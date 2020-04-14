На «нет» и суда нет: претензии к ЦИКу по поводу агитации за поправки высосаны из пальца

Чего греха таить – тектонические изменения в социальном и идейном ландшафте нашей страны, стартовавшие с момента оглашения в январе Послания Президента России и начала обсуждения поправок в Конституцию страны, застали оппозиционную часть политического спектра врасплох.

С начала года мы непрерывно слышим заупокойный «вой на болоте» из уст разной степени известности либеральных спикеров. Мол, и поправки-то неправильные, и вводятся они не так как нужно, и вообще международной практике не соответствует (что фактологически неверно). Теперь же группа товарищей из приснопамятной «Открытой России» ( на их же жаргоне - «открытка») в составе Пивоварова, Галяминой и примкнувшего к ним Азара решили вновь хайпануть на теме общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, заявив о том, что Центризбирком, на самом то деле, вовсе не информирует граждан о предстоящем голосовании, а прямо так берет и злостно их агитирует.

Очередной этот выплеск сумеречного либерального сознания не заслуживал бы внимания, если бы не несколько крайне занимательных логических нестыковок, которые показывают всю степень непроработанности и алогичности подобных жалоб оппозиционеров. На них, собственно говоря, и предлагаю чуть поподробнее остановиться.

Итак, начать стоит с базовых понятий. Уж сколько было говорено, еще на этапе собрания Рабочей группы, о том, что юридически общероссийское голосование обладает уникальным статусом. Это ведь не выборы, стандартное электоральное законодательство к нему неприменимо. А значит и неприменимы сами понятия «агитации». Агитационного этапа вообще нет ни в соответствующем федеральном законе, ни в ведомственных актах ЦИКа. Оно и понятно, нет ведь ни кандидатов, ни партий, ни кампании как таковой. Таким образом невозможно нарушить то, чего нет в природе – агитация отсутствует, как и состав правонарушений при ее проведении. При этом надо понимать, что каких-то базовых норм предоставления информации (типа анти-экстремистских требования) наглядная информационная продукция ЦИКа, естественно, не нарушает.

И тут необходимо подчеркнуть, что при принятии соответствующего закона о проведении общероссийского голосования этапы информирования и агитации законодателем были специально не разделены. Логика в их действиях прозрачна и, как уже выше подчёркивалось, базируется на том, что перед нами не выборы, и не референдум, а отдельная, совершенно уникальная электоральная процедура.

Со стороны кажется, что информирование граждан о конкретных поправках похоже на призывы к голосованию за весь пакет в целом. Однако в данном случае надо посмотреть на ситуацию, как сказали бы римляне, a contrario (от противного). А что если бы законодатель вовсе запретил всякое обсуждение и информационную кампанию по поводу предстоящего голосования? Тогда обществу бы, по сути, запретили бы обсуждать и дискутировать на тему важнейшего документа, который определит жизнь страны на десятилетия вперед.

Жалуясь на информационные материалы ЦИКа, оппозиционеры по факту пытаются запретить главному электоральному органу страны делать свою работу. Работу, которая ему вменена прямо законом об общероссийском голосовании. ЦИК не может выполнить свои функции организатора голосования без того, чтобы в той или иной мере не познакомить избирателя с сущностью и содержанием предлагаемых поправок в Основной Закон.

Если говорить концептуально, то в идеале любая эффективная демократическая система имеет в своей основе ответственного и информированного гражданина, который должен сделать при голосовании осознанный выбор на основе имеющихся сведений. Вот такими сведениями его, на совершенно законных основаниях ЦИК и снабжает. Видеть тут крамолу может только очень тот, кто относится к собственным согражданам с презрением и представляет людей в качестве бессловесных картонных фигурок, которыми можно манипулировать.

Отсюда следует и закономерный вывод о том, что конкретный результат «открыточникам» не важен, важно лишь положить очередной кирпичик в стеночку кампании по дискредитации общероссийского голосования. Как говорится, пандемия пандемией, а заказик никто не отменял. Тут, кстати, есть еще один немаловажный нюанс. Если ранее на такого рода информационных вбросах против ЦИКа и избирательной кампании специализировался в основном «Голос», то теперь произошла смена декораций. «Голос» слишком замазался в связях с оппозиционной тусовкой и стал слишком одиозной организацией – вот и создали на скорую руку «Нет». При этом, подавай жалобу на Центризбирком, заявители, по сути, сами и занимаются беззастенчивой агитацией против поправок. Подтянуты респектабельные вроде бы СМИ, соцсети бурлят, все как надо.

В сухом остатке имеем неприкрытое желание хоть как-то оживить негативную повестку, связанную с поправками и общероссийским голосованием. И это при том, что власти пошли на максимальные послабления, перенеся дату голосования на более поздний срок из-за угрозы коронавирусной инфекции. Если бы, как считают оппозиционеры, было острое желание «пропихнуть» поправки – ну так и не переносили бы дату. В том то и дело, что никакого особого желания нет. Есть понимание важности обновления Основного Закона и приведения его в соответствие реалиям меняющегося российского общества. И делать этот выбор должны в безопасности и спокойствии здоровые и информированные граждане. А не накаченные негативом псевдо-либеральные кликуши.