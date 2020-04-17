Почему норвежский рыбий жир – продукт высокого качества и где его можно найти в России?

Они словно созданы древним скандинавским волшебником! Рожденные ледниками и тектоническими разломами фьорды называют самым суровым чудом света. Именно здесь, на головокружительных глубинах, обитает рыба, из которой получают высококачественный жир.

Хочется дышать полной грудью!

Да, именно так! Первое, на что вы непременно обратите внимание, посетив эти чудесные края, – кристально чистый воздух. Чрезвычайно трепетное отношение к природе – вот чему многим из нас не мешало бы поучиться у жителей Норвегии! К примеру, сегодня здесь реализуется программа, согласно которой к 2025 году в стране не должно остаться ни одной машины на бензине. Зеленый свет – только электромобилям!

Более того, ради сохранения экологии были внесены изменения даже в конституцию. Каждый из жителей государства по закону имеет право на окружающую среду, которая сохраняет его здоровье.

Неудивительно, что Норвегия остается райским уголком на планете, поражающим нас первозданной природной чистотой. Ну где же еще как не здесь обитать экологически чистой рыбе!

Едем в Сандефьорд…

Интересно, чем знаменит этот городок в губернии Вестфолл? Многие туристы знают, что в 1880 году в окрестных местах был обнаружен Гокстадский корабль – судно древних викингов. Но нас данное местечко привлекает прежде всего тем, что именно здесь, на побережье одного из фьордов, расположен завод концерна с мировым именем BASF по производству рыбьего жира. Сырье PronovaPure (концентрированные омега-3 кислоты), которое он выпускает, высококачественное, свежее, чистое и полезное. Хотели бы узнать секрет? Сейчас мы его раскроем!

Секрет высокого качества рыбьего жира PronovaPure от BASF

Рыбий жир PronovaPure производят из мелких видов морских рыб (сардин, хамсы и скумбрии), которые считаются более экологичными. При этом рыба используется именно дикая, что очень важно. Она значительно отличается по пищевым характеристикам от выращенной на фермах. Главная причина – различие в «кухнях». В искусственных условиях практически невозможно полностью воспроизвести пищевую цепочку, благодаря которой «вольная» рыба становится богатейшим кладезем полезных веществ.

Добытое сырье пускают в переработку с использованием уникальных запатентованных процессов и технологий. Одних только степеней очистки за счет включения дополнительных этапов на заводе целых шесть. А ведь на многих производствах их число порой не дотягивает даже до четырех.

На выходе получаем продукт, который отличается суперчистотой, более низкой степенью окисления на фоне других и особенно высоким содержанием эйкозапентаеновой и докозагексаеновой кислот (ЭПК и ДГК). Теперь понятно, почему рыбий жир PronovaPure по своему качеству превышает требования даже Европейской фармакопеи!

А его польза для здоровья на разных этапах жизни проверена временем. 8 лет исследований с участием 140 000 пациентов из 70 стран мира [1] – отличная рекомендация, не правда ли?

А теперь вернемся в Россию…

...и найдем ответ на вторую часть главного вопроса. Можно ли в нашей стране найти препараты на основе сырья знаменитой норвежской марки? Конечно! Например, в капсулах препарата Тройная Омега-3 от компании «Эвалар»! Они производятся из PronovaPure® 500:200 ЕЕ – высококачественного сырья премиум-класса, которое поставляется к нам прямиком с побережий норвежских фьордов. В каждой капсуле – 950 мг жирных кислот омега-3. Для сравнения: в обычной капсуле их всего лишь 300 мг2. Вот почему такая высокая дозировка – это тройная польза [2] для сердца и сосудов, работы мозга, суставов, красоты кожи, волос и ногтей, сохранения молодости!

Преимущества капсул Тройная Омега-3 Эвалар:

- в 3 раза сильнее обычной [2];

- удобный прием – всего 1 капсула в день;

- сырье из Норвегии с высоким профилем чистоты;

- высокое качество «Эвалар», отвечающее требованиям стандарта GMP [3];

- выгодная цена [4];

- разрешена беременным и кормящим женщинам.

Тройная Омега-3 Эвалар – качество без переплат!

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1. По данным завода-изготовителя сырья.

2. Сравнение произведено с БАД, имеющей самую распространенную на рынке (обычную) дозировку Омега-3 – 300 мг в 1 капсуле (это БАД, лидирующие на рынке по данным АО «Группа ДСМ» («DSM Group») за первое полугодие 2018 года).

3. Сертификат GMP №С0170889-DS-1, NSF International.

4. По данным АО «Группа ДСМ» («DSM Group») за 2018 год на аптечном рынке РФ средневзвешенная розничная цена за 1 капсулу БАД «Тройная Омега 3 950» производства компании «Эвалар» выгоднее, чем у аналога в 1,6 раза (на 50 %). Аналог для сравнения выбран по действующему веществу и дозировке. Цены в конкретных аптеках могут различаться.

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