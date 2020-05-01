2020-04-29T21:11:21+03:00
Конкурсы и тесты

Тест «КП»: Отмечай Первомай!

Что вы знаете о главном весеннем празднике
Инга БРУДЕР
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Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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1 Мая празднуют в 88 странах мира. И, конечно, каждая страна вкладывает в него свои смыслы: где-то это праздник единения, где-то - труда или весны. Насколько хорошо вы помните советские демонстрации и знаете историю? Наш тест поможет это выяснить. Итак, приступаем!

1Как изначально назывался праздник 1 Мая?

Правильный ответ:День Интернационала. Такое название было у праздника в СССР с 1918 по 1972 год. А после он стал Днем солидарности трудящихся.

2Своим появлением праздник обязан именно этому событию:

Правильный ответ:1 мая 1886 года рабочие Чикаго вышли на улицу с требованием предоставить им восьмичасовой день, вместо тогдашнего 12 - 13-часового. По свидетельствам историков, в забастовке участвовали 40 тысяч человек. Полторы тысячи рабочих тогда просто уволили. Однако они на этом не успокоились, и дальше началась череда забастовок, закончившихся кровопролитием.

3Именно во времена, когда этот политический лидер стоял у руля нашей страны, праздник переименовали в День весны и труда:

Правильный ответ:Борис Ельцин. Указ о переименовании вышел в 1992 году, когда он был Президентом России.

4В этой стране Первомай - вовсе не праздник трудящихся, а… карнавал студентов:

Правильный ответ:Финляндия. Праздновать там с шампанским и весельем начинают еще с вечера 30 апреля.

5Где проходил первый парад в Москве в честь Первомая?

Правильный ответ:На Ходынском поле. Случился этот парад в 1918 году. На Красной площади прошла манифестация, а после все пошли на парад на Ходынку. Кстати, парад этот был военным.

6Что, помимо транспарантов и флагов, выдавали демонстрантам в СССР?

Правильный ответ:Ленточки. Демонстранты пришпиливали на грудь красные банты в честь праздника.

7Цветок - символ Первомая?

Правильный ответ:Розы из гофры.
ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Наверное, вы ни разу не участвовали в первомайских демонстрациях? Карантин - отличный момент, чтобы пересмотреть советскую хронику.
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Поздравляем! Вы отлично знаете историю. Вас можно смело поставить во главу первомайской колонны. Но… на следующий год.
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ИСТОЧНИК KP.RU

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