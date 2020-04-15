2020-04-15T17:41:51+03:00
Наука

Астрономы опять заспорили: был ли «астероид» Оумуамуа космическим кораблем пришельцев

Мог ли межзвездный объект, залетевший в Солнечную систему, сам вытянутся в цилиндр или нет
Владимир ЛАГОВСКИЙ
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Увы, рассмотреть в телескоп, что за объект к нам влетел, так и не получилось.Увы, рассмотреть в телескоп, что за объект к нам влетел, так и не получилось.
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Астероиды не бывают сигарообразными

Ученые никак не успокоятся – продолжают спорить, чем все-таки был объект, пролетевший три года назад сквозь Солнечную систему. Оумуамуа (Oumuamua) – так его назвали. «Посланник, прибывший первым издалека» - означает это в переводе с гавайского. И звучит весьма двусмысленно – с явным намеком на братьев по разуму. Об этом, собственно, и спор. Одни считают объект космическим кораблем, потерявшим управление. Или, как минимум автоматическим разведывательным зондом. Другие уверяют, что Оумуамуа – астероид. Или некое подобие кометы.

Напомню. 19 октября 2017 года астрономы из Гавайского университета (University of Hawaii) засекли объект, который двигался по направлению к Солнцу на огромной скорости — в 87,3 километра в секунду. Траектория объекта была гиперболической, что свидетельствовало о том, что летит он из какой-то другой звездной системы.

Вскоре выяснилось, что Оумуамуа вращается, делая один оборот за 7 часов 18 минут. И при этом меняет яркость. Проанализировав характер изменения, ученые поняли, что объект сильно вытянут и напоминает сигару, длина которой примерно в 10 раз больше диаметра.

Длину «сигары» первоначально оценили в 400 метров, диаметр, соответственно, в 40 метров. В NASA потом уточнили: Оумуамуа в два раза длиннее — 800 метров. Диаметр, стало быть, 80 метров. Поверхность у объекта твердая, сложного рельефа, возможно, даже металлическая. Хотя бы местами. Сам — красного цвета.

Объект в форме сигары вполне мог быть космическими кораблем. По крайней мере, теореттически.

Объект в форме сигары вполне мог быть космическими кораблем. По крайней мере, теореттически.

Цилиндрическая форма и дала право энтузиастам - весьма серьезным ученым - утверждать, что Оумуамуа сотворили и снарядили некие братья по разуму. Поскольку таких – вытянутых – астероидов никто прежде не видел. Да и быть их вроде бы и не должно.

Примеро таким астрономы, придерживающиеся традиционных взглядов, представляли себе Оумуамуа.

Примеро таким астрономы, придерживающиеся традиционных взглядов, представляли себе Оумуамуа.

Скептики, естественно, сомневались на счет инопланетян. Но не объясняли, каким образом объект стал сигарой. И вот недавно соответствующее объяснение появилось. Его предоставили исследователи из Академии наук Китая (Chinese Academy of Sciences) и Калифорнийского университета (University of California, Santa Cruz), на которых ссылается портал ScienceAlert.

Суть гипотезы: Оумуамуа «растянули» гравитационные силы. Как утверждают Дуглас Лин и его китайский коллега Юн Жэнг (Yun Zhang), такое вполне могло случиться в тот момент, когда объект пролетал рядом с каким-нибудь массивным телом – черной дырой, звездой или даже крупной планетой.

Моделирование, которое провели ученые, продемонстрировало: изначально Оумуамуа имел вполне себе астероидную форму. Или кометную. То есть, был ничем не примечательной глыбой. Летел куда-то. В непосредственной близости от некой звезды его начало «корежить». В результате чего глыба разогрелась, местами расплавилась и разрушилась на множество фрагментов. Они полетели дальше уже в виде вытянутой группы. Через какое-то время осколки слиплись, остыли, образовав объект сигарообразной формы.

В работе, опубликованной в журнале Nature, ученые утверждают: вытянуться и стать неким подобием Оумуамуа могла и комета Шумейкера-Леви, которая в 1992 году рассыпалась на фрагменты в окрестностях Юпитера под действием его гравитационных сил.

Фрагменты кометы упали на Юпитер, так и не слипшись в сигару. Потому, что оказались слишком близко от планеты-гиганта. Были бы чуть дальше, пролетели бы мимо, а потом все-таки слиплись бы в сигару. Вроде Оумуамуа.

Схема формирования Оумуамуа - такую предложили недавно американские и китайские ученые.

Схема формирования Оумуамуа - такую предложили недавно американские и китайские ученые.

Астероиды сами собой не ускоряются

- Наши высокоточные измерения показали: что-то еще помимо притяжения Солнца и планет влияло на движение Оумуамуа, - эти слова Марко Мичели (Marco Micheli ) из Европейского космического агентства (European Space Agency Space Situational Awareness Near-Earth Object Coordination Centre in Frascati, Italy) приводил сайт NASA.

Два года назад Марко и его многочисленные коллеги (17 человек) из разных стран, включая специалистов американкого космического агентства, опубликовалии в журнале Nature статью под названием «Non-gravitational acceleration in the trajectory of 1I/2017 U1 (Oumuamua)». И заявили в ней, что «первый межзвездный астероид», названный Оумуамуа, летел не по баллистической траектории, словно выпущенный из пушки снаряд, а время от времени ускорялся. Будто бы включал двигатели. И в итоге, двигался иначе, чем следовало по законам Кеплера - законам небесной механики.

- Мы нашли однозначные следы того, что траектория движения Оумуамуа определялась не только гравитацией, - вторил коллеге Гарольд Вивер (Harold A. Weaver) из Университета Джона Хопкинса (The Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory).

Воодушевленные откровениями ученых, энтузиасты сделали вывод, что «пришелец» все-таки был космическим кораблем. А чем еще? Раз он самостоятельно периодически ускорялся.

Американцы и китайцы – авторы гипотезы о естественном происхождении и удлинении Оумуамуа – полагают, что создавать тягу время от времени могли реактивные струи пыли и газов, которые вырывались из под нагревавшейся поверхности объекта — когда тот пролетал рядом с мощными источниками тепла. Например, мимо каких-нибудь звездам. В этом Оумуамуа был подобен комете.

Откуда взялись летучие вещества, формировавшие реактивные струи? Запечатались под поверхностью объекта, когда тот вытянулся и застыл, - отвечают ученые.

Оумуамуа мог пускать реакттивные струи летучих веществ, скрывавшихся под поверхностью.

Оумуамуа мог пускать реакттивные струи летучих веществ, скрывавшихся под поверхностью.

Как вас теперь называть?

Так был ли Оумуамуа посланцем с других звезд? Или некими подобием кометы? Сторонние наблюдатели полагают, что оба утверждения имеют изъяны.

Где другие «сигары», которые, согласно новаторским утверждениям американцев и их китайских коллег, должны образовывать миллиардами? Почему не мелькают мимо нас? Да и предложенный процесс превращения глыб в сигары не выглядит совсем уж убедительным. Как впрочем и идея о том, что Оумуамуа испускал реактивные струи вещества. С кометами такое действительно бывает. Но почему тогда, минуя Солнце, стремительный объект так и не выпустил ни одной струи? По крайней мере, ничего такого замечено не было.

Гипотеза о том, что Оумуамуа был творением некой внеземной цивилизации, смущает еще больше – фантастика какая-то.

С другой стороны, почему бы не поверить в то, что сбылось пророчество Артура Кларка. В его романе «Свидание с Рамой» к нам тоже залетела «сигара», все-таки оказавшаяся гигантским космическим кораблем. Оумуамуа меньше Рамы, но пропорции примерно те же. И маршрут следования схожий - транзитом из глубин Вселенной.

Споры продолжаются. Победители вряд ли будут выявлены. «Посланник, прибывший первым издалека» несется прочь из Солнечной системы - в сторону созвездия Пегаса. Его давно не видно даже в космические телескопы. В январе 2019 года Оумуамуа миновал Сатурн, а в 2024 году улетит за Плутон.

КСТАТИ

Из далека долго

Ученые большой группы, представляющие несколько ведущих мировых научных центров (MPIA Heidelberg, JPL, University of Hawaii, Tokyo Institute of Technology, ESA SSA-NEO Coordination Centre, Rochester Institute of Technology, Southwest Research Institute, ESO) — прикинули траекторию Оумуамуа. И оспорили первоначальное предположение о том, что он прибыл из созвездия Лиры.

С помощью данных и снимков, полученных с помощью космического телескопа Gaia, ученые «проложили» свою траекторию, назвав четыре звезды, у которых она могла бы начинаться. Более всего на роль дома (home star) «посланника» подходит красный карлик HIP 3757, который находится в созвездии Кита в 77 световых годах от Солнца. Другой кандидат - похожая на Солнце звезда HD 292249 из созвездии Единорога. До нее 135 световых лет.

Расчеты показали, что Оумуамуа мог прилететь еще из двух мест — из окрестностей звезды 2MASS J0233 и звезды NLTT 36959. Одна находится в 66 световых годах от нас в созвездии Кита, другая в созвездии Дева в 300 световых годах. Обе звезды тоже подобны Солнцу.

Астрономы считают, что Оумуамуа добирался до Солнечной системы от 1 до 4 миллионов лет.

Оумуамуа - космический корабль .

ИСТОЧНИК KP.RU

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