Где искать работу во время пандемии и после нее

Эпидемия коронавируса всю страну отправила на карантин. Малый и средний бизнес терпит колоссальные убытки, которые закономерно ведут к увольнениям. Люди остаются без работы и особых перспектив ее найти. Довольно тревожно прозвучал недавний прогноз главы Счетной палаты Алексея Кудрина о том, что в период кризиса в России число безработных может увеличиться с двух с половиной до восьми миллионов человек.

Но даже в такое непростое время можно найти стабильную работу с хорошей зарплатой и социальными гарантиями. Не верите? Присмотритесь к промышленному сектору.

Чем выше квалификация рабочего, тем он нужнее предприятию, а значит, условия трудоустройства выгоднее.Фото: geliovostok.ru.

Многие крупные предприятия России не остановили производство и по-прежнему активно набирают персонал. Мы узнали, какие рабочие специальности сегодня востребованы, где искать работу и что делать, если на производстве вы раньше не работали, но хотите попробовать.

Отвечаем на самые актуальные вопросы.

Работа на производстве - это стабильно?

Сегодня многие отрасли экономики переживают нелегкие времена, хотя некоторые направления чувствуют себя неплохо. Не снизилась загрузка предприятий, занимающихся производством сложного оборудования, военно-промышленной продукции, а все потому, что они обеспечены заказами. К примеру, крупнейшее предприятие Петербурга - компания «Силовые машины» - выпускает уникальное энергетическое оборудование для российских и зарубежных атомных, тепловых и гидроэлектростанций. И непростая экономическая и эпидемиологическая ситуация на работу предприятия не повлияла.В «Силовых машинах» проводится комплекс мероприятий по профилактике коронавирусной инфекции и обеспечению безопасных условий труда на производстве.

Загрузка производства на «Силовых машинах» остается высокой. Фото предоставлено пресс-службой ПАО «Силовые машины».

Государство поддерживает крупные предприятия, продукция которых важна для экономики страны, так что работа на таких производствах - это стабильность, в том числе «белая» зарплата и социальные гарантии. А значит, уверенность в будущем.

- Загрузка производства остается высокой, работа предприятия не стоит на месте, планы на следующие годы подтверждают стабильный рост. Чтобы выполнить свои обязательства в срок, предприятию необходимы высококвалифицированные рабочие, - рассказывает начальник управления подбора и адаптации персонала «Силовых машин» Фируза Мирсаитова.

Наш эксперт - начальник управления подбора и адаптации персонала «Силовых машин» Фируза Мирсаитова. Фото предоставлено пресс-службой ПАО «Силовые машины».

Какие рабочие специальности самые перспективные?

Хорошие работники будут нужны всегда - для предприятий, заводов и городской инфраструктуры. Сегодня самые востребованные специальности - это сварщик, слесарь, токарь, токарь-карусельщик, сборщик металлоконструкций, фрезеровщик, оператор станков с числовым программным управлением. Чем выше квалификация рабочего, тем он нужнее предприятию, а значит, условия трудоустройства выгоднее. Кроме рабочего, нужен и инженерно-технический персонал. Например, «Силовые машины» для выполнения задач по производству российских газовых турбин создают собственное конструкторское бюро, увеличивают штат профессионалов в техническом управлении.

- В нашей компании высококлассные специалисты всегда будут обеспечены работой, - подтверждает Фируза Мирсаитова.

Что делать, если в моем городе нет крупных предприятий?

Если у вас есть рабочая специальность и желание повышать квалификацию, но работать негде, подумайте: может, имеет смысл переехать туда, где работа есть? Тем более что некоторые крупные предприятия готовы помочь высококлассным специалистам с переездом и обустройством на новом месте. Так, компания «Силовые машины» компенсирует профессионалам, переехавшим в Северную столицу из регионов, аренду жилья или предоставляет бесплатное общежитие.

«Силовые машины» - одно из крупнейших предприятий Петербурга. Фото предоставлено пресс-службой ПАО «Силовые машины».

Как быть, если у меня нет опыта работы на производстве?

Ничего страшного в этом нет. Главное - желание работать и учиться. Выпускники техникумов могут совмещать работу и обучение, получая профессию или повышая квалификацию на рабочем месте. В «Силовых машинах» именно так и происходит. По окончании учебы молодых рабочих курируют наставники, а когда специалисты закрепят полученные навыки и знания на практике, то начинают работать самостоятельно.

Могу ли я сделать карьеру, если устроюсь рабочим?

Конечно. Во-первых, можно отточить свои навыки по уже имеющейся специальности, а при желании получить вторую профессию и стать многопрофильным специалистом. Зарабатывают такие специалисты больше и на рынке труда ценятся выше. Во-вторых, нередки случаи, когда рабочий вырастает до должности руководителя, правда, для этого нужно иметь высшее образование, которое также можно получить без отрыва от работы на предприятии.

- У каждого человека есть выбор - развиваться в своей профессии, оттачивать навыки и стать специалистом на вес золота или, получив практический опыт и узнав процессы изнутри, выбрать путь роста по карьерной лестнице и стать руководителем, - говорит Фируза Мирсаитова. - В любом случае рабочий сегодня - это важное звено в работе предприятия, его вклад существенно влияет на общий результат.