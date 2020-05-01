2020-04-30T22:36:13+03:00
Коронавирус Covid-19

Число выздоровевших от коронавируса в России на 1 мая 2020 года возросло до 11619 человек

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в России на 1 мая 2020 года
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Режим самоизоляции в России продлен до 11 мая включительноРежим самоизоляции в России продлен до 11 мая включительноФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Число выздоровевших от коронавируса COVID-19 в России на 1 мая 2020 года возросло до 11619 человек, за последние сутки полностью выздоровели и выписались из больниц 1333 пациента.

Всего же с начала вспышки заболевания, по последним данным сайта стопкоронавирус.рф, в 85 регионах нашей страны зафиксировано 106498 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, за минувший день медики выявили 7099 новых заразившихся с подтвержденным диагнозом.

Лидерами по числу новых случаев заражения остаются Москва (3093) и Подмосковье (793), Санкт-Петербург (336), республика Дагестан (158), а также Нижегородская(150), Брянская (118), Калужская (113) и Мурманская (101) области. Меньше всего в Севастополе, Чукотском автономном округе, Курганской и Сахалинской областях – по одному новому инфицированному.

Напомним, как писал сайт kp.ru, врач рассказал, поможет ли ударная доза витаминов не заразиться коронавирусом, а также как в период карантина нужно мыть овощи и фрукты, и способствуют ли витамины C и D реабилитации онкологических пациентов.

Почему сейчас важно сидеть дома.Почему во время коронавируса важно сидеть дома? Вот что говорят об этом врачи

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сколько стоит лечение больного коронавирусом в России

Вместе с экспертами kp.ru сравнил расходы на терапию при коронавирусе в Москве, регионах, а также траты на лечение других опасных болезней (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Сам собрал тренажер для тренировки легких»: врач из Покровской больницы рассказал, как лечился от коронавируса
Сергея Саяпина выписали из Боткинской больницы вчера, 29 апреля. И хотя все закончилось хорошо, по словам медика, к заражению даже он - реаниматолог с пятнадцатилетним стажем - оказался не готов [фото, видео]
Новости 24