«Еще больше онлайн»: Тинькофф запустил кампанию по безопасной доставке карт

Тинькофф запустил национальную рекламную кампанию на федеральном телевидении и в интернете. Она посвящена преимуществам дистанционной работы экосистемы Тинькофф в условиях пандемии, в том числе - безопасной доставке банковских и сим-карт.

Одна из задач кампании - рассказать о необходимости оставаться во время пандемии дома и не ходить в банковские отделения, поскольку полноценное банковское обслуживание может происходить дистанционно и безопасно, а любой продукт - банковские карты, страховые полисы, сим-карты и многое другое - можно заказать прямо из мобильного приложения на дом.

Для федерального телеэфира создан анимационный ролик о безопасном получении банковских услуг в условиях самоизоляции, для интернета Тинькофф снял более неформальный видеоролик в стиле Men in Black.

«Тинькофф всегда работает только онлайн. Сейчас мы еще больше онлайн, чем когда-либо. Установи приложение Тинькофф и получи все наши услуги не выходя из дома. У всех наших представителей есть маски и санитайзеры, доставка абсолютно безопасна. Оставайтесь дома!» - таков лейтмотив новой рекламной кампании.

- Тинькофф всегда был и остается онлайн-банком без отделений с лучшими практиками удаленного обслуживания клиентов и с одной из крупнейших и технологических сетей доставки карт и других продуктов прямо на дом по всей России. Сегодня наша бизнес-модель актуальна как никогда, - рассказывает Михаил Горбунцов, медиадиректор Тинькофф.

По его словам, в компании успели оперативно снять несколько рекламных роликов буквально за день до введения режима самоизоляции. На съемочной площадке организаторы регулярно измеряли съемочной группе температуру, вели медицинский журнал, использовали антисептики и маски.

- За сутки мы сняли около пяти роликов. Для интернета реклама была задумана и получилась более игровой и смелой, рассчитанной на аудиторию сети, для ТВ — более емкой и наглядной, подробно объясняющей пользовательский путь для онлайн-заказа наших продуктов, - поясняет Михаил Горбунцов. - Надеемся, наша рекламная кампания будет способствовать тому, чтобы как можно больше людей оставались дома и могли при этом реализовать все свои потребности в области финансов и лайфстайл-услуг.

КСТАТИ

Три акции для клиентов на самоизоляции

«Пережить карантин»

Это акция для текущих клиентов. До конца апреля можно получить бесплатные подписки и скидки до 75% на онлайн-сервисы и услуги.

- Бесплатную подписка в онлайн-кинотеатре ivi.ru на 45 дней;

- Доступ ко всей библиотеке Storytel на 2 месяца за 49 рублей;

- Скидка 75% на любой тариф подписки в сервисе домашних видеотренировок FitStars.ru;

- Скидка 55% на любые курсы в онлайн-университете Skillbox;

- Минус 10% на разовую доставку во всех ресторанах Delivery Club;

- и многое другое.

Stay Home

Это акция для новых клиентов. Они смогут получить повышенный кэшбэк за оплату различных услуг, актуальных во время социальной изоляции:

- 15% кэшбэка - на игры, кино, музыку на платформах Dostavista, Амедиатека, ivi.ru, Netflix, КиноПоиск, MEGOGO, Okko, Яндекс. Плюс и т.д;

- 10% кэшбэка - на видеотренировки, телемедицину, вызов врача на дом через порталы Яндекс.Здоровье, Ясно, DOC+, Онлайн Доктор, FitStars;

- 5% кэшбэка - на доставку еды, товаров для животных и прочих бытовых средств, а также онлайн-образование.

«Удаленка»

Это акция для абонентов Тинькофф Мобайл.

Мобильный оператор запустил пакетное предложение с безлимитным трафиком для приложений удаленной работы - онлайн-сервисов для рабочей коммуникации Zoom, Slack, Microsoft Teams, Skype, а также сервиса для управления проектами Trello. Стоимость «Удаленки» составит 1 рубль для всех абонентов, у которых подключен любой пакет интернета, даже минимальный.

СПРАВКА «КП»

Тинькофф - финансовая онлайн-экосистема, предоставляющая полный спектр финансовых услуг для частных лиц и бизнеса. Тинькофф не имеет отделений. Все сервисы доступны через мобильные приложения и сайт Tinkoff.ru. При этом сеть собственных представителей позволяет доставлять продукты компании в любой регион страны в кратчайшие сроки, а клиенты обслуживаются через онлайн-каналы и контакт-центр. Во всех коммуникациях Тинькофф активно использует технологии искусственного интеллекта и машинного обучения. Более 30% обращений клиентов в чатах обрабатывается без участия сотрудников банка.

Ядром экосистемы является основанный в 2006 году Тинькофф Банк - крупнейший независимый онлайн-банк в мире, обслуживающий более 10 миллионов клиентов. Он четыре раза признавался лучшим онлайн-банком России, а в 2018 году журналом Global Finance был признан «Лучшим розничным онлайн-банком мира».