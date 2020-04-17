В том прокате Загитова обошла Медведеву на ЧМ в Японии. Прямая видеотрансляция ЧМ-2019 по фигурному катанию

Из-за пандемии коронавируса множество спортивных событий по всему миру было приостановлено. Многие турниры пришлось отменить по причине безопасности, дабы избежать распространения болезни по миру. И вот в этих условиях многие спортивные федерации решили повторить трансляции лучих событий последних сезонов.

Международный союз конькобежцев 17 и 18 апреля покажет в свободном доступе для всех фанатов фигурного катания повтор соревнований у женщин на чемпионате мира 2019 года. Тогда, год назад в японском городе Сайтама впервые в карьере победу одержала еще 16-летняя Алина Загитова, которая обошла Евгению Медведеву и многих именитых конкуренток.

В первом виде программы Алина показала лучший результат, откатав свою программу на 82,08 балла. И обеспечив себе весомый отрыв перед вторым видом программы.

Посмотреть вновь полную запись короткой программы чемпионата мира по фигурному катанию 2019 года у женщин можно будет 17 апреля, начиная с 13.00 по московскому времени.