Астрономы опять заспорили: был ли «астероид» Оумуамуа космическим кораблем пришельцев

Астероиды не бывают сигарообразными

Ученые никак не успокоятся – продолжают спорить, чем все-таки был объект, пролетевший три года назад сквозь Солнечную систему. Оумуамуа (Oumuamua) – так его назвали. «Посланник, прибывший первым издалека» - означает это в переводе с гавайского. И звучит весьма двусмысленно – с явным намеком на братьев по разуму. Об этом, собственно, и спор. Одни считают объект космическим кораблем, потерявшим управление. Или, как минимум автоматическим разведывательным зондом. Другие уверяют, что Оумуамуа – астероид. Или некое подобие кометы.

Напомню. 19 октября 2017 года астрономы из Гавайского университета (University of Hawaii) засекли объект, который двигался по направлению к Солнцу на огромной скорости — в 87,3 километра в секунду. Траектория объекта была гиперболической, что свидетельствовало о том, что летит он из какой-то другой звездной системы.

Вскоре выяснилось, что Оумуамуа вращается, делая один оборот за 7 часов 18 минут. И при этом меняет яркость. Проанализировав характер изменения, ученые поняли, что объект сильно вытянут и напоминает сигару, длина которой примерно в 10 раз больше диаметра.

Длину «сигары» первоначально оценили в 400 метров, диаметр, соответственно, в 40 метров. В NASA потом уточнили: Оумуамуа в два раза длиннее — 800 метров. Диаметр, стало быть, 80 метров. Поверхность у объекта твердая, сложного рельефа, возможно, даже металлическая. Хотя бы местами. Сам — красного цвета.

Объект в форме сигары вполне мог быть космическими кораблем. По крайней мере, теореттически.

Цилиндрическая форма и дала право энтузиастам - весьма серьезным ученым - утверждать, что Оумуамуа сотворили и снарядили некие братья по разуму. Поскольку таких – вытянутых – астероидов никто прежде не видел. Да и быть их вроде бы и не должно.

Примеро таким астрономы, придерживающиеся традиционных взглядов, представляли себе Оумуамуа.

Скептики, естественно, сомневались на счет инопланетян. Но не объясняли, каким образом объект стал сигарой. И вот недавно соответствующее объяснение появилось. Его предоставили исследователи из Академии наук Китая (Chinese Academy of Sciences) и Калифорнийского университета (University of California, Santa Cruz), на которых ссылается портал ScienceAlert.

Суть гипотезы: Оумуамуа «растянули» гравитационные силы. Как утверждают Дуглас Лин и его китайский коллега Юн Жэнг (Yun Zhang), такое вполне могло случиться в тот момент, когда объект пролетал рядом с каким-нибудь массивным телом – черной дырой, звездой или даже крупной планетой.

Моделирование, которое провели ученые, продемонстрировало: изначально Оумуамуа имел вполне себе астероидную форму. Или кометную. То есть, был ничем не примечательной глыбой. Летел куда-то. В непосредственной близости от некой звезды его начало «корежить». В результате чего глыба разогрелась, местами расплавилась и разрушилась на множество фрагментов. Они полетели дальше уже в виде вытянутой группы. Через какое-то время осколки слиплись, остыли, образовав объект сигарообразной формы.

В работе, опубликованной в журнале Nature, ученые утверждают: вытянуться и стать неким подобием Оумуамуа могла и комета Шумейкера-Леви, которая в 1992 году рассыпалась на фрагменты в окрестностях Юпитера под действием его гравитационных сил.

Фрагменты кометы упали на Юпитер, так и не слипшись в сигару. Потому, что оказались слишком близко от планеты-гиганта. Были бы чуть дальше, пролетели бы мимо, а потом все-таки слиплись бы в сигару. Вроде Оумуамуа.

Схема формирования Оумуамуа - такую предложили недавно американские и китайские ученые.

Астероиды сами собой не ускоряются

- Наши высокоточные измерения показали: что-то еще помимо притяжения Солнца и планет влияло на движение Оумуамуа, - эти слова Марко Мичели (Marco Micheli ) из Европейского космического агентства (European Space Agency Space Situational Awareness Near-Earth Object Coordination Centre in Frascati, Italy) приводил сайт NASA.

Два года назад Марко и его многочисленные коллеги (17 человек) из разных стран, включая специалистов американкого космического агентства, опубликовалии в журнале Nature статью под названием «Non-gravitational acceleration in the trajectory of 1I/2017 U1 (Oumuamua)». И заявили в ней, что «первый межзвездный астероид», названный Оумуамуа, летел не по баллистической траектории, словно выпущенный из пушки снаряд, а время от времени ускорялся. Будто бы включал двигатели. И в итоге, двигался иначе, чем следовало по законам Кеплера - законам небесной механики.

- Мы нашли однозначные следы того, что траектория движения Оумуамуа определялась не только гравитацией, - вторил коллеге Гарольд Вивер (Harold A. Weaver) из Университета Джона Хопкинса (The Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory).

Воодушевленные откровениями ученых, энтузиасты сделали вывод, что «пришелец» все-таки был космическим кораблем. А чем еще? Раз он самостоятельно периодически ускорялся.

Американцы и китайцы – авторы гипотезы о естественном происхождении и удлинении Оумуамуа – полагают, что создавать тягу время от времени могли реактивные струи пыли и газов, которые вырывались из под нагревавшейся поверхности объекта — когда тот пролетал рядом с мощными источниками тепла. Например, мимо каких-нибудь звездам. В этом Оумуамуа был подобен комете.

Откуда взялись летучие вещества, формировавшие реактивные струи? Запечатались под поверхностью объекта, когда тот вытянулся и застыл, - отвечают ученые.

Оумуамуа мог пускать реакттивные струи летучих веществ, скрывавшихся под поверхностью.

Как вас теперь называть?

Так был ли Оумуамуа посланцем с других звезд? Или некими подобием кометы? Сторонние наблюдатели полагают, что оба утверждения имеют изъяны.

Где другие «сигары», которые, согласно новаторским утверждениям американцев и их китайских коллег, должны образовывать миллиардами? Почему не мелькают мимо нас? Да и предложенный процесс превращения глыб в сигары не выглядит совсем уж убедительным. Как впрочем и идея о том, что Оумуамуа испускал реактивные струи вещества. С кометами такое действительно бывает. Но почему тогда, минуя Солнце, стремительный объект так и не выпустил ни одной струи? По крайней мере, ничего такого замечено не было.

Гипотеза о том, что Оумуамуа был творением некой внеземной цивилизации, смущает еще больше – фантастика какая-то.

С другой стороны, почему бы не поверить в то, что сбылось пророчество Артура Кларка. В его романе «Свидание с Рамой» к нам тоже залетела «сигара», все-таки оказавшаяся гигантским космическим кораблем. Оумуамуа меньше Рамы, но пропорции примерно те же. И маршрут следования схожий - транзитом из глубин Вселенной.

Споры продолжаются. Победители вряд ли будут выявлены. «Посланник, прибывший первым издалека» несется прочь из Солнечной системы - в сторону созвездия Пегаса. Его давно не видно даже в космические телескопы. В январе 2019 года Оумуамуа миновал Сатурн, а в 2024 году улетит за Плутон.

КСТАТИ

Из далека долго

Ученые большой группы, представляющие несколько ведущих мировых научных центров (MPIA Heidelberg, JPL, University of Hawaii, Tokyo Institute of Technology, ESA SSA-NEO Coordination Centre, Rochester Institute of Technology, Southwest Research Institute, ESO) — прикинули траекторию Оумуамуа. И оспорили первоначальное предположение о том, что он прибыл из созвездия Лиры.

С помощью данных и снимков, полученных с помощью космического телескопа Gaia, ученые «проложили» свою траекторию, назвав четыре звезды, у которых она могла бы начинаться. Более всего на роль дома (home star) «посланника» подходит красный карлик HIP 3757, который находится в созвездии Кита в 77 световых годах от Солнца. Другой кандидат - похожая на Солнце звезда HD 292249 из созвездии Единорога. До нее 135 световых лет.

Расчеты показали, что Оумуамуа мог прилететь еще из двух мест — из окрестностей звезды 2MASS J0233 и звезды NLTT 36959. Одна находится в 66 световых годах от нас в созвездии Кита, другая в созвездии Дева в 300 световых годах. Обе звезды тоже подобны Солнцу.

Астрономы считают, что Оумуамуа добирался до Солнечной системы от 1 до 4 миллионов лет.