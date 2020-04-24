2020-04-24T18:11:20+03:00
Общество

Околозаборные страсти столичных феллини и провинциальных провокаторов

С Романом Черновым, экс-мэром Пензы, встретились сразу после очередного заседания штаба по борьбе с коронавирусом
Виктор БАЯЗИТОВ
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В пензенской клинической больнице №4. Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской областиВ пензенской клинической больнице №4. Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области
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- Как оцените прохождение области через испытание вирусом?

- Да, трудно все, конечно. И врачам, и всем людям на самоизоляции, и губернатору. С одной стороны режим повышенной готовности, ограничения. С другой, Белозерцев не свирепствует, знает и так всем непросто: запреты, неизвестность.

Команда работает. Шаги принимаются системные. Коечный фонд обеспечили вдвое выше. Ситуацию контролируют. Вот и бизнес привлекли, Фонд заработал, врачам приобрели дополнительно защитные костюмы. Заседания штаба проходят в рабочей обстановке.

Губернатор выдержан, но нагрузки большие, хлеб у него такой.

- А что с выборным годом? С шевелением оппозиции.

- Помните анекдот про сидящих на завалинке дедов, когда на их глазах с ревом кукурузник врезается в старый сарай? Один дед, после паузы, говорит другому: яка держава - такие и теракты. О чем вы? Оппозиция, испачкавшая забор, подтянувшая телевизионщиков не про врачей наших рассказать, как бьются они сутками с вселенской заразой. Или про волонтеров, кому от доктора медицины катастроф из Самары пришли слова благодарности за помощь малоимущим во время карантина.

- Если еще про забор вокруг частного дома губернатора. Скромного, замечу, даже для нестоличной Пензы строения.

- Кино, да и только, Феллини отдыхает. Любителей написать на заборах всякое у нас хватает. Что тут поделаешь. И обезьяна не сразу, свалившись с дерева, сломала себе хвост. Надо ли сегодня цивилизованным двуногоходящим уподобляться ей - брать в руку гвоздь и царапать самые заборные слова на капотах машин, экранах телевизоров, не выяснив истины?

Будто, кроме творцов, никто не догадается: откуда такая страсть столичных киношников к заборам. Особенно в выборный год. Особенно в кризис. Когда рекламные доходы посыпались даже у CNN.

Случилась история в Чемодановке. Много ты видел губернаторов, которые без охраны шли в разгоряченную толпу, разговаривать с людьми? Оперативно перекрыли дороги, переговоры в диаспорах. Конфликт локализовали. Помогли сельчанам: медпункт, дорога, пост полиции.

Выписка выздоровевших пациенток. Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Выписка выздоровевших пациенток. Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

- Сегодня кадровый резерв, по методе командных курсов «Выстрел», тренируют прыжками со скалы в воду, дают послушать на дне окопа проезд через него танка…Думаю, жизнь круче этой методики.

- Человеку надо сказать спасибо за сделанное для области.

Опыт многих избирательных компаний говорит, что раззадоривать, впрямую травить электорат в выборный год - дело шаблонное. И пользуются этими трюками почти всегда люди недалекие, у кого нет за плечами ни одного конкретного реального дела.

Каждый может поучаствовать, пожалуйста. В жестком цейтноте отмобилизоваться и попробовать создать запас специализированных коек в больницах. Или, пусть не величественный Спасский собор, построить хотя бы скромную маленькую церковь, вернуть в оборот десятки тысяч гектаров пахотных земель.

- А что все-таки с оформлением этого участка земли?

- Думаю, участок оформлен и поставлен на учет. И дорога оформлена. Никаких препятствий для нормального проезда там нет. Единственно, по дороге, может, кто-то не внес уже принятые изменения в кадастровый план. Мои слова легко проверить.

Теперь про забор. Не мешало бы еще два поставить (не за его счет) только по одной причине: потому, что он губернатор. С учетом решаемых в регионе задач в интересах всех жителей области, для нормальной его работы и отдыха дома.

И давай не будем больше об этом раскрашивателе заборов - мелком пакостнике, с репутацией уголовника.

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