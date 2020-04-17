2020-04-17T21:42:02+03:00
Политика

Шойгу вводит стратегический резерв в бой с коронавирусом

Министр обороны России доложил президенту страны о дополнительных возможностях армии помочь народу в борьбе с пандемией
Виктор БАРАНЕЦ
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Министр обороны Сергей Шойгу. Фото: Пресс-служба Министерства Обороны РФМинистр обороны Сергей Шойгу. Фото: Пресс-служба Министерства Обороны РФ
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Вооруженные силы России готовы создать дополнительную группировку для борьбы с коронавирусом за счет войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ). Об этом Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину.

По словам главы военного ведомства, армия способна нарастить возможности войск РХБЗ для дезинфекции сооружений, техники и участков местности за счет развертывания дополнительной группировки. А возможности эти внушительные. В войсках - более 3,5 тыс. единиц специальной техники и 10120 человек личного состава. Личный состав готов к выполнению задач.

Кроме того, Шойгу рассказал, что 4,9 тыс. койко-мест для приема больных коронавирусом подготовлены военными. К 15 армия будет готова предоставить для наших граждан 7,5 тысяч оборудованных мест и 5 200 военных медиков для их обслуживания.

При необходимости может быть сформированы 6 инфекционных госпиталей: - по 2 в Нижегородской и Рязанской областях, по одному в Челябинской области и Приморском крае. Для этого будут переоборудованы автономные полевые лагеря на 900 койко-мест.

А еще Шойгу сказал, что военные создали резерв для оказания помощи регионам в борьбе с коронавирусом. Там уже сформировано 65 реанимационных врачебно-сестринских бригад, 20 из которых приступили к работе в клиниках Москвы.

А еще подготовлены 7 мобильных госпиталей (на 100 мест каждый) и 3 медицинских отряда специального назначения. 450 мест развернуто на госпитальном судне "Иртыш" во Владивостоке.

Дополнительно введены в строй 16 лабораторных центров для ПЦР-диагностики коронавирусной инфекции. Подготовлены 17 отрядов оперативного реагирования и развернуты четыре полевые лаборатории, способные выявлять наличие коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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