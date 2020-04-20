В Нур-Султане в сжатые сроки построили госпиталь для лечения Covid-19

Казахстан продолжает схватку с заразой, бросившей вызов человечеству. В этом он един со всеми государствами мира, который в одночасье стал деполитизированным. Международная политика замерла, единственным геополитическим противником для всех ответственных правительств является Covid-19, оборону против которого с разной степенью успеха держат большинство стран. В сводках о потерях Казахстан занимает скоромную позицию между Исландией и Узбекистаном, «пропустив вперед» большинство развитых индустриальных и постиндустриальных государств. Казахстанцы от всего сердца благодарят медиков, ставших сегодня главными защитниками родины.

По данным американского университета Johns Hopkins University, которые ежедневно приводит ближневосточный канал Аль-Джазира уже достаточно долго чемпионом по количеству жертв Covid-19 являются Соединенные Штаты Америки, где на сегодняшний день число заболевших составило 759 696 человек, умерших – 40 683. Самая благополучная ситуация в Йемене, где вирус подхватил всего 1 гражданин. В Казахстане к сегодняшнему дню зафиксировано 1 676 случаев заболевания, количество смертей достигло 17. Данные трагические, они показывают динамику противостояния пандемии.

Алгоритм борьбы с эпидемией

Одной из причин, почему Covid-19 взяли под контроль в Казахстане, стало то, что эта страна одной из первых выставила на пути эпидемии мощные фортификационные сооружения. Оборона началась уже 6 января, когда на границах был усилен санитарно-эпидемиологический контроль, в первую очередь на границе с Китаем. Одновременно с этим в стране были проведены учения, сформированы запасы средств индивидуальной защиты, стартовала информационно-разъяснительная кампания. 31 января на приграничных санитарно-карантинных пунктах высадился десант специалистов эпидемиологической службы, на ускоренных оборотах заработала лабораторная диагностика, составлен алгоритм и пошаговый план борьбы с эпидемией.

Начиная с 20 февраля всех прибывающих в страну разделили на группы по степени риска распространения инфекции, критерием стала страна, с территории которой они въезжали в Казахстан. Прибывших из государств первой категории опасности обязали проходить 14-дневный карантин в больницах, прибывших из стран второй и третьей категорий ожидал 14-дневный медицинский мониторинг на дому.

В дальнейшем эти меры были ужесточены. С 1 апреля всех без исключения прибывающих из-за пределов страны стали отправлять в карантинные стационары для проведения Covid-тестов. После их проведения тех, кого угораздило иметь положительный результат, стали переводить в инфекционные отделения, пациентов с отрицательным результатом - отправлять на домашний карантин сроком 11 дней. Исключение сделано для летчиков, железнодорожников и водителей, осуществляющих международные перевозки.

Благодаря этим шагам вероломное нападение Covid-19 не переросло во фронтальное наступление болезни.

Медики на передовой

16 марта дня во всех больницах, медико-социальных заведениях, домах престарелых и интернатах Республики Казахстан введен карантин. Министерство здравоохранения разработало приложение «Smart Astana», оно устанавливается на смартфонах тех, кто отправлен на строгий карантин и позволяет отслеживать, не отправился ли кто-то из них в «самоволку». Однако не стоит думать, что приложение «Smart Astana» выполняет лишь полицейскую функцию, оно также является «скорой помощью», поскольку позволяет медикам с дистанции наблюдать за пациентами и в случае развития симптомов моментально реагировать.

Фото: facebook.com/rakhimbaev

Кроме того, для тех, кто желает внимательно следить за состоянием своего здоровья, 6 апреля Минздравом запущен online-сервис по самодиагностике COVID-19 на трех языках, включая английский. На домашней странице портала «Электронное правительство» в разделе «Опрос симптомов» необходимо ответить на 12 простых вопросов и можно отправить ответы в Министерство здравоохранения, которое анализирует все соообщения.

5 апреля министр здравоохранения Республики Казахстан Елжан Биртанов на своей странице в Facebook сообщил, что в стране развернуто 3 920 инфекционных коек для лечения раненых в боях с пандемией, а также около 7 300 «провизорных» коек для пациентов с подозрением на вирус. Работают реанимационные отделения для приема тяжелобольных, оснащенные 170 аппаратами искусственной вентиляции легких и 38 аппаратами экстракорпоральной мембранной оксигенации крови. В Нур-Султане в сжатые сроки построили госпиталь для лечения Covid-19. В Алмате и Шымкенте кипит круглосуточная работа по строительству новых инфекционных больниц из быстровозводимых конструкций.

Для спасения жизней тех, чья болезнь протекает в наиболее тяжелых формах, в столице страны создан республиканский Центр интенсивной терапии экстракорпоральной мембранной аксигенации. Для больных с подозрением на пневмонию и ОРВИ открыт пульмонологический госпиталь на 150 койко-мест. По словам министра здравоохранения, сегодня с коронавирусом сражается 16 тыс. казахстанских медиков. В крупнейших городах страны медики переведены на карантинное положение с усиленным питанием, транспортировкой и бесплатной связью. Проходят дополнительное обучение работники медицинских организаций, сформированы запасы тест-систем, лекарств, средств индивидуальной защиты. Китай прислал в Казахстан 10 китайских медиков, которые теперь делятся с коллегами полученным за три месяца борьбы с Covid-19 опытом по профилактике, выявлению, лечению, изоляции больных.

Для всех, кто сегодня, рискуя жизнью, отражает удары пандемии, установлены дополнительные выплаты. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал поручение выплатить премиальные всем медицинским работникам, которые задействованы в борьбе с коронавирусной инфекцией. Непосредственно «на передовой», в зоне постоянного контакта с зараженными работает 1,5 тысячи человек, включая 163 врачей-инфекционистов. Премиальный фонд превысил 150 млн тенге, это 26 млн рублей. Ещё 25 млн тенге выделил фонд «Біз біргеміз»/«Мы вместе». Облегчили жизнь врачам и сотовые компании, 5000 врачей в Нур-Султане и Алматы на 90 дней получили бесплатную телефонную связь и бесплатный интернет.

Однако никакие выплаты не способны уменьшить физические нагрузки и компенсировать нервные потери, которые несут сегодня медики, мобилизованные на передовую линию народной войны с Covid-19. Подвижничество невозможно измерить ни в тенге, ни в рублях, ни в резервной валюте, как не измерить в деньгах и степень людской благодарности.

Мелодия благодарности

Казахстанцы низко кланяются защитникам в белых халатах. Фасад одного из жилых комплексов столицы украсило огромное граффити, изображающее врачей, борющихся со смертельным недугом. Авторство холста на камне принадлежит творческой группе «Бiз бiргеміз!», представитель которого Кристина Бекмурзаева почеркивает: «Мы сейчас видим, как активно откликаются представители творческих профессий на то, что происходит вокруг: проводят онлайн-концерты, помогают волонтерам. Люди объединяются, чтобы поддержать друг друга. И мы, как художники, также хотели бы через творческий проект выразить свою благодарность тем, кто сейчас на передовой в борьбе с коронавирусом, и присоединиться к общенациональной акции. Сейчас каждый медперсонал — герой в этом непростом сражении с болезнью».

Фото: facebook.com/rakhimbaev

Благодарность медикам выражают музыканты. Композицию в поддержку врачей записали артисты симфонического оркестра филармонии Нур-Султана, это известное произведение канадского барда Леонарда Коэна «Hallelujah». Вместе с казахстанскими музыкантами его исполнили коллеги из Южной Кореи, Индии, Нидерландов, Франции, Украины, Китая, Италии, Киргизстана, сыгравшие мелодию на разных инструментах и записавшие на камеру свои партии, которые позже были смикшированы в один ролик.

Карагандинский драматический театр также снял видеоролик в благодарность медикам страны, он создан на основе фрагментов спектакля «Фариза и Мукагали» по пьесе Рахымжана Отарбаева. «Отрывки спектакля, из которых и получился наш ролик, я выбирала сама - именно те моменты, в которых участвуют врачи, - сказала заведующая музыкальным отделом театра Дарига Жунусова. - И как раз в словах медсестры, адресованных Мукагали, есть фраза: «Прошу, не выходите на улицу, вы еще не до конца выздоровели!» Это, по сути, призыв, который адресуют власти и врачи народу. Сейчас у всего мира идет война с невидимым врагом».