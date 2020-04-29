2020-04-29T14:57:36+03:00
Звезды

Модный провал: не уместившаяся в декольте грудь 46-летней супермодели сделала ее посмешищем

46-летняя Хайди Клум в "голом" платье стала героиней вирусных мемов в Сети
Алена МАРТЫНОВА
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46-летняя Хайди наверняка не ожидала такой реакции на свое платье.46-летняя Хайди наверняка не ожидала такой реакции на свое платье.Фото: Instagram.com
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Звезда подиумов девяностых-"нулевых", актриса и телеведущая Хайди Клум даже с окончанием карьеры супермодели и рождением четверых детей остается иконой стиля для тысяч поклонников по всему миру. Однако, на днях им пришлось испытать горькое разочарование.

В финале шоу о моде "Making the Cut" ("Делаем разрез") 46-летняя ведущая появилась в сияющем мини-платье, открывшем взору публики ее длинные стройные ноги. Однако, глубокое декольте наряда то ли по задумке дизайнера оказалась слишком смелым, то ли пришлось Хайди не по размеру. В итоге оголенная грудь супермодели выглядела комично, как будто вот-вот норовила вывалиться наружу. И этот модный провал не остался незамеченным.

"Почему все говорят об этом?! Серьезно?". Фото: Twitter.com

"Почему все говорят об этом?! Серьезно?".Фото: Twitter.com

"Она что, надела платье задом наперед?", "Это наряд со встроенной грудь?", - потешаются зрители в комментариях под финальным выпуском.

А в Твиттере грудь Хайди и вовсе стала вирусным мемом - пользователи соцсетей придумывают все новые подписи к фото модели.

"В этом два победителя, и это не дизайнеры", - намекают шутники на пышные достоинства Клум.

"Кто-нибудь должен объяснить Хайди Клум, что не стоит вести шоу о моде в таком наряде". Фото: Twitter.com

"Кто-нибудь должен объяснить Хайди Клум, что не стоит вести шоу о моде в таком наряде".Фото: Twitter.com

Между тем, победитель в шоу на самом деле есть. В этом сезоне главный приз - а это, на минуточку, 1 млн долларов на развитие своего бизнеса - получил дизайнер Джонни Кота за свою коллекцию под названием "Метаморфоза". Все выпуски шоу, в том числе и высмеянный финал, были сняты еще до введения самоизоляции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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