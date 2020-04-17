Человеческие штрихи портрет бизнеса не портят

Какой сегодня должна быть модель взаимодействия между государством и бизнесом, между предпринимателями и их полулегальными работниками, оставшимися в одночасье без средств существования и каких бы-то ни было социальных гарантий?

Не время «сваливать» на острова

Сложилась тревожная ситуация с пандемией, - бизнес не окапывается в бункерах и «не сваливает», на персональные острова. Один в Пензе закупает дорогостоящее медицинское оборудование. Другой сворачивает экспортные поставки спортивной одежды и налаживает производство многоразовых медицинских масок.

Целесообразность здесь есть - тревога о людях, их здоровье. И, может быть, по двадцать пятой причине - понимание, что эти самые земляки - потенциальные покупатели строящегося бизнесменами жилья, сшитых спортивных костюмов. Есть ли расчет? Безусловно. Точнее здравый смысл. И мораль, конечно, тоже.

Пригласил губернатор Пензенской области пообщаться руководителей крупных компаний, обменяться мнениями, посоветоваться. Спокойный, деловой разговор получился. Естественным стало и решение создать на базе организации «Женщины России» Фонд, куда уже поступили первые пять миллионов рублей.

Народу, кстати, такое по душе. Особенно поддержка рискующих здоровьем врачей. А потому и решение Ивана Белозерцева перечислить на благое дело свою зарплату, было принято уважительно. Поддержано.

Президент услышал доводы предпринимателей

Может показаться парадоксальным, но не было бы счастья, да несчастье помогло. Сегодня, в непростую пору всерьез надо думать: что будет с бизнесом потом. Напряженность эпидемиологическая с одной стороны устроила настоящее испытание, по сути, вплоть до полной остановки всяческой деятельности малого и среднего бизнеса.

С другой стороны - помогла реалистично, без прикрас увидеть происходящее в реальной жизни. После обращения Президента Владимира Путина, его принято называть первым, глава государства встретился с предпринимателями напрямую. Был очень энергичный обмен мнениями, порой на нотках отчаяния. По итогам предпринята попытка дошлифовать намеченные меры поддержки бизнеса. И, следовательно, сделать программу эффективной.

На федеральном уровне по поручению Президента России Владимира Путина принят ряд антикризисных мер.

С 1 апреля текущего года малому и среднему бизнесу снизили размер страховых взносов с 30 до 15%. Такая ставка распространяется на зарплату, превышающую МРОТ. Мера эта вводится надолго и для стимулирования работодателей на повышение зарплаты своим сотрудникам. Что же касается микропредприятий (до 15 человек) предусмотрена возможность переноса срока уплаты страховых взносов на полгода.

Такая же мера, перенос на полгода срока уплаты всех налогов (кроме НДС и НДФЛ), предусмотрена для юридических лиц и ИП, включенных в Реестр субъектов малого и среднего бизнеса. Предприятия, не включенные в реестр, получают отсрочку в 3 месяца.

Поддержать бизнес - значит, уйти от повальной безработицы

В русле принятых в стране шагов навстречу малому и среднему бизнесу в связи с возникшей форс-мажорной ситуацией, действует сегодня и Правительство Пензенской области. На базе Фонда поддержки предпринимательства заработала горячая линия для представителей малого и среднего бизнеса.

По ней специалисты отвечают на возникающие вопросы. Что очень важно, налажена обратная связь: от предпринимателей принимаются предложения на уточнение деталей и совершенствование мер поддержки бизнеса.

На рабочей встрече Президента с предпринимателями разговор получился откровенным. Вектор, заданный в ходе состоявшегося диалога, принят на региональном уровне при обсуждении комплекса мер поддержки бизнеса. Это сегодня главная задача для созданной рабочей группы.

Прорабатывает она, в частности, на региональном уровне механизм реализации высказанного Президентом на совещании с правительством предложения по предоставлению малому и среднему бизнесу прямой безвозмездной финансовой помощи со стороны государства из расчета 12 130 рублей на одного сотрудника в месяц. При условии сохранения рабочих мест. Что очень важно, обращение за такой помощью, как подчеркнул Президент, должно быть простым и удобным для бизнеса, с возможностью дистанционной подачи заявки без очередей и спешки.

Успех реализации намеченного позволит бизнесу сберечь то, что люди нарабатывали годами - опыт, технологии, деловые контакты. Позволит избежать обвального роста безработицы.

Не первый год действует в области микрофинансовая кредитная группа «Поручитель». В эти дни компанией запущен новый антикризисный продукт для предпринимателей, осуществляющих деятельность в отраслях, оказавшихся под наиболее серьезным влиянием последствий распространения коронавирусной инфекции, в частности: гостиничный и туристический бизнес, общественное питание, деятельность по предоставлению бытовых услуг населению, культура, спорт и досуг.

Важно минимизировать потери, связанные с нерабочими днями. Фото: Пресс-служба Министерства экономики Пензенской области

Предприниматели могут получить микрозаймы до 5 млн. рублей и сроком до 3-х лет. Процентная ставка равна половине ключевой ставки Банка России, установленной на дату заключения договора. Займ можно использовать как в целях приобретения основных средств, так и для выдачи заработной платы.

Также в индивидуальном порядке субъектам бизнеса предоставят отсрочку платежей до 6 месяцев - по основному долгу по ранее выданным микрозаймам.

Принято решение по докапитализации компании «Поручитель» на сумму 103 млн рублей, что позволит увеличить количество выдаваемых микрозаймов.

Для действующих заёмщиков, имеющих трудности с оплатой текущих платежей по кредитам, обеспеченным гарантиями «Поручителя», предусмотрена возможность реструктуризации задолженности без комиссии и штрафов.

Гособоронзаказ - при любой погоде

Вынужденная пауза с нерабочими днями - это сбой в экономике региона. Важно минимизировать потери. На совещании в региональном правительстве принято решение о включении в список компаний, возобновляющих работу, предприятий-исполнителей гособоронзаказа, а также выполняющих договоры поставок с системообразующими организациями российской экономики.

- Важно, чтобы были задействованы только работники, непосредственно занятые в производстве. С обязательным условием соблюдения необходимых мер предосторожности, - отметил на совещании в правительстве губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. - Сферы деятельности постепенно включающихся в работу предприятий будут расширяться, однако мы будем делать это, с учетом всех возможных рисков. Важно, чтобы не был серьезно нарушен технологический ритм производств, имеющих срочные экспортные контракты. Также необходимо сохранить производственные цепочки. Способствовать этому будут, конечно, намеченные правительством меры поддержки.

Поддержку работодателей обсудили в региональном правительстве. Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

В наиболее пострадавших отраслях экономики предприятия, расположенные на площадях областной или муниципальной собственности, будут освобождены от арендной платы на время введения режима повышенной готовности на территории региона. Иные субъекты бизнеса получат возможность отсрочки по уплате аренды. Аналогичная льгота распространяется на арендаторов федерального имущества. Прорабатывается вопрос снижения ставок по единому налогу на вмененный доход и упрощенной системе налогообложения для предпринимателей, которые входят в перечень наиболее пострадавших отраслей.

Наложен мораторий на проведение проверок исполнительными органами власти, наделенными полномочиями в сфере контрольно-надзорной деятельности, за исключением проверок, основанием для которых является причинение вреда жизни и здоровью граждан.

У бизнеса сейчас тяжелые времена. Тем своевременнее подготовленный в регионе пакет антикризисных мер. На портале «Мой бизнес» представлены все мероприятия, направленные на поддержку бизнеса.

Затронута там, в частности, и проблема выплаты аренды ИП. В адрес руководителей крупных торговых сетей направлено письмо с просьбой о снижении стоимости аренды для ИП и малого бизнеса на их территориях. А при возможности - в некоторых случаях - отмены и вовсе. И логика в этом решении очевидна: крупный бизнес ее тоже принимает - без мелких арендаторов ему самому в будущем придется туго.

Напряженная ситуация, сложившаяся с разворачивающейся пандемией, в то же время не мешает критически посмотреть на сложившиеся отношения государства и бизнеса. И отрадно, что в Пензенской области и в это непростое время выбрана нормальная тональность в общении, критически переосмысливаются сложившиеся взаимоотношения.

Наряду с прямой поддержкой предпринимателей, правительство региона без излишних реверансов впрямую обращается и к индивидуальным предпринимателям, руководителям малых предприятий: пора в полном объеме легализовать свою деятельность. Надо выводить в цивилизованный формат финансовые взаимоотношения с наемными работниками, предусматривать для них, пусть минимальный, но пакет социальных гарантий.

На уровне регионального правительства готовится законопроект, по которому всем, кто ранее вел деятельность нелегально, будет предложено зарегистрировать бизнес по упрощенной системе.

Вот и получается, что взаимодействие между государством и бизнесом, между предпринимателями и их полулегальными работниками, оставшимися в одночасье без средств существования, должно представляться дорогой с двусторонним движением, в основе которого взаимный учет интересов и здравый смысл.