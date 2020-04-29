2020-04-28T17:57:00+03:00
Экономика

Где искать работу во время пандемии и после нее

Крупные производства России даже в кризис обеспечены заказами и активно набирают персонал
Любовь Холопова
Поделиться:
Эксперты советуют присмотреться к производственным предприятиям. Фото предоставлено пресс-службой ПАО «Силовые машины».Эксперты советуют присмотреться к производственным предприятиям. Фото предоставлено пресс-службой ПАО «Силовые машины».
Изменить размер текста:

Эпидемия коронавируса всю страну отправила на карантин. Малый и средний бизнес терпит колоссальные убытки, которые закономерно ведут к увольнениям. Люди остаются без работы и особых перспектив ее найти. Довольно тревожно прозвучал недавний прогноз главы Счетной палаты Алексея Кудрина о том, что в период кризиса в России число безработных может увеличиться с двух с половиной до восьми миллионов человек.

Но даже в такое непростое время можно найти стабильную работу с хорошей зарплатой и социальными гарантиями. Не верите? Присмотритесь к промышленному сектору.

Чем выше квалификация рабочего, тем он нужнее предприятию, а значит, условия трудоустройства выгоднее.Фото: geliovostok.ru.

Чем выше квалификация рабочего, тем он нужнее предприятию, а значит, условия трудоустройства выгоднее.Фото: geliovostok.ru.

Многие крупные предприятия России не остановили производство и по-прежнему активно набирают персонал. Мы узнали, какие рабочие специальности сегодня востребованы, где искать работу и что делать, если на производстве вы раньше не работали, но хотите попробовать.

Отвечаем на самые актуальные вопросы.

Работа на производстве - это стабильно?

Сегодня многие отрасли экономики переживают нелегкие времена, хотя некоторые направления чувствуют себя неплохо. Не снизилась загрузка предприятий, занимающихся производством сложного оборудования, военно-промышленной продукции, а все потому, что они обеспечены заказами. К примеру, крупнейшее предприятие Петербурга - компания «Силовые машины» - выпускает уникальное энергетическое оборудование для российских и зарубежных атомных, тепловых и гидроэлектростанций. И непростая экономическая и эпидемиологическая ситуация на работу предприятия не повлияла.В «Силовых машинах» проводится комплекс мероприятий по профилактике коронавирусной инфекции и обеспечению безопасных условий труда на производстве.

Загрузка производства на «Силовых машинах» остается высокой. Фото предоставлено пресс-службой ПАО «Силовые машины».

Загрузка производства на «Силовых машинах» остается высокой. Фото предоставлено пресс-службой ПАО «Силовые машины».

Государство поддерживает крупные предприятия, продукция которых важна для экономики страны, так что работа на таких производствах - это стабильность, в том числе «белая» зарплата и социальные гарантии. А значит, уверенность в будущем.

- Загрузка производства остается высокой, работа предприятия не стоит на месте, планы на следующие годы подтверждают стабильный рост. Чтобы выполнить свои обязательства в срок, предприятию необходимы высококвалифицированные рабочие, - рассказывает начальник управления подбора и адаптации персонала «Силовых машин» Фируза Мирсаитова.

Наш эксперт - начальник управления подбора и адаптации персонала «Силовых машин» Фируза Мирсаитова. Фото предоставлено пресс-службой ПАО «Силовые машины».

Наш эксперт - начальник управления подбора и адаптации персонала «Силовых машин» Фируза Мирсаитова. Фото предоставлено пресс-службой ПАО «Силовые машины».

Какие рабочие специальности самые перспективные?

Хорошие работники будут нужны всегда - для предприятий, заводов и городской инфраструктуры. Сегодня самые востребованные специальности - это сварщик, слесарь, токарь, токарь-карусельщик, сборщик металлоконструкций, фрезеровщик, оператор станков с числовым программным управлением. Чем выше квалификация рабочего, тем он нужнее предприятию, а значит, условия трудоустройства выгоднее. Кроме рабочего, нужен и инженерно-технический персонал. Например, «Силовые машины» для выполнения задач по производству российских газовых турбин создают собственное конструкторское бюро, увеличивают штат профессионалов в техническом управлении.

- В нашей компании высококлассные специалисты всегда будут обеспечены работой, - подтверждает Фируза Мирсаитова.

Что делать, если в моем городе нет крупных предприятий?

Если у вас есть рабочая специальность и желание повышать квалификацию, но работать негде, подумайте: может, имеет смысл переехать туда, где работа есть? Тем более что некоторые крупные предприятия готовы помочь высококлассным специалистам с переездом и обустройством на новом месте. Так, компания «Силовые машины» компенсирует профессионалам, переехавшим в Северную столицу из регионов, аренду жилья или предоставляет бесплатное общежитие.

«Силовые машины» - одно из крупнейших предприятий Петербурга. Фото предоставлено пресс-службой ПАО «Силовые машины».

«Силовые машины» - одно из крупнейших предприятий Петербурга. Фото предоставлено пресс-службой ПАО «Силовые машины».

Как быть, если у меня нет опыта работы на производстве?

Ничего страшного в этом нет. Главное - желание работать и учиться. Выпускники техникумов могут совмещать работу и обучение, получая профессию или повышая квалификацию на рабочем месте. В «Силовых машинах» именно так и происходит. По окончании учебы молодых рабочих курируют наставники, а когда специалисты закрепят полученные навыки и знания на практике, то начинают работать самостоятельно.

Могу ли я сделать карьеру, если устроюсь рабочим?

Конечно. Во-первых, можно отточить свои навыки по уже имеющейся специальности, а при желании получить вторую профессию и стать многопрофильным специалистом. Зарабатывают такие специалисты больше и на рынке труда ценятся выше. Во-вторых, нередки случаи, когда рабочий вырастает до должности руководителя, правда, для этого нужно иметь высшее образование, которое также можно получить без отрыва от работы на предприятии.

- У каждого человека есть выбор - развиваться в своей профессии, оттачивать навыки и стать специалистом на вес золота или, получив практический опыт и узнав процессы изнутри, выбрать путь роста по карьерной лестнице и стать руководителем, - говорит Фируза Мирсаитова. - В любом случае рабочий сегодня - это важное звено в работе предприятия, его вклад существенно влияет на общий результат.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Портовики АО «Дальтрансуголь» работают в кризис на полную мощность в 24 млн.тн/год за счет технологии и поддержки железнодорожников
Экономический кризис, сложные погодные условия и ограниченная пропускная способность Восточного полигона не мешают терминалу Дальтрансуголь показывать рекордные результаты
Новости 24
Чемпион мира поставил под сомнение астму норвежских спортсменов, отправив их на Паралимпиаду
Ученые изменили прогноз по окончанию вспышки COVID-19 в России
Путин продлил нерабочие дни до 11 мая
Названа болезнь, которая пришла в Россию до коронавируса
Что будет с легкими, если вы переболели коронавирусом бессимптомно
Врач рассказал, можно ли вылечиться от коронавируса навсегда
К кинопремии "Оскар" допустят фильмы, показанные только онлайн
Ученые объяснили, почему после коронавируса люди будут реже болеть гриппом
Эксперты назвали "выигравшие" от коронавируса страны
Врач рассказал, можно ли заразиться COVID-19 на свежем воздухе во время прогулки
За оскорбление в Интернете предложено ввести штрафы до 10 тысяч рублей
Глава Минтруда заявил, что зарплата сотрудников не должна снижаться в период нерабочих дней
Кто не будет работать с 6 по 8 мая 2020 года: Путин подписал указ о продлении выходных дней
В Намибии на фоне карантина произошел всплеск контрабанды пива
В России 950 тысяч человек признаны безработными
В Госдуму внесен законопроект о штрафах для водителей без пропусков
В Тульской области с 30 апреля вводятся цифровые пропуска
Трамп вновь пожелал Ким Чен Ыну "всего хорошего"
Ученые назвали неожиданный эффект от карантинных мер по коронавирусу
Захарова рассказала о странах, откуда оказалось сложнее всего эвакуировать россиян