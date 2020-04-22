Записки из логова борцов с «Империей Зла»: Мы сразу пошли пить водку с экс-директором ЦРУ и учительницами

Генпрокуратура России признала нежелательной американскую неправительственную организацию «Джеймстаунский фонд» (The Jamestown foundation). По данным прокуроров, этот фонд проявляет «повышенное внимание» к Северному Кавказу, где для нагнетания националистических настроений использует черкесскую тему и целенаправленно продвигает идею изменения территориального устройства России.

Так что же на самом деле представляет из себя этот «Джеймстаунский фонд»? Об этом «Комсомольской правде» рассказал бывший сотрудник этого фонда, журналист и писатель Игорь Ротарь. Хотя «КП» и не во всем согласна с Игорем, его взгляд изнутри будет наверняка интересен нашим читателям.

«ПОСКОЛЬКУ РУССКИЕ — АГРЕССОРЫ...»

- Сразу оговорюсь, что я считаю ошибкой запрет «Джеймстауна» в России, - говорит Игорь Ротарь. - Хотя признаю, что этот американский фонд занимает достаточно агрессивную антироссийскую позицию.

«Джеймстаунский фонд» был основан в 1984 году для поддержки высокопоставленного предателя, бывшего чрезвычайного посла СССР в ООН Аркадия Шевченко, завербованного ЦРУ. Первоначально фонд возглавил юрист Вильям Геймер, а в его руководящий совет вошли такие известные «ястребы», как Збигнев Бзежинский и экс-директор ЦРУ Джеймс Вулси.

После распада Советского Союза фонд стал специализироваться на аналитических статьях о бывшем СССР. Фонд ежедневно давал обзор новостей о распавшейся империи.

«Джеймстаунский фонд» был основан в 1984 году.

С 1996 года я начал работать аналитиком «Джеймстауна», комментируя новости по Северному Кавказу. При этом я по-прежнему жил в Москве (хотя периодически и наведывался в Вашингтон) и продолжал работать на российские издания.

К слову сказать, я был далеко не единственным российским автором «Джеймстауна», кроме меня с фондом сотрудничало множество российских журналистов и политологов. Писали свои статьи мы по-русски, а переводил нас сотрудник «Джеймстауна» Марк. Забавно, что Марк был потомственным бойцом с «Империей Зла», так во времена СССР его отец работал переводчиком на военной базе США в Западном Берлине, расшифровывая радиоперехваты разговоров советских военных.

Первое, что меня неприятно удивило, когда я начал работать в фонде, что в своих статьях сотрудники организации называли чеченскую столицу не Грозный, а Джохар (после смерти Дудаева сепаратисты переименовали город в его честь). Когда же я заявил коллегам, что такое возможно лишь в случае, если Вашингтон признал независимость Чечни, мне ответили: «Поскольку русские – агрессоры, мы берем название, которое используют борцы за свободу». Я, правда, продолжал называть Грозный Грозным, но редакторы неизменно исправляли «это устаревшее российское название».

«КАЗНИ В МАСХАДОВСКОЙ ЧЕЧНЕ? ЭТО НЕ ХАРАКТЕРНО»

Впрочем, это было единственное проявление цензуры – фонд публиковал все мои статьи фактически без правки. Но периодически конфликты все-таки возникали. Так, один из сотрудников фонда Влад (еврей, эмигрировавший много лет назад из Румынии) был возмущен тем, что я писал о казнях в масхадовской Чечне. С точки зрения Влада, это «были очень нехарактерные примеры, а на самом деле независимая Чечня выбрала демократический путь развития». Периодически Влад писал мне гневные письма, обвиняя в лоббировании кремлевских интересов.

Однако это была его личная инициатива, а директор «Джеймстауна» Вильям (Билл) Геймер подчеркивал, что руководство фонда не разделяет мнение Влада.

Наказание шариатского суда в Чечне, 1997 год.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вообще, Билл производил на меня впечатление честного человека. Этот мужчина с внешностью стареющего ковбоя был давним борцом с «коммунистической империей зла» и просто не мог поверить, что новая Россия уже не представляет опасность.

Кстати, в один из своих приездов в Вашингтон, я захотел посмотреть «негритянское гетто» и попросил потомственного борца с «Империей Зла» Марка отвести меня туда на машине. Увы, интеллигентный переводчик ехать в это страшное место отказался. И тогда Билл сам вызвался быть моим гидом: «Марк вырос в богатой семье, а я с самых низов и прекрасно понимаю бедняков». Билл надел рванные джинсы, и на его машине мы отправились в самые опасные районы Вашингтона. К счастью, все кончилось благополучно.

И МЫ СРАЗУ ПОШЛИ ПИТЬ ВОДКУ С ЭКС-ДИРЕКТОРОМ ЦРУ

И еще одной историей мне запомнился «Джеймстаун» времен Билла Геймера. При помощи руководства этой организации я познакомился в подмосковном автобусе с … экс-директором ЦРУ (увы, не помню его имени), и мы сразу пошли с ним пить водку с местными учительницами. Это было во время президентских выборов в России в 1996-м я с группой сотрудников «Джеймстауна» и американских наблюдателей (среди них и был бывший директор ЦРУ) отправился на избирательный участок в город Клин. Американцы хотели совместить «наблюдение» с посещением музея Чайковского.

1996 год, предвыборная агитация в Москве. Фото: Ираклий Чохонелидзе/Фотохроника ТАСС

Увы, в 2002-м Билл Геймер умер, и, как мне кажется, при новом директоре «Джеймстауна» Глене Ховарде, эта организация стала еще радикальнее настроена по отношению к России.

«И ТОГДА ПОЛЬША ЗАХВАТИТ КАЛИНИНГРАД»

Так, например, при Глене «Jamestown Foundation» в конце октября 2019-го опубликовал свой сценарий войны в Прибалтике. Его авторы уверены, что в случае конфликта Российской армии не удастся за 14 дней занять столицы прибалтийских республик. И тогда к ним на помощь придёт Польша, которая при поддержке сил НАТО захватит Калининград.

В Калининградской области, кстати, не испугались, а предложили выдать премию за план захвата региона, назвав его бульварным чтивом и американской глупостью.

В 2006-м в Вашингтоне фонд провёл семинар «Кавказский фронт Садуллаева: перспективы нового Нальчика». Спустя 4 дня послу США в России Уильяму Бёрнсу в МИД РФ была вручена нота протеста.

А в 2007-м фонд провёл семинар «Будущее Ингушетии», в котором приняли участие бывшие боевики Масхадова. один из них выступил с сообщением «Ингушский джамаат - новое лицо сопротивления на Северном Кавказе».

Российские власти выступили с резкой критикой и этого мероприятия. МИД РФ назвал семинар «антироссийской акцией»: «Прозвучавшие на семинаре рассуждения, что в Ингушетии якобы сложилась «революционная ситуация» и единственные, кто может «исправить ситуацию» — отряды боевиков во главе с известным своими злодеяниями полевым командиром Ахмедом Евлоевым (он же «Магас»), вообще граничат с призывами к насильственному свержению государственной власти в РФ».

ПЛОВ И ФЛАГ СЕПАРАТИСТОВ

Я много общался с Гленом Ховардом (и даже угощал его пловом у себя дома в Ташкенте, где когда-то работал представителем одной западной правозащитной организации). Именно в узбекской столице Глен похвастался мне, что вывешивал из окна «Джеймстауна» флаг чеченских сепаратистов во время проезда по городу российской делегации.

Глава фонда «Jamestown Foundation» Глен Ховард.Фото: YouTube

Такое поведение для руководителя фонда, заявляющего «о своей нейтральности» — мне показалось странным. Вообще, мне показалось, что Глен склонен выдавать желаемое за действительное. Так, где-то в 2005-м он с восторгом прогнозировал, что «вскоре запылает весь Северный Кавказ» – жизнь показала насколько наивен был этот прогноз.

В 2008 году директор «Джеймстауна» рассказывал мне о своем интересе к Саиду Бурятскому. Этот (ныне убитый) идеолог северокавказского подполья был бурятом по матери и русским по отцу, и наиболее страстные и не слишком умные русофобы надеялись, что благодаря таким типажам, джихад распространиться по всем национальным регионам России.

Меня также удивляла реакция Глена на мои статьи, где я описывал потенциально взрывопасные регионы бывшего СССР. «Ты очень хорошо описываешь ситуацию в кризисных регионах, но недоцениваешь опасности – там может начаться гражданская война!» - комментировал Глен мою статью о горном Таджикистане. Я с ним согласен не был и, как показало время, оказался прав.

«ПОПРОШУ ДЕЛАТЬ ВЗНОСЫ. ИППОЛИТ МАТВЕЕВИЧ ПОДТВЕРДИТ МОИ ПОЛНОМОЧИЯ!»

То есть, на мой взгляд, мистер Ховард не столько опасный, сколько недальновидный человек. И, знаете, вердикт о «нежелательности» «Джеймстауна» в России для него - просто великолепный подарок. Это демонстрирует «опасность» фонда для Кремля. А, следовательно, и его (мнимую) значимость.

Уверен, что теперь финансирование Джеймстауна со стороны «друзей России» резко увеличится.

Примечательно, что новость о «нежелательности» «Джеймстауна» на сайте самого фонда сопровождается призывом жертвовать деньги: «Джеймстаун» гордится значимым и уникальным анализом черкеской тематики на Северном Кавказе. Наши эксперты годами отслеживают рост черкесского движения, репрессивную политику России по отношению к этим этническим группам… Если вы находите нашу аналитику полезной делаете свои взносы прямо сейчас. Пожертвования от частных лиц помогут нам продолжить нашу работу!» — говориться в заявлении «Джеймстауна», к которому прилагаются банковские реквизиты. Не хочу никого обидеть, но мне почему-то вспомнилась знаменитая речь Бендера в союзе «Меча и Орала»: «Я не стану говорить вам о цели нашего собрания — она вам известна. Цель святая. Отовсюду мы слышим стоны. Мы должны протянуть руку помощи, и мы ее протянем… Попрошу делать взносы. Ипполит Матвеевич подтвердит мои полномочия!».