kz. Для дезинфекции привлекут городские службы и призывников – всего около 500 человек.

Кроме того, каждый день дезинфицируются места массового скопления людей - социальные объекты, рынки, блокпосты, улицы и магистрали столицы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Уфе»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Мыло против антисептика: что надежнее для мытья рук во время пандемии коронавируса
Врачи напоминают: один из самых эффективных способов профилактики COVID-19 – тщательное и частое мытье рук, чтобы предотвратить занос инфекции на слизистые оболочки. Но чем и как мыть правильно?
«Закроют в «Векторе», заставят вести дневники»: что ждет добровольцев во время испытания вакцины от коронавируса
Уже отобраны 60 человек, которых привьют первыми: среди них — разработчик вакцины. Как за ними будут наблюдать и какие есть риски — в нашем материале
Новости 24
Цифровые пропуска для самозанятых граждан в Москве в период коронавируса: как оформить и кому необходимы
В Китае назвали сроки начала второй волны коронавируса
Госавтоинспекция России приостановила прием экзаменов на права
В ОПЕК+ раскрыли детали нового соглашения
Киево-Печерская лавра закрывается на карантин
Киево-Печерская лавра закрывается на карантин
Ситимобил бесплатно отвезет доноров на сдачу крови по всей России
Итальянский певец Аль Бано выразил благодарность российским медикам
Юрист рассказал, сколько раз за день водителя могут оштрафовать за езду без пропуска по Москве
Кудрин: число безработных в России в 2020 году увеличится в три раза
Эксперты предупредили о психологических проблемах, связанных с долгой изоляцией
Ученые в Южной Корее выявили 38 антител, нейтрализующих коронавирус
Врач рассказала о дыхательной гимнастике для здоровья легких
Более половины новых заболевших в Москве младше 45 лет
Исследователи предлагают тестировать лекарство от COVID-19 на кошках
Число умерших из-за коронавируса в России на 13 апреля 2020 выросло до 148
Самолет экстренно вернулся в аэропорт Екатеринбурга из-за задымления в кабине
Система выдачи цифровых пропусков отбила ряд хакерских атак
Курс рубля на 13 апреля 2020: доллар упал до 73,45 рубля, евро - до 80,5
Генпрокуратура обнаружила фейки о сотнях погибших от коронавируса
В Москве еще 150 человек вылечились от коронавируса
Вузы помогут студентам с трудоустройством во время пандемии
Московские власти будут ежедневно проверять выполнение каршерингом введенного мэром запрета