2020-04-22T13:27:44+03:00
Происшествия

Доцент МГУ покончил с собой в больнице

Преподаватель проходил лечение в хирургическом отделении
Иван РУНЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Медики попытались реанимировать Владимира, однако было слишком поздноМедики попытались реанимировать Владимира, однако было слишком поздноФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Все случилось несколько дней назад в стенах Городской клинической больницы № 67 имени Л.А. Ворохобова, где доцент МГУ Владимир Тихенький проходил лечение в хирургическом отделении. Тело преподавателя обнаружила одна из медсестер, которая сразу позвала дежурных врачей. Медики попытались реанимировать Владимира, однако было слишком поздно - смерть наступила около полуночи.

- Пациент был госпитализирован в больницу в отделение хирургии с диагнозом гнойный остеоартрит, атеросклероз, нарушение работы левой стопы. Мужчина проходил курс лечения. В ту ночь Владимир находился в своей палате. Медсестра обнаружила его во время обхода и сообщила дежурному. Его пытались спасти, однако вернуть к жизни мужчину не смогли, - рассказал KP.RU источник в здравоохранении.

Полиция проводит проверку.

Тихенький Владимир Георгиевич работал в МГУ на кафедре управления персоналом, был заместителем заведующего кафедрой по научным вопросам, кандидатом политических наук, доцентом. Являлся участником оргкомитета международной научно-практической конференции «Мировой опыт и отечественные традиции управления человеческими ресурсами» и членом редакторского коллектива 3-х выпусков одноименного сборника научных материалов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Ученые оценили эффективность народных средств от коронавируса
Мурашко: показатель смертности от коронавируса в России составляет менее 1%
Зеленский предложил Саакашвили пост вице-премьера по реформам
Эпидемиолог: ограничения по коронавирусу надо продлить на майские праздники
ВЦИОМ дал прогноз по голосованию по поправкам к Конституции
Боксер Денис Лебедев назвал главное сожаление в своей карьере
В Германии разрешили тестировать на людях вакцину против коронавируса
Мишустин о готовности регионов к пандемии: Вряд ли ситуацию можно назвать удовлетворительной
В профсоюзе учителей выступили против отмены ЕГЭ
Песков призвал врачей направлять требования о средствах защиты властям, а не СМИ
За месяц в Россию вернулись более 170 тысяч туристов
Эксперт спрогнозировала, когда медицинские маски появятся в аптеках
В Кремле считают бездоказательными заявления об искусственном происхождении коронавируса
Кремль о сроках голосования по Конституции: решение будет приниматься в зависимости от эпидемиологической ситуации
Эксперт: заметные скачки цен на нефть сохранятся до июня
Путин подписал закон об отмене НДФЛ с выплат врачам, лечащим пациентов с коронавирусом
В Вологодской области «Бессмертный полк» пройдет в новом формате
Tele2 запустил доставку SIM-карт на «Яндекс.Такси»
В Минобразе оценили шансы на перенос учебного года в вузах
У россиянина на борту круизного корабля Costa Atlantica в Нагасаки нашли коронавирус
Стоимость обучения для российских студентов могут пересмотреть
Из-за неточных тестов на коронавирус тысячи зараженных врачей в Британии могли получить разрешение работать
Ученые назвали единственный способ остановить пандемию коронавируса
Полицейские вычислили маршрут исчезнувшего замминистра культуры Москвы Леонида Ошарина
Цена на российскую нефть Urals снизилась на 5 долларов за баррель
Мошенники стали в три раза чаще звонить россиянам
Врач: полноценный сон помогает противостоять инфекции
Прожившие 56 лет вместе супруги излечились от коронавируса в один день