Эмоции с доставкой на дом: более 2 000 водителей получат дополнительные заказы благодаря социальному проекту Lay’s

Но если проявить ответственность, терпение и находчивость, то можно придумать десятки способов, как провести время с пользой, а также открыть для себя мир нового онлайн досуга на время домашнего режима. В благодарность тем, кто стойко и ответственно придерживается домашнего режима и не раскисает, Lay’s доставит большой бокс чипсов. Теперь для 8 000 человек оставаться дома станет еще вкуснее!

Совсем недавно мы отправлялись на поиски приключений и новых эмоций, выходя из дома. Сейчас все очень изменилось, но многие молодые люди не растерялись: у кого-то появились новые хобби, кто-то встречается с друзьями онлайн, а некоторые не упускают возможность наконец заняться домашними делами. Именно для таких деятельных и сознательных россиян бренд запустил социальную инициативу: при поддержке Ситимобил он поблагодарит всех, кто остается дома, а заодно и поможет водителям, у которых временно сократилось число заказов.

Возможность получить подарок появится у авторов постов с хэштегами #сидимдома #лучшедома, #оставайтесьдома в 16-ти городах России. В Instagram представители бренда отметят аккаунты пользователей в сториз на официальной странице проекта @lays_home. Написав в Директ @lays_russia, пользователь получает уникальную ссылку на сайт. Для оформления доставки достаточно внести свои контактные данные по специальной форме.

Важно, что бренд уделяет внимание абсолютной безопасности таких доставок - они будут бесконтактными.

Подарочные боксы будут доставлены водителями сервиса Ситимобил, у которых в текущей ситуации временно сократилось количество заказов. Этот проект позволит поддержать их финансовое положение и даст им возможность дополнительного заработка.

Подробности акции на сайте layshome.ru