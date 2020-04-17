2020-04-17T16:46:44+03:00
Политика

"Лучик надежды забрезжил": Лукашенко рассказал об особом «коронавирусном» пути Беларуси

В отличие от всех других стран, соседи не стали вводить карантинные меры
Александр КОЦ
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Простим Александру Григорьевичу его склонность к гиперболамПростим Александру Григорьевичу его склонность к гиперболамФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Таков уж характер у человека. О чем бы ни говорил Александр Григорьевич, но «шпилька» в адрес старшего брата – программа обязательная. Очень задевают президента Белоруссии комментарии в адрес его страны, пусть даже они высказаны не на официальном уровне. А тут еще посмели поставить под сомнение особый белорусский путь в борьбе с коронавирусом, в ходе которого, в отличие от всех других стран, Лукашенко не стал вводить карантинные меры.

- Сегодня маленький лучик надежды забрезжил. Особенно в Минске. У нас уже больше освободилось коек, чем мы госпитализировали людей. Самое главное - не допустили всплеска, - подвел промежуточный итог лидер Белоруссии. – В то же время высказываются нарекания, что мы не так боремся с коронавирусом так, как все. Особенно наши родные братья на востоке уж так озабочены... Не тем путем пошли, видите ли. Чтобы идти путем Беларуси, надо иметь систему. А систему, даже в постсоветских республиках, кроме нас, разрушили напрочь. Инфекционные больницы уничтожили, специалисты разъехались, микробиологов, вирусологов, эпидемиологов никто не готовил. Теперь пожинают плоды. И в нас камни бросают.

Простим Александру Григорьевичу его склонность к гиперболам. В конце концов «разъехавшиеся вирусологи» в России создали тест-систему, которая выявляет коронавирус в течение 30 минут. А работу над вакциной возглавляет 30-летний ученый. Между тем, по подтвержденным инфицированным инфекцией COVID19 Белоруссия уже обогнала Украину, в которой населения раза в три больше. Поэтому, когда «родные братья на востоке озабочены», в этом нет никакой политики. Они просто переживают за своих братьев на западе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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