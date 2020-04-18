Погода в Москве 18 – 26 апреля: Мокрый снег и заморзки ждут нас и на следующей неделе

Мокрый снег, холодный дождь, ночные заморозки. Такой вот совсем не весенний прогноз погоды в Москве на 18 – 26 апреля, то есть до конца следующей недели. Собственно, все будет примерно так же, как и на этой неделе. Мы уже и град видели, и апрельский снег, и смену декораций каждые пять минут, от яркого солнца до мрачно-серых туч.

Кто виноват? Большой и малоподвижный, “ленивый” циклон, с центром между Архангельской областью и Полярным Уралом. В тылу этого циклона в центр Европейской части России врывается ледяной арктический воздух.

- На высоте полутора километров температура воздушных масс над Москвой порядка -7 градусов, - уточняет главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

И объясняет в своем комментарии для “КП” причины апрельского демарша зимы:

- Циклоны сейчас идут по тем траекториям, которыми должны были двигаться зимой: через центральную Скандинавию, Ленинградскую область, далее по северным регионам России. Зимой же было все наоборот: циклоны шли теми путями, какими по идее должны идти сейчас – вдоль акваторий арктических морей. В итоге нормальной зимы у нас не было. Зато сейчас холодно, температура на 2 – 3 градуса ниже климатической нормы.

В общем, циклоны то ли заблудились, то ли что-то с календарем напутали. А мы мерзнем! Хотя в самоизоляции не так уж и обидно, все равно в парке не погулять.

Подробный прогноз Гидрометцентра России на выходные и предстояющую неделю:

В субботу и воскресенье, 18 – 19 февраля, днем 6...+8 градусов, по ночам заморозки до -3...-4 градусов. И полный букет осадков: мокрый снег, снег с дождем и дождь.

В понедельник и вторник, 20 – 21 апреля, по ночам до -2 градусов, днем +6...+11, облачно, с прояснениями, местами возможен небольшой дождь.

В среду и четверг, 22 – 23 апреля, пасмурно и сыро. Ночная температура 0...+5 градусов, днем +6...+11.

В пятницу, 24 апреля, тучи разойдутся, проглянет солнце, хотя небольшой дождь все же возможен. Под утро заморозки до -1 градуса, днем +6...+11.

В субботу и воскреснье, 25 – 26 апреля, погода наконец-то станет весенней. Переменная облачность, без осадков. По ночам 0...+5, днем потеплеет до +15 градусов.