Как именно Гитлеру наступил капут: что читать на карантине

«Тайна смерти Гитлера. Главные документы НКВД, Cмерш, КГБ».

«Тайна смерти Гитлера. Главные документы НКВД, Cмерш, КГБ»

Издательский дом «Комсомольская правда»

Адольф Гитлер покончил с собой ровно 75 лет назад - 30 апреля 1945 года. Все, что связано со смертью самого зловещего человека в истории Европы, страшно интересно. Как он провел последние дни, когда было ясно, что гибель Третьего рейха неотвратима и очень близка? Как именно умерли он и его приближенные? Что случилось с его трупом? Имели ли вообще место эта смерть и этот труп, ведь с мая 1945-го ходят слухи, что фюрер скрылся где-то в Латинской Америке? (2 мая ТАСС заявлял: «Вчера поздно вечером германское радио распространило сообщение так называемой «Главной ставки фюрера», в котором утверждается, что 1 мая после полудня умер Гитлер. Указанные сообщения германской пропаганды представляют собой новый фашистский трюк… Германские фашисты, очевидно, надеются предоставить Гитлеру возможность сойти со сцены и перейти на нелегальное положение». 15 июня Daily Mail писала: «Согласно сообщению нашего каирского корреспондента, Гитлер, переодетый в женское платье, высадился в Дублине», а 24 июня «Пари Пресс» информировала читателя, что Гитлер на огромной подводной лодке отбыл с западного побережья Франции в неизвестном направлении. В декабре датское агентство Ритсаус распространило сенсацию: у побережья найдена запечатанная бутылка с письмом немецкого моряка, сообщавшего, что 10 ноября 1945 г. Гитлер был вывезен на подводной лодке из Финляндии, но лодка потерпела крушение. А под новый, 1946 год агентство Рейтер порадовало читателей новостью, что рядом с завещанием Гитлера была найдена фотография двенадцатилетнего мальчика - видимо, его сына… В общем, мифов и легенд вокруг этой истории навертели невероятное множество.)

В толстой, роскошно изданной книге собрана, наверное, вся существующая информация о последних днях фюрера. И подробный рассказ о его бракосочетании с Евой Браун за 36 часов до двойного самоубийства (невеста оделась в свое любимое платье черного цвета и накинула розовый шарфик), и завещание Гитлера, и письмо Геббельса и Бормана Сталину, датированное 30 апреля (они пытались выяснить, можно ли установить мир «между немецким народом и Советским Союзом»). И рассказ о том, как опознавали трупы нацистских вождей. И фотография обгоревших ортопедического ботинка Геббельса и челюсти его жены Магды. И акт об обнаружении умерщвленных гитлеровских собак Блонди и Вольфа. И расследование ФБР о возможном бегстве фюрера в Аргентину. Кстати, в СССР тоже далеко не все были уверены, что Гитлер покончил с собой…

Все это не в пересказе, а в документах, снабженных короткими комментариями: в книге собраны сотни факсимиле бумаг из ранее засекреченных советских архивов. Плюс сотни фотографий, карт, планов. И все это вместе наконец дает окончательный ответ на вопрос о тайне смерти Гитлера.

Мари Маннинен «33 мифа о Китае. Что мы (не) знаем об азиатской сверхдержаве».

Мари Маннинен

«33 мифа о Китае. Что мы (не) знаем об азиатской сверхдержаве»

Издательство Individuum

Финская журналистка, долгое время жившая в Китае, рассказывает об этой стране всю правду, которую удалось раскопать. Например, Великая Китайская стена на самом деле далеко не такая древняя, как рассказывают туристам: самым известным ее участкам не 2000 лет, а всего лишь каких-то 500 (причем ее оборонительное значение оказалось весьма скромным - она не смогла сдержать маньчжуров, захвативших Китай в XVII веке). Настоящая китайская кухня мало похожа на то, что готовят в китайских забегаловках в Европе: в местных ресторанах рис не подают к каждому блюду, зато в качестве десерта очень популярны дольки помидоров, посыпанные сахаром… Вообще полезная книга для тех, кто после карантина собирается отправиться в Китай (или ожидает нового наплыва туристов из Поднебесной на улицах Москвы и Петербурга): из нее, в частности, можно узнать, почему китайцы зачастую ведут себя так невоспитанно. В этом виноваты и «культурная революция», в ходе которой интеллигенция нещадно преследовалась, и свойственный нации легкий анархизм (например, там любят курить под знаком «Курение запрещено»), и специфические местные представления о приличиях (им кажется, что в поездках все должны веселиться и шуметь - это знак, что все довольны). При этом порой китайские туристы переходят все границы - так что компартии приходится проводить кампанию по «окультуриванию» местных жителей, чтобы не рушить репутацию всей страны в глазах французов, русских или тайцев. В одной популярной передаче мультипликационные панды едут в Австралию и начинают там свинячить, рисовать на стенах граффити и мочиться на улицах - то есть показывают зрителям, как себя вести нельзя!

Принс The Beautiful Ones.

Принс

The Beautiful Ones

Издательство «Бомбора»

Принс Роджер Нельсон, один из самых знаменитых американских певцов 80-х и 90-х, скончался в апреле 2016 года от случайной передозировки болеутоляющего. Ему было всего 57 лет. В последние месяцы он работал над мемуарами и привлек для помощи журналиста (и своего преданного фаната) Дэна Пайпербринга. Они довольно много общались, но по понятным причинам работа над книгой оборвалась в самом начале (хотя название The Beautiful Ones, «Прекрасные», по одной из песен Принса, придумать успели). Остались сделанные Принсом записи, которые набожно воспроизводятся в этой книге в виде факсимиле с последующей расшифровкой. Принс много рассказывает о своих родителях (которые развелись, когда он был маленьким), о приступах эпилепсии, которые случались с ним в детстве (и которые внезапно оборвались - «мать рассказала мне, что я подошел к ней и заявил, что приходил ангел и сказал, что больше не буду болеть»), о первой любви, о взрослении, о первой «настоящей» девушке… Конечно, все это только черновики, но для настоящих поклонников Принса (а их и в США, и в России довольно много) они бесценны; тем более в книгу включено множество уникальных рисунков и фотографий из архива певца.

Александр Мезин «По домам. Как превратить удаленную работу в преимущество».

Александр Мезин

«По домам. Как превратить удаленную работу в преимущество»

Издательство «Бомбора»

Очень своевременная книга - руководство для тех, кто из-за пандемии вынужден работать на удаленке (а таких людей в нашей стране миллионы). Автор впервые испробовал удаленку в 2012-м, когда получил травму, через несколько лет принял предложение работать в офисе, который находился на расстоянии 2500 километров от него, а потом запустил бизнес с товарищем, который живет в другом городе. Так что он знает, о чем говорит.

В книге даются советы и сотрудникам, и менеджерам. Сотрудникам Мезин рекомендует максимально четко выделять рабочую рутину из быта: например, применять «метод помидора», при котором вы работаете 25 минут, а потом на 10 минут делаете перерыв (объяснить близким, что ближайшие 25 минут вас нельзя трогать, «гораздо проще, чем добиться этого на несколько часов»). Подсказывает, какие скачать компьютерные программы, чтобы четко организовать рабочий процесс. Напоминает, как общаться с другими сотрудниками (в частности, не забывая про золотой принцип «если можно написать - не звони»: «не пользуйтесь мобильным без самой крайней необходимости»). Предупреждает об опасности социальных сетей («если вы пользуетесь ими для коммуникации с клиентами, то лучше, чтобы у вас был рабочий аккаунт. Если нет - не листайте ленту. Никогда не листайте ленту в рабочее время»). Рассказывает, как оборудовать рабочее место (постараться соблюдать минимализм, убрать из поля зрения все лишнее вроде тарелки из-под борща) и как в процессе удаленной работы не рассориться насмерть с родственниками и детьми.

Сергей Пускепалис.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ

Сергей ПУСКЕПАЛИС, актер: Читайте Леонида Леонова

- Неожиданно для себя начал читать и недавно закончил книгу Леонида Леонова «Барсуки». Удивительная книга о временах Гражданской войны, о расколе, который произошел в обществе. Невероятная мозаика - от советского классика Леонова я этого даже не ожидал!