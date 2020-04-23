Фонд депутата Госдумы Александра Прокопьева помогает жителям Алтайского края бороться с коронавирусом

В связи с пандемией коронавируса врачи и сотрудники жизнеобеспечивающих предприятий оказались «на передовой». Пока большая часть населения имеет возможность перейти в режим самоизоляции, именно они вынуждены каждый день рисковать здоровьем и даже жизнью.

Чтобы обеспечить безопасность тех, кто каждый день вынужден контактировать с людьми, Фонд депутата Госдумы РФ Александра Прокопьева безвозмездно передал уже 10 000 флаконов с антисептиком «ОРВИС» производства бийского фармацевтического предприятия «Эвалар» для медицинских работников. В первую очередь, специальные средства получили врачи Бийска и Барнаула, которые осуществляют первичный прием или выезжают к пациентам на дом.

Однако в связи с ростом числа заболеваний в Алтайском крае депутат ГД РФ Александр Прокопьев принял решение увеличить размер гуманитарной помощи и передать населению еще 100 000 флаконов антисептика.

«Считаю, что сейчас важно не только вести просветительскую работу, но и помогать конкретными действиями. Многие люди готовы сегодня взять на себя новые обязательства и дополнительную ответственность. Считаю важным помочь им сохранить свое здоровье и здоровье тех людей, с которыми они работают», - отмечает Прокопьев.

В результате, антисептические средства получат врачи и фельдшеры городских и районных больниц, ФАПов и амбулаторий, работники служб социальной защиты, опеки и попечительства, почтальоны, водители и кондукторы городского общественного транспорта, сотрудники полиции и детских садов, где есть дежурные группы. Кроме Бийска и Барнаула партии антисептиков уже направляются в Новоалтайск, Заринск, Первомайский район, где зарегистрированы случаи коронавируса, а также в отдельные сельские районы Алтайского края.

СПРАВКА

Фонд Александра Прокопьева существует с 2015 года, в основе работы лежит принцип социального содействия. Депутат поддерживает инициативы общественных организаций, педагогических коллективов, жителей края с активной жизненной позицией. Фонд содействует созданию школьных медиацентров и музеев, устанавливает во дворах детские площадки, строит всесезонные многофункциональные спортивные площадки и т.д.