«Он не ел мясо»: болельщики «Спартака» рады, что веган Шюррле покинет команду

«Спартак» официально объявил, что не собирается выкупать трансфер Андре Шюррле. Чемпион мира в составе сборной Германии был сдан в аренду московскому клубу, и чтобы его выкупить у «Боруссии» надо было заплатить 7 млн евро. Болельщики красно-белых выдохнули с облегчением: к Шюррле у них был целый список претензий.

1. Деньги

Андре Шюррле – очень дорогой для российского чемпионата футболист. По сообщениям СМИ его зарплата составляет 3,2 млн евро в год. Это 6-й по величине контракт в российской Премьер-лиге (больше получают только Дзюба, Филипп, Иванович, Чорлука и Малком). Если бы «Спартак» захотел выкупить немца, нужно было бы заплатить еще 7 млн евро «Боруссии» Дортмунд. Итого более 10 млн евро – слишком жирно для нынешних коронавирусных времен.

2. Травмы

Андре Шюрлле нет еще из 30 лет. Это самый расцвет для футболиста. Но со здоровьем у немца, кажется, глобальные проблемы. В Москве осенью он заболел бронхитом и пропустил очень важный отрезок чемпионата. А зимой получил травму голеностопа. В последнее время из «Спартака» просачивались слухи, что повреждение намного серьезнее, чем думали раньше. Кажется, организм Шюррле уже к 29 годам изношен так, что он не годится для серьезных дел.

3. Вегетарианство

Андре Шюррле почти не ест мяса. Все началось пять лет назад. Шюррле вызвали в сборную Германии на матч в Польшу, и он там съел испорченную курицу. «Просто не мог встать с кровати. Я потерял около пяти килограммов, долго не мог восстановить силы. Потом мы узнали, что это сальмонелла», - рассказывал чемпион мира. И с этой курицы его карьера покатилась под откос. Сейчас Шюррле признает, что ест мясо всего лишь раз в несколько месяцев. Для профессионального спортсмена это странная диета.

andreschuerrle @sharypova_nna captured by @basti_mowka

4. Жена

Все думали, что Андре здорово адаптируется в Москве хотя бы потому, что его жену зовут Анна Шарипова. Она – модель и родилась в Казахстане. Но болельщики «Спартака» невзлюбили супругу футболиста. Они считают, что Шюррле находится под каблуком. Фанаты уверены, что именно модель запрещает Андре есть мясо, готовит ему исключительно растительную еду и вообще оказывает на мужа слишком много влияния. В качестве доказательств поклонники «Спартака» приводят инстаргам футболиста – там очень много совместных фотосессий.

5. Игра

Но все это не имело бы никакого значения, если бы Андре Шюррле «тащил» в «Спартаке». Но в российской Премьер-лиге чемпион мира провел 13 матчей, забил всего 1 гол и сделал 2 результативные передачи. Как-то слабовато за зарплату 3,2 млн евро.