Эксперт: Госпомощь автопрому только приостановит банкротства

Автозаводы приступили к работе на второй неделе апреля. Автосалоны по-прежнему закрыты. Где, а главное, на что люди будут покупать производимые в стране машины — непонятно.

Для помощи автопрому разрабатывается пакет мер. Президент Владимир Путин на совещании по ситуации в отрасли заявил, что крайне важно подставить автопроизводителям плечо и поддержать спрос, чтобы сохранить людям работу и доходы. В связи с этим глава государства поручил:

1. Перенести срок уплаты автоконцернами утилизационного сбора;

2. Организовать госзакупки отечественных авто и приобретение продукции нашего автопрома компаниями с государственным участием;

3. Продавать сделанные в России машины со скидкой 10%;

4. Поддержать предприятия с локализацией в России;

5. Выделить 6 млрд. руб. на программы льготного автолизинга;

6. Выделить 7 млрд. руб. на программу льготных кредитов при покупке автомобилей отечественного производства.

Президент также пообещал, что когда меры самоизоляции начнут ослаблять, дилерские центры по продаже авто начнут работу первыми.

По мнению Сергея Целикова, генерального директора аналитического агентства «Автостат», помощь государства автопрому во благо и она необходима. Но эти меры поддержки лишь частично спасут предприятия от разорения и банкротств, ведь покупать их продукцию людям будет просто не на что.

- Сейчас все определяется спросом, который в условиях самоизоляции сошел на нет, - объясняет автоэксперт. - Ожидается, что в апреле и мае он упадет от 70 до 90%. Вопрос в том, насколько эту глубину падения удастся приостановить. Сегодня практически никакие меры не вернут спрос на докарантинный уровень. Потому что очень много россиян просто лишится работы, а значит доходов. Чтобы люди вернулись за автомобилями, надо спасать экономику в целом.