РГО объявляет конкурс на лучший вопрос для Географического диктанта-2020!

В этом году уже в пятый раз пройдет суперакция Русского географического общества - «Географический диктант».

И впервые к формированию его 160 вопросов привлекаются все жители России и даже иностранцы! Объявлен конкурс на лучший вопрос для Диктанта!

Требований к вопросам несколько – они должны быть увлекательными, но одновременно не слишком сложными и касаться только тех географических понятий и явлений, которые нужно знать по итогам освоения школьной программы по географии. Необходимо учитывать и широту целевой аудитории Диктанта: от школьников до людей старшего поколения, многие из которых не имеют профильного географического образования, но интересуются путешествиями, туризмом и экспедициями.

На конкурс принимаются только вопросы закрытого типа, которые не предполагают формулировку ответа участником диктанта. Можно предлагать вопросы с иллюстрациями: картами, снимками, художественными изображениями, ребусами, шарадами. Один человек может прислать только один вопрос.

Автор самого интересного вопроса приедет в Москву на Центральную площадку Диктанта, где напишет его вместе с известными учёными, путешественниками, общественными деятелями.

Вопросы принимаются до 30 апреля на сайте rgo.ru

Подробнее об условиях конкурса можно узнать на странице официального сайта РГО.

СПРАВКА «КП»

Географический диктант проводится Русским географическим обществом ежегодно с 2015 года. Его основная цель - популяризация географических знаний и повышение интереса к географии нашей страны. В 2019 г. общее количество участников Диктанта составило 418 932 человека, из них 101 451 человек написали его онлайн на сайте РГО. Общее число площадок составило 5469, из них 244 – за рубежом. В 2019 году Географический диктанта РГО написали в 106 зарубежных странах (8541 человек от общего числа участников). Лидерами по количеству площадок стали Украина, Казахстан, Китай и Турция. Все варианты вопросов диктанта составлялись на русском и английском языках, на отдельных площадках – на французском, турецком, сербском и других языках. Также в диктанте участвовали 489 человек с ограничениями по зрению на 30 площадках (от общего числа). Среди участников Географического диктанта – известные общественные и политические деятели, ученые, деятели культуры, спортсмены, космонавты: Николай Дроздов, Вячеслав Фетисов, Федор Юрчихин, Сергей Иванов, Алексей Немов, Сергей Шнуров, Михаил Галустян, Анна Чичерова и др.