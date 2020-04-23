Из-за леса, из-за гор едет…

Все проблемы делятся на разрешимые и неразрешимые. Последние со временем переходят в привычное обстоятельство жизни и уже не так беспокоят. А разрешимые разрешаются. Взять хотя бы известный афоризм о двух проблемах России - дураках и дорогах. Ученые давно доказали, что дураки по миру распределены равномерно, их число стабильно во все времена у любых народов. Эта проблема в принципе не решается: нам с ними жить. Иное дело - дороги. Ситуация с ними год от года улучшается. Проблема еще не изжита, но остроту теряет. Увы, как это обычно бывает, появляются новые проблемы. Прямо на этих наших дорогах, которые становятся все лучше, растет аварийность с участием водителей-иностранцев.

Хлопцы, чьи вы будете?

Госавтоинспекция фиксирует рост показателей аварийности из-за нарушений ПДД, совершенных на российских дорогах водителями-иностранцами. Преимущественно из сопредельных государств. В 2019 году скорбный прирост по отношению к предыдущему году составил почти 7% - 5871 ДТП. И в 5074 случаях за рулем были водители из стран СНГ. В этих авариях погиб 591 человек, еще 8240 были ранены.

Ту же тенденцию демонстрируют показатели первых двух месяцев текущего года. В январе и феврале иностранцы стали виновниками 816 ДТП - это на 1,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Число раненых также выросло в сравнении с прошлогодними показателями на 1,4% - 1186 человек. А вот погибших оказалось почти на треть больше - 94 человека. Заметим, что как раз в это время произошло несколько резонансных аварий с автобусами, оттого и погибших так много. Но уже сама по себе тяжесть последствий ДТП говорит о серьезности ситуации с водителями-иностранцами.

Автор фото: Андрей НИКЕРИЧЕВ/Агентство городских новостей «Москва»

Впрочем, этого стоило ожидать. Хотя бы потому, что приток водителей-мигрантов в последние годы непрерывно увеличивался. Этому, в частности, весьма способствовала бурная деятельность интернет-агрегаторов такси. Схема работы, при которой достаточно загрузить приложение и вот уже можно ехать за клиентом, отсутствие в этой схеме профессионального отбора открыли доступ на рынок всем желающим при наличии у них водительского удостоверения. Не обязательно российского. Граждане государств, в которых русский язык заявлен официальным (Кыргызстан, Белоруссия и др.), могут работать на транспорте, не меняя свои права на российские. Предполагается, что у них нет «трудностей перевода». Но «трудности перевоза» налицо. Об этом свидетельствует статистика нарушений ПДД. Остальные иностранцы, деятельность которых связана с перевозками, обязаны сменить национальные права на российские, сдав экзамен в ГИБДД. И, по данным Госавтоинспекции, сдать его с первого раза удается менее 20% иностранных водителей. Что вполне можно принять за свидетельство недостаточного уровня их подготовки. Российская Госавтоинспекция более взыскательна к программе подготовки кандидатов, и экзаменационная система у нас объективно строже. А ведь помимо иностранцев, которые зарабатывают перевозками, есть те, которые используют автомобиль в личных целях. Им, согласно Венской конвенции, для передвижения по российским дорогам достаточно национальных водительских удостоверений. И бог весть как эти удостоверения были получены! Не исключено, что просто подарены папой на совершеннолетие - практика, распространенная в странах Центральной Азии. Можно сказать, своего рода обряд инициации, посвящение мальчика в мужчину.

Стой, кто ведет!

Главным укротителем зла в таких обстоятельствах остается автоинспектор с волшебной полосатой палочкой. По данным Госавтоинспекции, из 728 тысяч дел об административных правонарушениях, возбужденных против водителей-иностранцев в 2019 году, только 22 тысячи возбуждены на основании материалов, полученных с применением систем фотовидеофиксации.

Есть поручение правительства подготовить план по созданию системы, обеспечивающей неотвратимость наказания для иностранцев, нарушающих ПДД. Это совместная работа многих ведомств и служб. Она идет. А в качестве экстренной меры Госавтоинспекция разработала и уже запустила свою схему по выявлению и наказанию нарушителей. Сотрудники ДПС останавливают машины с иностранными ГРЗ, проверяют по базе зафиксированные камерами нарушения, и если таковые имеются, водителя доставляют в подразделение, где разом оформляют все штрафы за последние два месяца - срок административного производства. Как рассказал замначальника Госавтоинспекции МВД России генерал-майор полиции Александр Быков, «данные о владельцах вносятся в ведомственную информационную систему, что позволит в дальнейшем привлекать их к ответственности уже в автоматическом режиме». Схема уже опробована в большинстве регионов и сейчас внедряется по всей стране. По вопросу контроля за уплатой штрафов Александр Быков сообщил, что к неплательщикам из числа иностранных граждан будут применяться ограничительные меры вплоть до запрета въезда на территорию России. И предложил уже сейчас задуматься об этом тем, кто въезжает в РФ на автомобилях.

А пока проверить и оплатить штрафы, в том числе и по автомобилям с иностранными ГРЗ, можно на официальном сайте ведомства гибдд.рф.

Автор: Дмитрий ПОЛУХИН

Временно недоступен

Другой фактор роста аварийности с участием иностранцев - фактическая безнаказанность водителей на машинах с иностранными ГРЗ. Около 80% нарушений сегодня фиксируется в автоматическом режиме. Камера определяет любой ГРЗ, но что толку, если в базе нет сведений об иностранных собственниках. Вернее, так: в случае с автомобилями из Казахстана и Белоруссии, которые пересекают границу «бесшовно», их может не быть вовсе. А вот данные на ТС, временно ввозимые на территорию России из других стран, в обязательном порядке получают таможенники на границе и передают их в Госавтоинспекцию. Но сведений о самом собственнике зачастую оказывается недостаточно для того, чтобы ЦАФАП мог направить ему постановление о правонарушении. Есть проблема с интеграцией информационных баз ведомств, что, в свою очередь, приводит к проблемам с администрированием правонарушений на дорогах, совершаемых на машинах с иностранными ГРЗ. Чем и пользуются их водители. Ни камеры, ни мобильные парконы им не страшны. Осознание собственной безнаказанности не просто позволяет, а прямо-таки побуждает их грубо нарушать скоростной режим, двигаться по выделенным полосам, игнорировать пешеходов на нерегулируемых перекрестках, бросать машины под запрещающими знаками. Такое поведение, дополнительно отягченное отсутствием у многих должных водительских навыков, не просто угрожает безопасности на наших дорогах, но и приводит к самым трагическим последствиям.

Материал подготовлен в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения»