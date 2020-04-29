Ученые объяснили, почему мы влюбляемся в кинозлодеев

Кто вам в детстве больше нравился из героев мультфильма «Ну погоди?»: Волк или Заяц? Многие дети даже в Советском Союзе выбирали хищника-хулигана. А потом дети выросли, и стали симпатизировать киношным злодеям. Таким как Волан-де-Морт или профессор Мориарти. Ученые Северо-Западного университета (США) провели целое исследование, чтобы наконец ответить на вопрос, чем нас привлекают отрицательные герои из кино и книг.

Они аморальны, а нам не стыдно

Результаты были недавно опубликованы в журнале «Психологическая наука». Подозрения ученых подтвердились. Действительно многие люди в художественных фильмах переживают за отрицательных героев и готовы себя ассоциировать с злодеями, но исключительно вымышленными. Ученые выяснили, что таким образом мы знакомимся с темными сторонами нас самих. С нашими отрицательными и даже аморальными качествами. А то, что злодеи – вымышленные, как бы снимает с нас ответственность, и убирают страхи выставить себя с отрицательной стороны перед окружающими.

«Когда люди чувствуют себя защищенными фантазийностью картины, они могут проявлять больший интерес к изучению темных и зловещих персонажей, которые напоминают их», - прокомментировала исследования одна из их ведущих авторов Ребекка Краузе.

«Хитрые люди чувствуют родство с Джокером, амбициозные – с Волан-де-Мортом»

Если присмотреться к отрицательным героям художественных фильмов, у них действительно может найтись немало хороших качеств. Как правило они умны и талантливы, обладают сильной волей и чаще всего бесстрашны. Иначе Волан-де-Морт не был бы величайшим из волшебников, а Дарт Вейдер не смог бы так командовать всеми вооруженными силами Империи, невзирая на собственные увечья и испытывая, видимо, адскую боль. И профессор Мориарти вряд ли придумывал бы такие гениальные преступления, если бы не обладал огромным интеллектом.

Образ Волан-де-Морта воплотил актер Рэйф Файнс.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Но людей привлекает в злодеях не только эти качества. Хитрость, безжалостность, холодный и аморальный расчет тоже ценится читателями и зрителями. Есть что-то заманчивое и соблазнительное в сходстве с злодеем, говорят исследователи. Даже если их объединяет качества, считающимися стыдными в обществе.

«Например, люди, которые считают себя хитрыми, могут чувствовать определенное родство с Джокером в фильмах о Бэтмене. В то же время человека, который разделяет интеллект и амбиции лорда Волан-де-Морта, привлекает «Тот-Кого-Нельзя-Называть», - приводит примеры Краузе.

Знакомьтесь, это темный Я

Чтобы увидеть, как у людей вырываются наружу внутренние демоны, ученые и придумали свое исследование. Они делали его с помощью развлекательного портала Charac Tour, на котором было к тому времени 232,5 тысяч зарегистрированных пользователей. Когда вы там появляетесь, вам предлагают пройти довольно объемный опрос про то, как вы сами себя оцениваете. По результатам ответов вам предлагают набор вымышленных персонажей, на которых вы больше всего похожи. Там есть и положительные герои, и отрицательные, и вам нужно самому сделать окончательный выбор. Там очень много персонажей: и Волан-де-Морт, и Мориарти, и Дарт Вейдeр, а так же магистр Йода, и Шерлок Холмс и профессор Дамблдор. Ученые были удивлены, увидев, что пользователи часто выбирали злодеев. Более того, они записывались к ним в поклонники.

Злодей Дарт Вейдер оброс миллионами поклонников по всему миру.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Автор «КП» тоже прошел этот тест. И оказалось, что из отрицательных героев совпадение с Драко Малфоем (соперник Гарри Поттера в волшебной школе Хогвартс) - более 85 процентов. Конечно, стоило тут же стать его фанатом. Хотя бы потому что быть поклонником героя Марка Цукерберга из фильма «Социальная сеть» показалось до боли тоскливо.

Вечного соперника Гарри Поттера Драко Малфоя сыграл актер Том Фэлтон.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ученые собираются продолжить свое исследование. Они хотят узнать какие именно качества злодеев кажутся наиболее привлекательными. А пока главный вывод авторы сформулировали так: «Художественная литература дает возможность соприкоснуться с темными аспектами вашей личности, не заставляя вас задаться вопросом, хороший ли вы человек в целом».