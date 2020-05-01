Число умерших из-за коронавируса в России на 1 мая 2020 года составило 1073 человек
Число умерших из-за коронавируса COVID-19 в России на 1 мая 2020 года составило 1073 человек. Всего же с начала вспышки заболевания, по последним данным сайта стопкоронавирус.рф, в 85 регионах нашей страны зафиксировано 106498 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, за минувший день медики выявили 7099 новых заразившихся с подтвержденным диагнозом. Полностью выздоровели и выписались из больниц 11619 пациентов.
Лидерами по числу новых случаев заражения остаются Москва (3093) и Подмосковье (793), Санкт-Петербург (336), республика Дагестан (158), а также Нижегородская(150), Брянская (118), Калужская (113) и Мурманская (101) области. Меньше всего в Севастополе, Чукотском автономном округе, Курганской и Сахалинской областях – по одному новому инфицированному.
Напомним, как писал сайт kp.ru, британский журналист сравнил режимы самоизоляции в Соединенном Королевстве и в России, а своими выводами поделился в статье под названием «Карантин в России жесткий, зато у них есть одна свобода, которой нет в Британии».
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ИСТОЧНИК KP.RU
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