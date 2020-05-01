Число выздоровевших от коронавируса в России на 1 мая 2020 года возросло до 11619 человек
Число выздоровевших от коронавируса COVID-19 в России на 1 мая 2020 года возросло до 11619 человек, за последние сутки полностью выздоровели и выписались из больниц 1333 пациента.
Всего же с начала вспышки заболевания, по последним данным сайта стопкоронавирус.рф, в 85 регионах нашей страны зафиксировано 106498 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, за минувший день медики выявили 7099 новых заразившихся с подтвержденным диагнозом.
Лидерами по числу новых случаев заражения остаются Москва (3093) и Подмосковье (793), Санкт-Петербург (336), республика Дагестан (158), а также Нижегородская(150), Брянская (118), Калужская (113) и Мурманская (101) области. Меньше всего в Севастополе, Чукотском автономном округе, Курганской и Сахалинской областях – по одному новому инфицированному.
Напомним, как писал сайт kp.ru, врач рассказал, поможет ли ударная доза витаминов не заразиться коронавирусом, а также как в период карантина нужно мыть овощи и фрукты, и способствуют ли витамины C и D реабилитации онкологических пациентов.
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ИСТОЧНИК KP.RU