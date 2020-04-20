Коронавирус в Израиле, последние новости на 20 апреля 2020: число умерших от COVID-19 достигло 173 человек

По последним данным портала koronavirus-map.ru, за последние сутки в Израиле зарегистрировано 163 новых случая заражения. Общее число заболевших коронавирусом на 20 апреля 2020 года в стране составляет 13654 человек, из которых 150 находятся в тяжелом состоянии. За минувшие сутки от осложнений скончался один пациент, общее число жертв COVID-19 в стране достигло 173 человек. Еще 3754 пациента выздоровели и вписались из клиник.

В МИНЗДРАВЕ ИЗРАИЛЯ РАССКАЗАЛИ, КТО В ПРИОРИТЕТЕ НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ В ИВЛ

Количество пациентов в тяжелом состоянии в Израиле продолжает расти. По последним данным в стране 109 человек подключены к аппаратам ИВЛ, и хотя в стране достаточный запас таких аппаратов, министерство здравоохранения Израиля четко обозначило – кто будет в приоритете на подключение к искусственной вентиляций легких.

Как сообщает телеканал Channel 13, цитируя указ минздрава, люди с тяжелыми формами недееспособности, которые не могут позаботиться о себе самостоятельно, стоят последними в очереди на подключение к ИВЛ, если вдруг в стране возникнет их дефицит.

Больше всего шансов у молодых людей, которые не страдали ранее никакими серьезными заболеваниями. Также большой шанс сразу быть подключенными к ИВЛ у людей, страдающих какими-либо хроническими заболеваниями, но вероятность их выживания составляет не менее 80%.