2020-04-19T11:03:39+03:00
Общество

В Москве на 100-м году жизни скончалась известный геодезист и супруга одного из первых картографов Луны Леонида Кашина

Муж почившей долгожительницы был известнейшим в СССР геодезистом, стоял у истоков картографии Луны
Иван РУНЕВ
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Прибывшие на место медики констатировали смерть пожилой женщины от естественных причин.Прибывшие на место медики констатировали смерть пожилой женщины от естественных причин.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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15 апреля не стало знаменитой советского ученого Тамары Александровны Прокофьевой. Женщина скончалась на 100-ом году жизни. Последние дни Тамары прошли дома, в кругу любящих детей и семьи. О смерти женщины сообщила ее дочь 72-летняя Наталья Кашина.

«Вечером 15 апреля в скорую помощь обратилась 72-летняя москвичка Наталья Кашина. Женщина сообщила о смерти своей матери, 99-летней Тамары Прокофьевой. Прибывшие на место медики констатировали смерть пожилой женщины от естественных причин. Тело почившей было направленно в морг клинической больницы № 1 управления делами президента РФ», - рассказал KP.RU источник в здравоохранении.

Тамара Александровна Прокофьева - ученый, ветеран геодезической службы Советского Союза. В 1939 году она поступила в Московский институт инженеров геодезии, аэрофотосъёмки и картографии. С тех пор с геодезией была связана вся её жизнь, как и жизнь ее супруга Леонида Андреевича Кашина, советского и российского инженера-геодезиста, кандидата технических наук. Вместе с женой Тамарой Леонид Кашин стоял у истоков создания топографических карт Кавказа. Леонид Андреевич отвечал за топографо-геодезическое обеспечение всего СССР. Он являлся председателем комиссии по съемке и картографированию Луны и других планет.

В феврале 2004 году гора «Лысая», располагающаяся на границе Большого Сочи и Туапсинского района и являющаяся самой северной точкой города Сочи, была переименована в гору Кашина в честь Леонида Андреевича. А в декабре 2004 года в Камчатской области в память о выдающемся топографе-геодезисте безымянной горе на острове Беринга (Командорские острова) было присвоено наименование «гора Кашина».

ИСТОЧНИК KP.RU

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