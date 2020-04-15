2020-04-15T19:07:04+03:00
Общество

Он же памятник: Второму по высоте в России водопаду присвоен статус особо охраняемой территории

Общая высота чуда природы - 328 метров
Анна ГЛАДКИХ
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Второй по величине водопад России находится на юге Красноярского края Фото: Ольга КоноваловаВторой по величине водопад России находится на юге Красноярского края Фото: Ольга Коновалова
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Кинзелюкскому водопаду, что в Красноярском крае, присвоен статус памятника природы краевого значения.

Историческому событию предшествовало комплексное экологическое обследование территории, в процессе экспедиции было проведено ландшафтное, ботаническое, зоологическое и почвенное обследование, которое позволило определить точные границы памятника. В итоге местность рядом с чудом природы общей площадью 8 724 гектаров отнесена к особо охраняемой территории.

В процессе исследования вокруг водопада выявлено 26 редких и охраняемых видов растений, внесенных в Красную книгу Красноярского края, из них пять видов внесены в Красную книгу России.

Кинзелюкский или Сурунцинский водопад находится на востоке Курагинского района Красноярского края, близ границы с Иркутской областью, расположен в труднодоступной гористой местности на северо-восточных склонах Кинзелюкского хребта, являющегося западным окончанием Агульских Белков (Восточный Саян).

Высота водопада — 328 метров, высота свободного падения воды — 90 м. Выше него в России только Тальниковый водопад на Таймыре. Водопад вытекает из Кинзелюкского озера и попадает в реку Кинзелюк, приток Кизира.

С присвоением статуса ООТ там запрещены заготовка древесины, охота и ведение охотничьего хозяйства, строительство дорог, трубопроводов, линий электропередач и зданий. Тем не менее, в границах местности разрешена рекреация, планируется создание туристических зон. И любой желающий, обладающий соответствующими навыками, сможет полюбоваться этим красивым зрелищем.

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