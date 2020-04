Красоты Бирмы и винтовки на лужайке: названы победители фотоконкурса «All About Photo-2020»

В этом году состоялся пятый конкурс профессиональных фотографий «The Mind's Eye», организованный интернет-журналом All About Photo. Опытные жюри выбрали 40 работ-победителей от самых талантливых фотографов со всего мира.

Цель конкурса – помочь творческих людям из разных стран получить известность и признание, которых они заслуживают, сформировать их тематическое портфолио и раскрыть способности каждого фотографа.

Большинство заявок в этом году были с цветными фотографиями, яркими и насыщенным, однако 4 из 5 изображений-финалистов оказались черно-белыми работами. В отличие от предыдущих конкурсов, жюри отдали свое предпочтение успокаивающим и позитивным образам, а не тревожным и жестким.

- Возможно, на фоне сложившейся ситуации, в каждом из нас возникла потребность избежать ужасных событий даже на фотографиях. Хочется видеть больше красочным и позитивных моментов жизни, которые смогли запечатлеть фотографы в своих работах, - отметили организаторы конкурс.

На этот раз жюри фотоконкурса стали семь опытных специалистов: писатель и дизайнер выставок Элизабет Аведон, фотограф и эксперт ООН по окружающей среде Лоран Бахо, директор «Daylighted» Алекс Каммарано, фотограф и основатель американского центра фотографии LACP Джулия Дин, основатель и редактор «All About Photo» Сандрин Херманд-Гризель, а также директор Центра фотоискусства Энн Джастраб и глава галереи Джули Лоу.

Первое место: «Через реку, Бирма»

Победителем конкурса и фотографом 2020 года стала американка Моника Деневан со своей работой «Across the River, Burma» («Через реку, Бирма») из серии «Songs of the River: Portraits from Burma» («Песни реки: портреты из Бирмы»).

"Через реку, Бирма". Фото: Monica Denevan, All About Photo Awards 2020

В течение многих лет талантливая девушка, прихватив фотоаппарат, наведывается в районы Бирмы и Китая. Поразительная и медитативная красота природы этих мест и тихое, незаметное в первого взгляда изящество местных жителей отразились в работах автора. Свой кадр, который стал победителем конкурса, Моника Деневан сделала на плёночную фотокамеру «Bronica», что добавляет работе еще больше изысканности и самобытности.

Второе место: нужно больше оружия! «Эйвери Скипалис (33 года) возле своего дома позирует вместе со всем принадлежащим ей оружием, Тампа, Флорида»

Второе место в ежегодном конкурсе занял итальянский фотограф и заядлый путешественник Габриэле Галимберти. Работы фотографа в основном рассказывают истории конкретных людей со всего мира через их портреты с вещами, которые они любят и которыми себя окружают. Через фотографии Габриэле Галимберти раскрывает самые острые социальные темы и показывает настоящую жизнь обычных людей.

"Флорида". Фото: Gabriele Galimberti, All About Photo Awards 2020

Не стало исключением и его изображение, которое попало в тройку лидеров конкурса от All About Photo-2020. На неоднозначной и привлекающей к себе внимание фотографии художник запечатлел 33-летнюю Эйвери Скипалис, которая позирует около своего дома во Флориде вместе со всем принадлежащим ей оружием. Количество вооружения, которым владеет эта прекрасная дама, точно поразит любого зрителя: на тропинке возле дома девушка разложила самые разнообразные пистолеты, автоматы и винтовки. Многие в Соединенных Штатов покупают себе оружие для самозащиты или в спортивных целях, но впечатляющая коллекция этой американки просто поражает. Другие отмеченные жюри работы фотоконкурса:

"Прыжок антилопы гну". Фото: Nicole Cambre, All About Photo Awards 2020

"Полярная ночь". Фото: Amos Chapple, All About Photo Awards 2020

"Отрыв". Фото: Tony Law, All About Photo Awards 2020

"Портрет Лорки". Фото: Peyman Naderi, All About Photo Awards 2020

"Шаг за шагом". Фото: Mustafa AbdulHadi, All About Photo Awards 2020

"Домашний белый медведь". Фото: Marcel van Balken, All About Photo Awards 2020

"Утонувшее правосудие". Фото: Lynzy Billing, All About Photo Awards 2020

"Людная процессия". Фото: Lori Hawkins, All About Photo Awards 2020

"Настоящее". Фото: Kohei Ueno, All About Photo Awards 2020

"Без названия". Фото: Kosuke Kitajima, All About Photo Awards 2020

"Привет, Солнышко!". Фото: Dotan Saguy, All About Photo Awards 2020

"Погружение". Фото: Elena Paraskeva, All About Photo Awards 2020

"Без названия". Фото: Chin Leong Teo, All About Photo Awards 2020