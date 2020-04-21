«Мой сын сейчас в комнате, что вы несёте»: Москвич узнал о гибели сына, когда на пороге появилась полиция

Трагический случай произошел поздним вечером. В полицию позвонил случайный прохожий, который стал очевидцем падения ребенка из окна многоэтажки на востоке Москвы. На место незамедлительно направили наряд полиции и карету "скорой помощи". Медики зафиксировали смерть подростка: 13-летний мальчик скончался от серьезных травм, полученных от падения с большой высоты. Полицейские с улицы заметили, что на 12 этаже есть открытое настежь окно. Оперативники поспешили подняться в квартиру. Дверь им открыл мужчина, 41-летний Сергей В.*, который очень удивился внезапному визиту полицейских. Сотрудники переглянулись, понимая, что по всей видимости отец еще не знает, что случилось с его сыном.

- Сотрудники полиции спросили хозяина, все ли в порядке у них дома. Мужчина ничего не понимал, ответив, что все хорошо. Тогда полицейским пришлось показать Сергею фотографию погибшего школьника, на которой отец опознал своего сына. Мужчина не поверил глазам и бросился в комнату 13-летнего Славы*. Распахнув дверь, мужчина увидел, что комната сына пуста, а окно открыто настежь. В ходе опроса членов семьи стало известно, что конфликтов в доме не происходило. Семья благополучная и на учете не состоит, - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

Причины случившегося выясняются. Полиция проводит проверку.

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