2020-04-22T16:10:15+03:00
Общество

Карантин по-вятски: в продаже маски кроликов, а медицинских нет

Наш спецкор Николай Варсегов рассказывает, как переживают пандемию в Кировской области, где на сегодня выявлено 278 коронавирусных. Скончались трое
Николай ВАРСЕГОВ@VarsegovNобозреватель
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Лицо пандемии в самопальной маскеЛицо пандемии в самопальной маскеФото: Николай ВАРСЕГОВ
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Первый раз после зимы посетил я дедовский деревенский дом. Помылся в бане и вернулся в свою кировскую квартиру. Тут звонит деревенский сосед пенсионер Герасим:

- Коля, у тебя баня горит!

- Гера! - кричу, - ломай ворота (баня внутри сеней, пристроенных к дому), вызывай пожарных!

- Да как я их сломаю? - спрашивает.

Честная гречка Фото: Николай ВАРСЕГОВ

Честная гречкаФото: Николай ВАРСЕГОВ

- Ломом, Гера, ломай! - выскакиваю из подъезда, бросаюсь к какой-то машине с водителем, объясняю ситуацию. Водитель везет меня в деревню, благо — полтора километра. Не могу дозвониться до Геры, занято. Явно вызывает пожарных. Сердце мое колотится, сейчас взорвется. Наконец, уж перед деревней, Гера мне отвечает:

- Да вроде и не горит не чо, показалось мне…

Водитель погоготал, от денег отказался.

В столовых еда навынос Фото: Николай ВАРСЕГОВ

В столовых еда навыносФото: Николай ВАРСЕГОВ

Герасим так-то обычно трезвый и вменяемый человек. Видение свое объяснил пандемией. Мол нервы напряжены, а тут в сумерках и при ветре над крышей бани ветки деревьев заколыхались, вот и ему почудилось, что из-под крыши вроде как валит дым. Ведь днем он видел - топилась баня.

Зато, объяснил Герасим, Бог даст, карантин продлится, то в этом году вся Кировская область будет с экологически чистым урожаем. Аккурат над нашей деревней международная воздушная трасса: ЕвропаЯпония. Лайнеры летят круглосуточно, распыляя ядовитые выхлопы. А ныне уж третий месяц над деревнею ни одного вражеского самолета.

- Поэтому цены на нефть упали, - рассказываю Герасиму.

- И хорошо, - отвечает он, поясняя далее, что упадок цен бьет только по присосавшимся к нефтяной трубе. А для честных простых людей, каких представляет он и даже отчасти я - это скорее благо. Простая логика: все эти нефтедоллары идут на закупку иностранного барахла. Кончатся нефтедоллары, барахло будем сами производить.

Вятские дворики убирают дворники Фото: Николай ВАРСЕГОВ

Вятские дворики убирают дворникиФото: Николай ВАРСЕГОВ

МАСКИ ЗАМАСКИРОВАНЫ ПОД СУВЕНИРЫ

В аптеках Кирова до сих пор не продаются маски — спасибо кировскому минздраву с его советской нерасторопностью. Но можно купить те же как бы маски в магазинах техники. Их шьют непонятно кто, непонятно где, и продавцы честно предупреждают, что это маски не медицинские. Чтобы маску объявить медицинской, нужен сертификат и куча согласований.

Имбирь в иных магазинах по цене золота Фото: Николай ВАРСЕГОВ

Имбирь в иных магазинах по цене золотаФото: Николай ВАРСЕГОВ

А маски не медицинские, это вроде как маски кроликов, слонов и алкоголиков, на них и сертификат не нужен. Я купил такой самопал за 50 рублей. Производитель сэкономил на резинке, отчего мои уши вдруг оттопырились, как у чебурашки. Как ходить по городу с такими ушами, портя и без того безрадостную среду обитания? И вот с таким лицом пандемии зашел я в большой магазин одежды. Покупателей никого. Цены на кофточки, юбки, блузочки и даже на приличные куртки сброшены аж до 50 рублей.

Распродается все, а покупателей нет Фото: Николай ВАРСЕГОВ

Распродается все, а покупателей нетФото: Николай ВАРСЕГОВ

Продавцы поясняют, что все покупатели ушли в продуктовые магазины. Одежды и обуви ныне у каждого на три жизни припасено. А слухи о неизбежном голоде, распускаемые производителями еды, заставляют людей тратиться на продукты.

Продавцы в продуктовых подтверждают, что оборот вырос значительно. Особенно на продукты падки бабушки. Они снимают в банках свои гробовые деньги и до сих пор закупают гречку, муку, соль, рис и разные там консервы. И бесполезно объяснять бабушкам, что через пару лет весь этот продукт испортится, пропадет.

Гречка подорожала, но не очень Фото: Николай ВАРСЕГОВ

Гречка подорожала, но не оченьФото: Николай ВАРСЕГОВ

В то же время во всех продуктовых Кирова всякой еды полно и цены вроде нормальные. Если не читать ценники на имбирь и чеснок. Имбирь в одном из частных магазинов я увидел почти по 2 000 рублей за кило.

- На днях имбирь продавали мы за три тысячи, - рассказывает продавщица. - Теперь малость спрос упал, мы и цены снизили.

- Погодите, - говорю, - вот же рядом стоит «Пятерочка», и там имбирь вот такой же точно, продают за 500 рублей.

- Так богатые люди в «Пятерочку» не пойдут, - поясняет она.

- Вы сами-то имбирь в «Пятерочке» покупаете? - интересуюсь.

Она промолчала.

На стройках Кирова кипит работа Фото: Николай ВАРСЕГОВ

На стройках Кирова кипит работаФото: Николай ВАРСЕГОВ

БЕЗРАБОТИЦА НЕ ГРОЗИТ

Город Киров далеко не Лас-Вегас и даже не Сочи, где много казино, кальянных, варьете и прочих вредных предприятий, которые можно закрыть навечно на карантин, и люди от этого только выиграют. В Кирове оборонные и полуоборонные производства. Они все работают. Звоню наугад на Вятский станкостроительный завод:

- Здрасте, завод работает?

- Работаем.

- А карантин?

- Работаем. Что вы хотели?

- Сварщики нужны?

- Минуточку. Соединяю с отделом кадров.

Продуктов в магазинах полно Фото: Николай ВАРСЕГОВ

Продуктов в магазинах полноФото: Николай ВАРСЕГОВ

Те же ответы еще на трех крупных заводах Кирова. Работает в Кирове практически все: стройки, транспорт, кафе, столовые. В последних, правда, блюда только навынос. Работают даже цветочные магазины. Сидят же на карантине парикмахеры, банщики, маникюрши и некоторые бюджетники. Закрыты, например, центры занятости населения. Но и там работают девушки на телефонах. Звоню, интересуюсь вакансиями сварщика.

- Какой у вас разряд? - спрашивает девушка.

Откуда я знаю, какой у меня разряд. Отвечаю ей наобум — второй. Потом уж выяснил, что их 6 бывает.

Девушка советует зайти к ним на сайт, там все вакансии.

Продукты чаще покупают бабушки Фото: Николай ВАРСЕГОВ

Продукты чаще покупают бабушкиФото: Николай ВАРСЕГОВ

Захожу я на этот сайт — ба! Предложений по работам в Кирове — глаза разбегаются. И зачем, спрашивается, держать в центрах занятости огромные штаты сотрудников, если на сайтах все прописано: люди каких профессий, на какие фабрики и заводы требуются. Та же маникюрша может сейчас легко найти себе работу, например, дворника от 13 500 до 14 500 рублей в месяц. На поприще испытателя агрегатов и чувствительных элементов на заводе «Маяк» она заработает до 24 500 рублей. А если сядет за баранку асфальтоукладчика, заработает до 35 000 рублей. Вообще вакансий около 7 тысяч, включая даже редактора со знанием китайского языка.

Так что безработица на Вятке вроде никому не грозит.

В следующей статье я хочу обратить свой взор на сельское хозяйство, на подготовку к посевной. Если есть у кого вопросы на эту тему задавайте на форуме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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