Число умерших из-за коронавируса в России на 1 мая 2020 года составило 1073 человек

Число умерших из-за коронавируса COVID-19 в России на 1 мая 2020 года составило 1073 человек. Всего же с начала вспышки заболевания, по последним данным сайта стопкоронавирус.рф, в 85 регионах нашей страны зафиксировано 106498 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, за минувший день медики выявили 7099 новых заразившихся с подтвержденным диагнозом. Полностью выздоровели и выписались из больниц 11619 пациентов.

Лидерами по числу новых случаев заражения остаются Москва (3093) и Подмосковье (793), Санкт-Петербург (336), республика Дагестан (158), а также Нижегородская(150), Брянская (118), Калужская (113) и Мурманская (101) области. Меньше всего в Севастополе, Чукотском автономном округе, Курганской и Сахалинской областях – по одному новому инфицированному.

Напомним, как писал сайт kp.ru, британский журналист сравнил режимы самоизоляции в Соединенном Королевстве и в России, а своими выводами поделился в статье под названием «Карантин в России жесткий, зато у них есть одна свобода, которой нет в Британии».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/769383" frameborder="0"></iframe> Почему сейчас важно сидеть дома.Почему во время коронавируса важно сидеть дома? Вот что говорят об этом врачи

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Передается ли коронавирус через вентиляцию: выводы ученых

Российские эксперты считают эту возможность маловероятной, но в Китае расследуют случай, где главным подозреваемым в распространении инфекции стал кондиционер (подробности).