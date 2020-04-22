Доцент МГУ покончил с собой в больнице

Все случилось несколько дней назад в стенах Городской клинической больницы № 67 имени Л.А. Ворохобова, где доцент МГУ Владимир Тихенький проходил лечение в хирургическом отделении. Тело преподавателя обнаружила одна из медсестер, которая сразу позвала дежурных врачей. Медики попытались реанимировать Владимира, однако было слишком поздно - смерть наступила около полуночи.

- Пациент был госпитализирован в больницу в отделение хирургии с диагнозом гнойный остеоартрит, атеросклероз, нарушение работы левой стопы. Мужчина проходил курс лечения. В ту ночь Владимир находился в своей палате. Медсестра обнаружила его во время обхода и сообщила дежурному. Его пытались спасти, однако вернуть к жизни мужчину не смогли, - рассказал KP.RU источник в здравоохранении.

Полиция проводит проверку.

Тихенький Владимир Георгиевич работал в МГУ на кафедре управления персоналом, был заместителем заведующего кафедрой по научным вопросам, кандидатом политических наук, доцентом. Являлся участником оргкомитета международной научно-практической конференции «Мировой опыт и отечественные традиции управления человеческими ресурсами» и членом редакторского коллектива 3-х выпусков одноименного сборника научных материалов.