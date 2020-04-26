Писатель Джульетто Кьеза: «Кто-то задумал построить мир, где несколько миллиардов людей будут, по существу, заключёнными»

26 апреля внезапно умер писатель, публицист, большой друг России. Нет, не от коронавируса – от инфаркта.

Всего несколько дней назад, утром 23 апреля, в авторском блоге Джульетто Кьеза на сайте газеты «Завтра» появилось его интервью с публицистом Екатериной Глушик. Оно оказалось последним.

Вот выдержки из этого интервью. Прочитав, вы поймете, отчего болело сердце 79-летнего публициста. И не выдержало…

Джульетто Кьеза: Я говорю из самоизоляции, как заключённый, находясь в условиях, о которых никто ещё недавно и помыслить не мог, которых нигде и никогда не было… Я не мог точно предвидеть подобный кризис, но был уверен, что произойдёт нечто похожее, что мир ожидают глубокие потрясения. Это была та же мысль, которая, вероятно, беспокоила американских миллиардеров, которые боялись прихода таинственного палингенеза, некоей неведомой силы, чего-то гораздо более сильного, чем миллиарды долларов, которые они имеют в своих сейфах. Они понимали, что богатство их не убережёт, что деньги- это не абсолютная гарантия от всех бед и напастей.

Трудно сказать, что последует за кризисом, какие нас ждут изменения. Одно ясно всем: мир изменится. А говорить о конкретных последствиях трудно потому, что ни у кого пока нет реальной картины происходящего. Чем вызвана эпидемия коронавируса: был ли он искусственно создан и, может быть, даже намеренно распространён? Ответов нет, есть лишь догадки и предположения.

Мы даже не знаем, почему заражение вирусом происходит так неодинаково, неравномерно. В Италии он особенно поражает людей на севере страны: в Милане, Ломбардии, Бергамо. Никто не понимает и не может объяснить, почему именно там. Также непонятно, почему так высока заболеваемость и смертность от этого вируса именно на севере Италии, где вся инфраструктура, в том числе медицинская помощь, развиты более сильно. Ведь на юге, в центре Италии инфраструктуры развиты намного слабее, менее эффективны, чем на севере, так почему именно на севере число жертв остаётся очень высоким? Я только что смотрел цифры: за день умерло более 500 человек. Никто не понимает, ни у кого нет ответа и объяснения, почему положение таково и почему не удаётся снизить заболеваемость.

Опасение вызывают и прогнозы, которые предрекают, что когда произойдёт спад эпидемии, и ситуация нормализуется, последует вторая вспышка, которая продлится несколько месяцев, вероятно- в течение сентября, октября, ноября. Но это означает, что ситуация становится практически невыносимой. Уже сейчас этот затяжной карантин, опасения заболеть, отсутствие работы влияют на людей самым негативным образом. А если пойдёт и вторая волна? Это, несомненно, повлечёт за собой очень тяжёлые последствия. Ведь всё это влияет на психику, количество психологических заболеваний растёт уже сейчас, многие сходят с ума. И в дальнейшем рассудок у людей будет мутиться. Это трагическая ситуация.

Я не скрываю- напротив, открыто высказываю свою точку зрения, что у меня создалось впечатление о неспонтанности происходящего, что всё это- не само собой произошедшие события. Обратите внимание, что Билл Гейтс сейчас активно продвигает идею, что все граждане мира должны быть вакцинированы, потому иначе этот вирус будет держаться несколько лет, два-три года, по крайней мере. Эта его идея обязательной вакцинации, настойчивые разговоры об этом- очень тревожное известие, пугающий симптом. Создаётся впечатление, что есть люди, обладающие серьёзной властью, которые преследуют цель коренным образом изменить жизнь людей на планете, само поведение людей. Это похоже на ситуации из утопических, очень страшных фантазий романов Прево, Хаксли, Оруэлла и им подобных. И это- идея полного, тотального контроля над человечеством.

Кто-то строит нам новый мир. Мы видим, что предпринимается попытка установить новую систему- общинную, это новая форма глобализации: все люди будут под контролем, все люди будут закрыты для свободных, самостоятельных действий, под колпаком, так сказать. И те, кто не будут поддаваться этому, попробуют избежать контроля, не захотят попасть в систему общего наблюдения, будут изолированы от всех остальных! Они станут изгоями. Газеты уже пишут, что надо внедрить такую систему, внушить обществу идею, убедить, что если человек не будет вакцинирован против этого коронавируса, то он несёт угрозу остальным. И потому он не сможет работать, передвигаться на транспорте, даже попросту пешком, не сможет покидать своё жилище. Удручает, что кто-то задумал построить мир, где несколько миллиардов людей будут, по существу, заключёнными. Заключёнными! Это волнует многих, вызывает обоснованные опасения и даже психоз: что будет с нами?

К тому же, одновременно с этой катастрофой, связанной с вирусом, стоит большой вопрос: как может целый мир (а кризис охватил большинство стран мира) жить в ситуации, когда практически 50-60% всего производства аннулируется? Предприятия закрываются. Людям негде работать. Сейчас в Италии ситуация именно такая. Я говорю об Италии, положение в которой хорошо знаю. Но думаю, что в Испании, во Франции, в Соединённых Штатах Америки, ещё во многих странах ситуация будет или уже и сейчас практически такая же- произошёл гигантский спад производства. В Италии 10 миллионов человек через месяц не получат зарплату. А где им взять средства для существования, чтобы элементарно прожить?

Конечно, мир поменяется. Но вопрос в том, насколько кардинально, как глубоки будут эти изменения. И второй, не менее важный вопрос: последуют ли социальные потрясения и насколько они будут серьёзны. Ведь если правительство Италии в течение десяти дней, то есть срочно, не найдёт средств, неизвестно, что будет на улицах страны. Люди будут бастовать. У миллионов людей нет никакого дохода. Абсолютно. Они лишились дохода. Вся туристическая индустрия в Италии парализована: все гостиницы, рестораны закрыты. 60 миллионов человек так или иначе имеют отношение к туристическому бизнесу. Это же беспрецедентная ситуация, попросту катастрофическая.

Выскажу моё личное мнение: я убеждён, что вирусная атака была организована и направлена против Китая. И атака эта- военного порядка, это часть гибридной войны, о которой мы говорили не раз. А тот мир, те персоны и сообщества, что настроены против Китая, не успокаиваются, не отступают от своих планов. Китай по-прежнему существует, он силён. Россия существует. Буквально на днях министр юстиции США заявил: Китай- это наш враг.

А из этого следует, что мы вступаем в фазу высокой международной напряжённости. Совершенно очевидно, что такое сочетание финансового, экономико-социального, энергетического и нефтяного кризисов с коронавирусной пандемией может привести к внезапному резкому ухудшению ситуации, ухудшению отношений между Соединёнными Штатами Америки и Китаем, между США и Россией, и так далее- между другими странами тоже. Противоречия нарастают

Поэтому ситуация такова, что я не просто обеспокоен, но вижу все признаки того, что мы идём к военно-эпидемиологической и финансовой войне. Значит, расклад сил будет резко меняться. Более того, прежние противоборствующие стороны довольно быстро поменяются местами, станет иным соотношение сил. И, по всей вероятности, мы увидим иную, новую геометрическую структуру противостояния в мире. Это не значит, что мы идём к многополярному, мультиполярному миру. Это значит, что мир движется к новому витку столкновений между державами.