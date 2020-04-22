«Комсомолку» - в каждый дом. С хлебом, гречкой, молоком!

Идешь по Литовскому бульвару в сторону станции метро «Теплый Стан» и вздыхаешь: один киоск печати закрыт, второй, третий... На одном из них надпись крупными буквами: «Жизнь столицы на каждой странице». И чуть ниже приписка корявым почерком: «Карантин».

Молодежь не чует, что для людей старшего возраста поход в газетный киоск - это целый ритуал. Посмотреть обложки свежих номеров, обменяться с продавцом новостями, подышать воздухом и, конечно, купить любимую газету. Потом заглянуть в магазин, почитать «КП» на скамейке. И вот уже время к обеду.

Сейчас старики сидят дома. Многие посылают за газетой внуков. Но им не всегда удается ее купить (не всякий будет полдня ходить по району в поисках работающего киоска).

Теперь появились и другие варианты.

Газетная полка в «Пятерочке» (Литовский бульвар, 8) напоминает журнальный столик в парикмахерской. Все перемешано в кучу. Начинаешь разгребать и видишь примерно одни и те же лица на обложках: Киркоров, Грачевский, Бабкина, Галкин... Потом сканворды, рецепты, японские кроссворды, дачные вкладки. И, наконец, наша «Комсомолочка». Последний экземпляр остался. По словам старшего продавца, раскупают даже старые выпуски. Ну, скажем, на календаре 21-е, а номер могут купить за 17-е.

Раньше привозили только «толстушку» - еженедельник «КП», читатели к ней привыкли. А теперь и ежедневку тоже. Среди покупателей все больше тех, кому за сорок.

Другой адрес. Профсоюзная, 138, «Дикси». Небольшая стопка «толстушки» лежит на холодильнике с газировкой. Продавцы говорят, ежедневку тоже привезли. Скоро вынесут.

Прохожу дальше. «Магнит» (Профсоюзная, 138). Открытый киоск печати! Продавец Бакыт рассказала, что покупателей стало меньше, но они есть. И берут прежде всего свежую прессу.

В каких сетях продают ежедневную "КП".

Я решил подкараулить хоть одного покупателя. И им оказался местный житель - пенсионер Владимир Шитов. Когда узнал, где я работаю, торжественно выразил благодарность. За то, что не сдаемся и продолжаем выпускать газету.

- Мы, товарищ журналист, рады каждому анекдоту, - заявил мужчина. - И я именно с них всегда начинаю свое чтение. По телевизору только новости и политические ток-шоу. Уже вот где они сидят. А в газете и всякие истории, полезные вкладки, которые можно сохранить. Как оформить пропуск, например. Ну и дамочки на последней странице.

При этом Владимир покупает не только «КП», но и другие газеты. Времени, говорит, свободного много. Особенно теперь.

ОФИЦИАЛЬНО

- Работа нестационарных торговых объектов (НТО) ведется в соответствии с указом мэра Москвы от 5 марта 2020 года «О введении режима повышенной готовности», - сообщил «Комсомолке» руководитель Департамента СМИ и рекламы города Москвы Иван Шубин. - Меры поддержки предприятий, организаций, индивидуальных предпринимателей, деятельность которых была ограничена в связи с введением этого режима, определены постановлением правительства Москвы от 24 марта 2020 года «О мерах экономической поддержки в условиях режима повышенной готовности» - в редакции постановления от 15 апреля 2020 г. № 405ПП (речь идет о продлении срока уплаты налогов и торгового сбора до 31 декабря этого года, а также временной отмене платежей по аренде - с 1-го числа месяца приостановления деятельности НТО и до последнего календарного дня месяца, в котором завершилось приостановление деятельности, но не ранее 1 июля 2020 года. - Авт.). Сейчас правительством Москвы всесторонне рассматриваются дополнительные предложения по оказанию мер поддержки отраслям экономики в связи с последствиями распространения новой коронавирусной инфекции, в том числе организациям отрасли распространения печатных СМИ.